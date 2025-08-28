Euh, c'est bien Membrane que j'écoute ? Car c'est en français là... Je reconnais bien le style sonore, le côté rugueux et ce grain propre au groupe, mais du chant dans un français intelligible, c'est une sacrée surprise ! Et ça matche ! Le timbre, les mots, la mélodie, tout s'assemble et le mariage avec l'anglais (parfois au sein des titres car on trouve toujours au moins quelques lignes dans la langue d'Edgar Allan Poe) se fait naturellement, prouvant que les deux langues se valent en terme musical. La compréhension immédiate est un atout de premier choix pour se plonger encore davantage dans le monde des Vésuliens, pour ce premier morceau intitulé "Raise" on trouve : ombre, cicatrices, victime, cruels, peur, pleure, désespoir, battue, cassée, hantée, ténèbres... Rien de très réjouissant, mais le texte honore le courage des femmes qui osent parler et affronter leurs bourreaux, c'est une poésie noire et engagée dont il serait difficile d'évaluer la qualité dans une autre langue, ici, c'est flagrant, Membrane a du talent.



Happé par le texte, on fait un peu moins attention à la musique, ce titre inaugural voit une rythmique pesante jouer avec des guitares qui jouent autant avec les teintes qu'avec les cadences, c'est la recette "traditionnelle", celle à laquelle je goûte davantage sur "Fire and fear", majoritairement en anglais, où le jeu complémentaire des 6 cordes se met un peu plus en évidence. C'est presque en spoken word que débute "Too late", avec seulement quelques notes pour l'accompagner, Nicolas propose un récit plus qu'une chanson, là encore ça colle parfaitement à leur univers et on se demande pourquoi ils n'y avaient pas pensé avant tant c'est une réussite. Les titres intégralement en anglais (les deux derniers) offrent moins d'accroches "simples" et n'ont donc pas le même charme malgré des qualités musicales tout aussi corrodantes (j'adore le côté Sleeppers de la deuxième moitié de "The soft whispers").



Martelé, incisé, laminé, on ne sort pas sans blessure de Deathly silence, mais malgré tout, on en sort avec le sentiment d'assister à une nouvelle mue du combo qui ose s'aventurer hors de sa zone de confort pour établir un nouvel étalon pour son post-noise core... français.

Oli

