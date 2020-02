Même registre metalcore, même goût pour le "o barré" ou ensemble vide, on peut rapprocher MedioKrist de Show Me Your Universe car les deux groupes sortent leur premier album. Sauf que ceux qui nous intéressent ici sont Allemands et ont fait le pari de s'exprimer dans la langue de Rammstein (on est plus nombreux à chantonner n'importe quoi sur "Deutschland" qu'à lire Goethe dans le texte !). Et ça ne pose pas de problème, alors oui, le yaourt a une sale tronche sur certaines parties où l'envie nous prend de les accompagner mais l'ensemble sonne et tient la comparaison avec les gros bras locaux que sont Caliban et Heaven Shall Burn (qui se sont eux aussi parfois laissés tenter par leur langue natale), ça va certainement cartonner en Allemagne mais ça peut donc plaire ici aussi car la came est bonne. Le cahier des charges est rempli avec ce qu'il faut d'attaques de gratte, de chant velu et doucereux, de petits samples, de rythmes bien bourrins et de passages plus délicats pour donner du relief à l'ensemble. Si tu n'es pas rassasié de metalcore, tu peux donc aller voir outre-Rhin et tu ne seras pas déçu, si tu veux juste y goûter un peu, commence par les französisch de Show Me Your Universe !

Oli