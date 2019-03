Sur sa solide base hard rock travaillée depuis près de 10 ans, Maxxwell a échafaudé de nouveaux titres bien plus lourds et "métalisés" pour paraphraser le titre de l'album (plutôt bien trouvé donc), un nouveau visage qui correspond davantage aux aspirations et aux qualités de son "nouveau" chanteur qui n'osait pas encore totalement s'affirmer sur Tabula rasa. Les Lucernois envoient donc du gras sur ce Metalized à la production ultra soignée et vont riffer sur les plates-bandes d'un MetallicA en bonne forme, on a donc de la mélodie, de la hargne et du solo bien placé. Ce n'est que quand le curseur est poussé un peu plus loin (le titre éponyme) que les Suisses se rapprochent de la limite à ne pas franchir (avec également la mauvaise idée de vouloir écrire un stadium hit comme "Raise your fist" et sortir des chœurs dégueulasses), je les préfère quand ils jouent sur le groove que sur la puissance pure et c'est ce qu'ils font une grande partie du temps. Ouf, car on en prend pour une heure dans les esgourdes puisque pour bien blinder la plaque, ils nous font cadeau de 3 titres bonus, les 3 premiers que contient l'EP XX paru en 2016 (et c'est du très bon aussi !). Pour une fois, c'était la peine d'en rajouter alors merci Maxxwell.

Oli