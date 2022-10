J'ai eu beau cherché, je n'ai pas trouvé de bonne solution. Rédiger l'article sans le mentionner, c'était impensable mais l'intégrer dans la chronique serait forcément maladroit, alors la moins mauvaise idée, c'est celle-ci, ce préambule qui sonne comme une minute de silence pour rendre hommage à Mathieu qui a apporté ses talents de musicien à Membrane mais également à Coverage, Hollow Corp., SheLob ou Elevn. Merci pour tout, courage à ta famille et tes proches.



Un sample (voix off d'un vieux film non identifié) assure la transition avec les premières frappes, c'est massif et lent, c'est corrodé à la Sleeppers, "In the crowd" lance Beyond your beliefs sur une tonalité très Doom/Noise et si la suite offre d'autres horizons, ce sont les deux adjectifs qui pèsent le plus au moment de caractériser l'album. Dans la construction "Heart" est davantage post hard core, la clarté apportée par Marion (Mütterlein) et la longueur du morceau y sont pour quelque chose, au moins autant que ces strates de grattes qui viennent s'empiler jusqu'au déferlement de violence, attendu, espéré et bien présent. "Eyes wide open" est un coin de ciel dégagé où la voix prédomine, si le titre ne durait pas plus de quatre minutes, ça pourrait n'être qu'une interlude. Les choses plus métalliques reprennent avec "Lightning skies" où l'on cherche l'influence de Steph (Crown) tant la plage est obscure, teintée d'un chant parfois black, on est loin de la clarté du duo colmarien. Après cet épisode black-doom, le rythme s'accélère pour "The height of a life", plus rock, plus tortueux, on reste dans un dégradé de noir avec un rai de lumière sur la fin. L'ultime "You'll wander" s'aventure dans des terrains auxquels Membrane nous a peu habitués, à la limite de l'improvisation, cette track tient davantage de l'expérience sensorielle que de la "chanson".



Noisy Post Doom Core, en fait on peut dire ce qu'on veut de ce nouvel opus de Membrane, il est surtout viscéral, passionnel, profondément humain, parfois touchant, parfois déroutant. Telle une onyx noire, le brillant qui étincèle ne doit pas faire oublier les heurts que l'on trouve à l'intérieur.

Oli