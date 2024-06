Le Nantes Metal Fest c'est un peu notre festival chouchou. Il arrive à un moment où les fests estivaux sont loins où la période redoutée des fêtes de fin d'année approche. Le temps est gris, les journées moroses et le moral aussi. Alors le NMF , c'est un peu comme une lumière dans cette longue nuit d'hiver. On l'attend avec impatience tous les ans. D'autant plus, qu'avec Nolive, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années pendant un NMF qui était encore loin de faire sold out.

NMF the dali thundering concept Jeudi

Nous sommes arrivés un peu en retard et avons loupé le premier groupe (Unsafe) mais nous avons pu découvrir Orpheum Black. Groupe de pop français, c'est propre musicalement parlant. 2 chanteurs un homme, une femme dont les voix s'harmonisent et s'entremêlent parfaitement. Un moment un peu plus calme dans le NMF que le public a beaucoup apprécié. Moi, j'avoue que ce n'est pas ce que j'écoute et encore moins ce que je vais voir en concert. Un ami près de moi s'impatientait "Quand est-ce qu'on met des pieds bouches, là ???"



Nous avons enchaîné avec Purge of Sanity, groupe de modern metal nantais créé en 2018 qui ne m'a pas convaincue lors de ce set. Je préfère me réserver pour un prochain concert d'autant plus que j'ai apprécié Psychosis sorti début 2024. Puis ce fut le tour de The Dali Thundering Concept. Groupe parisien de metalcore fondé en 2010 qui fut une belle découverte pour nous. Pêchu et technique, avec un univers un peu jazzy, ils ont délivré une belle prestation.



La soirée s'est terminée avec Novelists, très bon groupe de metalcore avec une chanteuse au top, très souriante et qui a partagé avec le public son plaisir de participer au NMF . Le metalcore n'est pas notre style de prédilection mais nous avons passé une bonne soirée. Soirée au cours de laquelle nous avons pu échanger avec le président et le trésorier de l'Omega Sound Fest, super festival que nous avons eu l'occasion de découvrir l'an dernier et qui prend une belle ampleur. Nous avons convenu de reprendre contact avec eux pour leur prochaine édition afin de réaliser leur interview et un live report.



NMF novelist Vendredi

La soirée que nous attendions avec impatience au vu de la programmation et on n'a vraiment pas été déçu ! Une putain de soirée !!! On a commencé tout doucement avec Understatement qui nous a servi un punk rock à la Green Day pendant les trois premières chansons. J'ai l'impression de retrouver mon adolescence à chaque fois avec ce genre musical. C'était frais, joyeux malgré un chant pas toujours très juste (surtout le guitariste, une vraie cata) mais le chanteur principal a un joli timbre de voix qui convient bien à ce style et de l'envie. Ils ont enchaîné avec un rock un peu plus dur qui nous a fait une belle mise en bouche pour la suite.



Nous avons poursuivi avec Kolen qui, dès les premiers instants, nous a balancé des parpaings dans la tronche. Ça a duré non stop pendant 20 minutes. C'était gras, lourd, massif, très agressif, pas du tout subtil mais qu'est-ce que c'était bon ! Le chanteur est venu régulièrement mettre des patates dans le pit particulièrement hargneux pendant leur set. Petite pause à un moment donné pour laisser au bassiste nous faire découvrir son talent de rappeur que tous ont apprécié. Un très bon moment mais trop court !



Autre découverte de la soirée avec Heads Up, groupe des Herbiers et quelle belle découverte ! Je ne suis pas fan du punk rock mais là, c'était tellement bien fait que j'ai n'ai pu qu'adhérer. Musicalement au top, un chanteur avec une super voix, une énergie ultra positive et très joyeuse se dégageait de ce groupe. Toute la salle s'est retrouvée en symbiose avec le groupe, les gens bougeaient en affichant de grands sourires, se prenaient par les épaules. Les mecs ont balancé du bonheur à la pelle et j'en avais les larmes aux yeux. Leur album est sorti le 26 janvier. Un indispensable à écouter et il me tarde de les revoir en live.



Hyro the Hero, oh lala mais quelle claque ce groupe !!! Un frontman américain complètement cinglé avec un charisme de dingue !! Il était partout, occupait tout l'espace scénique, régulièrement dans le pit à chanter ou à lancer un wall of death. Un dingue ! Accompagné de musiciens talentueux. Musicalement et scéniquement, on se rapproche énormément de Fever 333, une sorte de rap métal très violent, très efficace. La salle était en feu, ça bougeait autant que pendant un concert de Get the Shot. C'était énorme ce concert ! On en veut encore.



On a terminé la soirée par le rouleau compresseur Stinky qui a fini de tous nous fracasser. Le pit était déjà survolté après le passage de Hyro the Hero et je ne pensais pas que c'était possible de faire plus. Mais ils l'ont fait, c'était le chaos !



NMF Benighted Samedi

J'appréhende un peu cette dernière soirée. C'est du death métal et c'est un peu trop pour moi. Sauf Benighted, les patrons, bien sûr. Mais je vous raconte ça un peu plus tard...



Nous avons commencé par Opal Insight un groupe de death metal mélodique nantais. Sombre, terreux, parfois magnifié par de la voix claire, je n'ai pas adhéré car ce n'est pas mon style de musique, contrairement au public présent.



Silent Seas, groupe de death résolument moderne fondé à Nantes en 2016, a capté toute mon attention. J'ai reconnu leur emblème, l'hippocampe, dès que le rideau s'est ouvert. Ce fut un putain de concert avec un chanteur très présent et on sentait que le groupe jouait devant son public qui en redemandait. J'ai même discuté avec ses collègues qui étaient venus les découvrir sur scène. Certaines étaient des femmes et elles se sont vraiment laissées porter par ce groupe qui a su emmener toute la salle dans son monde. Alors, certains jugeront cette remarque sexiste, mais nous sommes largement en infériorité numérique lors des concerts de metal et je suis très heureuse lorsque je peux rencontrer d'autres femmes dans ces moments.



Je passerai sur Atrocia que je n'ai pas pu écouter car ce n'est vraiment pas ce que j'aime et je ne suis donc pas apte à délivrer un ressenti pertinent.



Les maîtres du genre, tant attendus, Benighted, sont arrivés sur scène et ont reçu un accueil à la hauteur de leur talent. Le set a commencé et j'ai été en apnée dès le départ. Ça a tapé fort, très fort, sans répit ni trêve. Le public est parti en transe, aussi cinglé que les mecs sur scène qui déversaient des riffs et des cris d'une violence inouïe. Mais putain ! Que c'était bon ! Je suis sortie du show, sonnée, épuisée. Je ne savais pas si j'étais contente ou pas que ce soit terminé. Mais ce soir là, je vous le dit, Benighted m'a tuée.



Et c'est ainsi que s'est terminée cette magnifique édition du Nantes Metal Fest 2023. Une édition qui restera dans notre mémoire car nous y avons fait de superbes découvertes, des groupes d'une réelle qualité. C'est ce qui est génial avec le NMF , on découvre de nouveaux groupes, on retrouve avec un énorme plaisir des groupes plus connus, on écoute, on apprécie ou pas dans une super ambiance avec un public résolument metal et parfois, comme avec Tsar l'an dernier, vous tombez sur des pépites.

Nous avons hâte de vous retrouver l'année prochaine NMF ! Merci au Ferrailleur et à l'équipe du festival pour l'organisation et nous permettre de vivre ces moments.