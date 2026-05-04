Trio basé à Lyon, Mokery envoie un metal moderne aux croisements de plusieurs influences (metalcore, nu metal, indus...) trouvant un intérêt certain dans les mélodies puissantes, les rythmes percutants et une partie électronique qui souffle le chaud (des arrangements) et le froid (des sons synthétiques qui glacent un peu l'ambiance). Pas loin dans l'idée de ce que propose Th3ory (avec moins de machines), on peut aussi les mettre dans le tiroir grand ouvert par Landmvrks avec Resolve, Novelists et quelques autres "sensations made in France" qui retournent les foules ces dernières années. Avec de telles locomotives et un jeune public qui s'élargit et cherche de nouvelles pépites, Mokery devrait prendre le bon wagon, profitant de son expérience (un EP paru en 2022, et un autre avec l'ex-groupe, Mate's Fate, de deux de ses membres). En tout cas, ils ont de l'énergie et des bonnes idées à revendre (ou à partager comme avec Eiga) tant ce Sunset red ne connaît aucun défaut. Ah, si, peut-être celui de sonner trop "facile" tant leurs titres sont accrocheurs (et quelle prod !), mais quand on les écoute avec plus d'attention, il y a de quoi creuser et l'aisance dont ils font preuve n'a rien de simple à créer. Non, malgré leur nom, les gars ne sont pas là pour déconner.

Oli

Publié dans le Mag #68