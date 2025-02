Bon, niveau nouveauté on reviendra, parce que cette chronique aurait pu/dû sortir il y a un an jour pour jour. Hum... Niveau qualité en revanche, iels ne sont pas en retard et bel et bien là. Ça tue ! Et puis c'est quasi le seul disque de metal de ma discothèque, il fallait bien vous en toucher quelques mots. Rassurez-vous, je ne vais pas la faire à l'envers et je suis de toute façon un piètre menteur, je n'y connais absolument rien en metal, ou plutôt heavy metôl ici. J'ai dû écouter au max deux albums d'Iron Maiden dans ma vie. Est-ce pour cela que je prends plaisir à écouter et réécouter à l'envi Ronde de nuit ? Est-ce parce que je connais Fiona, la nouvelle chanteuse du gang lyonnais ? Est-ce parce que ces derniers, musiciens aguerris, ont un background punk HxC ? Est-ce parce que j'ai vu le groupe en live avec à chaque fois un large sourire aux lèvres ? Sûrement un peu de tout ça. Je ne suis pas familier du chant un peu haut perché (la seule réf' que j'ai en stock c'est Magali de La Fraction) sans trop de variations, mais une fois le "Rubicon" franchi, je n'ai qu'une envie, c'est d'accompagner les "Chevaleresses du chaos", armé d'une épée pour une "Ronde de nuit" (énorme tube !), même si elles n'ont besoin de personne ("Aucun homme, aucun dogme, aucune croix"). Et pour galoper, avec des morceaux qui font entre 4 et 6 min, ça galope dans tous les sens, et envoie plus de notes à base de guitares pointues en une chanson que n'importe quel autre album complet disposé dans mes étagères.