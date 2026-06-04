Troisième passage au Hellfest en 2024, et deuxième sortie de la vidéo dans les bacs (même si le show de 2013 était en bonus du Hellfest de 2019), un concert court (une heure) mais intense qu'on retrouve sous le nom de Vae soli.



Étrange choix de titre car le morceau n'est pas sur la setlist... Comme de nombreux autres tubes, il n'est pas joué ce samedi là, mais difficile de faire entrer un grand nombre de hits en si peu de temps, la preuve, même "Furia" est absent, si tu ne peux te passer d'eux, retourne mater le show de 2019 ! Sur celui-ci, il y a trois "petits nouveaux" dont l'explosif "Mass veritas" attaqué avant la fin du décompte du début du concert. Le groupe joue sans son décor habituel, les grandes lettres M et H sont remplacés par des écrans qui assurent une continuité avec le fond de scène ou proposent des images complémentaires, on est en début de soirée (20h30), il fait encore jour et la qualité du light show qu'on connaît en salle ne saute pas aux yeux, on remarque davantage la pluie battante... Pas de flammes non plus (elles sont numériques sur "Se brûler surement"), le spectacle est assurée par les membres du groupe qui profitent de l'avancée de scène prévue pour MetallicA pour être au contact du public. Mouss y court, brandit un drapeau breton, lance des clappings (pour faire battre le cœur du Hellfest sur "L'émotif impérieux"), s'envole pour un slam pour chanter un peu sur le public et ne fait pas de longs discours pour laisser du temps à la musique. Jamie fait quelques traductions en anglais et anime également le pit qui n'a pas spécialement besoin d'encouragement pour s'embraser tant il déborde d'énergie. Le son est énorme, les images sont d'une incroyable précision, on profite du concert sous tous les angles (22 caméras !), même avec quelques vues du public (c'est excellent !), pour un peu, on s'agenouillerait devant sa télé pour "Arômes complexes" tant on est dans le truc. Il y a aussi de très belles images de drone, le site du Hellfest et cette foule immense sont vraiment spectaculaires, encore plus quand "Plus que du métal" y déclenche plusieurs wall of death. Le travail de toute l'équipe technique est remarquable, bravo à eux et en particulier à Julien Metternich (réalisateur phare de la scène française avec de nombreux concerts et clips à son actif pour Grandma's Ashes, Klone, Bukowski, Storm Orchestra, Ultra Vomit...). Le show se termine avec un petit riff de MetallicA (qui jouait après) et une photo de famille...



De retour au menu du Blu-Ray on peut se refaire un titre en particulier ou aller jusqu'au bonus, pas d'images backstage persos ou d'interviews mais un autre concert, assez particulier... C'est en effet celui donné pour le European Metal Festival Alliance le 9 juillet 2020, le monde est alors à l'arrêt, les concerts sont interdits et on se retrouve juste avec des écrans... Un ensemble de festoches européens (le Motocultor Festival pour la France) demande à des groupes de jouer sans le public pour se faire un week-end musical à la maison. Mass Hysteria enregistre donc ces 10 titres à Vannes. Un drone approche de la mer et le combo profite de la nature avant de s'enfermer dans une salle sombre avec à la baguette un autre cador de la réalisation en la personne de Mathieu Ezan ( MOPA , Cult Of Luna, AqME, Amen Ra , ...). Face aux caméras et une salle vide, concentré, le groupe se donne à fond, pas de blabla, juste de l'énergie positive à bloc pour une setlist assez similaire à celle du Hellfest, mais avec "Vae soli" (et aussi "Notre complot" ou "Tout est poison"). Les mouvements sont très dynamiques, le montage est à l'avenant, on a aussi quelques effets en post prod' pour augmenter encore l'impression de vie, malgré l'absence du public, c'est un show parfaitement réussi et donc un joli bonus.

Oli

Publié dans le Mag #69