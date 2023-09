En allant à la pêche aux infos, j'avoue que je pensais trouver derrière Monolyth un jeune groupe qui aurait pris le meilleur du metal actuel pour en faire son truc. Erreur. Le groupe s'est formé en 2006 ! Et même s'il a fait une pause et a changé trop de fois de line-up pour en reprendre l'historique ici, il a fait un retour sérieux aux affaires en 2016 et a sorti un album en 2018 (A bitter end - A brave new world) avant de se farcir le COVID et de synthétiser toutes leurs idées dans un nouvel opus intitulé We've caught the sun, texte issu du premier morceau "The neverending beginning" (dont tu peux mater une lyric-video particulièrement réussie !).



Thrash/death a ses débuts, le combo a intégré de nombreux éléments et s'il fallait aujourd'hui les définir, l'adjectif metalcore s'imposerait aisément car au-dessus de la mêlée, ce qui ressort, c'est leur capacité à mixer une puissance assez phénoménale et des mélodies imparables. Aussi à l'aise quand il faut sortir un solo heavy que pour lâcher des riffs djent, pour envoyer une cadence hardcore que pour flirter avec un néo tendance Deftones (ou alors, c'est le cousin de Chino Moreno qui chante sur "My blackest days" ?), Monolyth peut se permettre de prendre de bons trucs dans toutes les influences qu'ils croisent, l'amalgame finit toujours par sonner ! Ils peuvent même balancer de gros riffs couplés avec des sons électros que ça passe comme une lettre à la poste. Aussi déconcertant de facilité que de diversité, le combo de Beauvais ne se fixe aucune limite et il a bien raison. Chacun de leurs titres possède donc une identité marquée tout en restant "dans leur style" puisque l'assemblage se fait naturellement et sans jamais forcer un trait plus qu'un autre.



Il n'est jamais trop tard pour faire une belle découverte, Monolyth en est une si tu as envie de te défouler avec un metal ultra ouvert, mélodieux et hargneux. J'ai un peu honte d'être passé à côté mais je te prie de croire que je me suis rattrapé, je vois déjà des traces d'usure sur le CD de We've caught the sun tant il a tourné dans mon lecteur...

Oli