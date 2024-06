Chaque année, le premier week-end de décembre est le moment ou les riffs des guitares rugissent sur les bords de la Loire. Le Ferrailleur accueille le Nantes Métal Fest, festival qui met en avant la scène française en donnant l'occasion aux amateurs du genre de découvrir les talents de demain, et de revoir les groupes confirmés ! Pour cette 11ème édition, nous avons donné la parole à François, directeur de production et chargé de communication.

Cette année, le Nantes Metal Fest a fêté sa 11ème édition avec un sold-out. Vous êtes parti de où pour en arriver là ?

Le Nantes Metal Fest est né de notre passion pour la musique et notre désir de créer un événement dynamique pour la communauté de Nantes et au-delà. L'idée était de rassembler les fans et de mettre en avant à la fois des groupes locaux et nationaux. Nous voulions offrir une plateforme où ces groupes pourraient se produire sur scène, partager leur musique et créer des beaux souvenirs de live. C'était aussi un moyen pour nous, organisateurs, de vivre un projet excitant ensemble, de nous amuser entre nous, tout en contribuant à dynamiser la scène metal de notre région. C'est fantastique de voir comment le festival a évolué au fil des années et d'avoir atteint à nouveau le sold-out aussi tôt pour notre 11ème édition. Cela témoigne de l'engagement et de l'enthousiasme de la communauté, et nous sommes reconnaissants pour tout le soutien que nous avons reçu.



Après 11 éditions, quel regard portes-tu sur le NMF et comment vois-tu l'avenir du festival ?

Le Nantes Metal Fest a parcouru un chemin incroyable au cours de ces 11 éditions. C'est une expérience qui dépasse largement nos attentes initiales. Chaque année, nous avons eu la chance de rassembler une communauté passionnée et de présenter des performances top de groupes locaux et nationaux. C'est une source de fierté pour nous en tant qu'organisateurs de voir à quel point le festival a grandi et prospéré. Cependant, il est également important de reconnaître que l'organisation d'un événement de cette envergure demande énormément de temps et d'efforts tout au long de l'année. Nous prenons donc le temps de réfléchir à la suite des choses. Bien que le festival soit une réussite, nous devons évaluer comment maintenir cet élan tout en gérant nos autres engagements et responsabilités. Quant à l'avenir du festival, je ne peux pas prédire avec certitude ce qui nous attend, mais je suis déjà heureux du chemin que nous avons parcouru jusqu'à présent.



Avec 11 éditions à son actif, le Nantes Metal Fest a sûrement créé de nombreux souvenirs. Quel est ton meilleur moment et ton pire moment ?

Mon meilleur souvenir du Nantes Metal Fest est sans aucun doute chaque concert des groupes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Ressentir l'énergie de la foule, voir les sourires sur les visages du public et recevoir leurs remerciements, c'est ce qui rend tout notre travail si gratifiant. Mais si je devais en choisir un en particulier, ce serait certainement la dixième édition. Cette édition était spéciale à bien des égards, et je pense que c'était la meilleure de toutes, grâce à notre équipe formidable et à l'atmosphère électrique qui régnait. En ce qui concerne mon pire souvenir, ce serait l'année où l'édition a dû être annulée en raison de la pandémie de COVID-19. C'était un moment difficile à vivre pour nous tous, car nous avions mis beaucoup d'efforts dans la planification du festival.



Quel est le bilan de cette 11ème édition ?

Cette 11ème édition du Nantes Metal Fest a été tout simplement incroyable. Les retours que nous avons reçus des groupes, du public et de nos partenaires ont été extrêmement positifs. C'est une grande source de satisfaction pour nous en tant qu'organisateurs de voir que notre travail a été apprécié et que le festival a été une réussite sur tous les plans. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers notre équipe qui a travaillé sans relâche pour que tout se déroule aussi bien. C'est grâce à leur dévouement et leur passion que nous avons pu offrir une belle expérience à tous les participants.



Peux-tu nous parler de la prochaine édition ?

Il est encore trop tôt pour fournir des détails sur la prochaine édition. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons atteint un certain point dans notre parcours, et nous allons prendre le temps nécessaire pour évaluer les options qui s'offrent à nous et voir ce que l'avenir nous réserve.

Merci beaucoup à François pour cette interview et à bientôt pour de nouvelles aventures musicales sur les bords de la Loire !