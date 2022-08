In tenebris Cursed The black Of blood and tears Dream and wait Antra daemonium Darkbringer Mother of shadows Sleeping in silence The great darkness Compendium maleficarum

Si Naraka frappe aussi fort pour son premier album, c'est qu'il compte dans ses rangs des zicos qui ont du vécu comme Jean-Philippe (guitariste, ex-Chabtan) et Franky (batteur, ex-Dagoba, Blazing War Machine, Outburst...) auxquels on ajoute Théodore (chant) et Pierre André (basse). Si Naraka frappe aussi fort pour son premier album, c'est qu'ils donnent dans le Thrash/Death et qu'ils arrivent à allier technique et brutalité, arrangements soignés et riffs bien bourrins. Si Naraka frappe aussi fort pour son premier album, c'est qu'ils ont choisi Logan Mader (ex-Machine Head) pour assurer la prod et Seth Siro Anton ( Septicflesh ) pour nous intriguer dès l'artwork. Si Naraka frappe aussi fort pour son premier album, c'est qu'ils ont invité Veronica (Fleshgod Apocalypse) et Lindsay (Cradle of Filth, Antiqva) pour donner du contraste dans les chants et nous hérisser les poils. Si Naraka frappe aussi fort pour In tenebris, c'est qu'ils n'ont pas eu peur de varier les tempos et les plaisirs (quel régal ce "Sleeping in silence") pour simplement faire ce qu'ils aiment.

Oli