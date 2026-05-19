La tournée Tenace se termine à Brest dans quelques jours, mais passe une dernière fois par le Nord et sa capitale, dans ce qui est certainement sa plus belle salle : l'Aéronef. Pour cette date, pas de première partie locale ou de groupe en devenir, mais les Psykup !

Psykup Plus habitués à jouer en "tête d'affiche" mais dans des clubs moins importants, les Toulousains profitent donc du large public des Mass, large public qui profite lui d'une première partie "de luxe" dans des conditions optimales. Le concert commence comme le nouvel album avec "I will let you down" et pour ce show, c'est clairement le petit dernier qui a les honneurs. Outre l'actualité, The joke of tomorrow est sorti au printemps, il semble évident que Matthieu, le petit nouveau, est plus à l'aise avec les titres qu'il a enregistrés qu'avec les plus anciens... La grande majorité du set met donc en avant le Psykup d'aujourd'hui ("Fear is the key", "Drinks on me", "Rise and fall and...", "Same player", "Bigger than life" et "Burn after hearing"), mais c'est aussi le Psykup qui casse les hanches, démonte les cervicales, envoie du très lourd dans tous les sens et n'hésite pas à tenter (même si ça plante à chaque fois) de placer un petit air de mambo ! Si les Lillois ont du mal avec la danse cubaine, ils ne se font pas prier pour suer dans la fosse et applaudir (en cadence même) les promoteurs de l'Autruche Core qui fêtaient cette année les 20 ans de L'ombre et la proie. Mass hysteria Un album marquant pour le metal français dont sont extraits "Your vision" et "Love is dead", ce titre étant pour l'heure le seul qui puisse être dans le débat pour savoir quel est leur plus gros tube avec l'autre "vieillerie" (2002 !) du concert à savoir "Teacher", les deux marquent beaucoup de points auprès d'un parterre qui n'a pas encore totalement assimilé The joke of tomorrow, mais connaît ses classiques. D'un point de vue très perso, c'est "Love is dead" qui a ma préférence du côté des vieux, et pour les petits jeunes, le choix n'est pas évident, mais "I will let you down" et "Burn after hearing" devraient être installés pour un bout de temps dans la sélection de morceaux joués en live. Toujours aussi pros, complémentaires et souriants, les membres du groupe sont dans leur élément sur scène et ont assuré un préchauffage premium !



Depuis deux ans, on a déjà largement décrit les concerts de Mass Hysteria, donc je vais seulement me borner à quelques éléments et considérations que tu n'aurais pas déjà lus ! Et je commence avec un constat simple, mieux vaut voir les Mass dans une salle qu'en festival. Outre le temps de jeu (souvent plus du double et donc d'autres morceaux comme "L'inversion des pôles" ou "Tout est poison" dont le final est monstrueux), le groupe se permet bien plus de communiquer et déconner avec les furieuses et les furieux dans "leur" concert, quitte à terminer un peu plus tard que prévu... À Lille, le discours revient régulièrement sur la chaleur du public qui fait "grésiller" les retours tant ça chante et ça crie, on est 1800 et on est tous à bloc ! Ce soir-là, c'est aussi la fête parce que c'est l'anniversaire de Rapha, outre le classique chant qui arrive spontanément, ses potes lui amènent un gâteau sur scène et, visiblement ému, il descend de sa batterie surélevée pour souffler les bougies, quelques accolades, des bises et trinquer... Enfin, si Yann le permet, car d'après Mouss, c'est le responsable de ce qu'on peut boire ou pas sur scène. Private jokes, vannes ("Yann a souri !"), le groupe vit sur les planches comme en dehors et partage des moments privilégiés avec son Armée des Ombres comme si on était dans un local de répèt... Mouss prend même le temps de saluer un photographe qui les suit depuis 30 ans (ok, c'était moi, ahah), évoque les bières belges de la veille, prend la température sur un slam et n'oublie pas les paroles de "L'antre ciel ether" (normal, quelques lignes sont écrites sur un retour). Tout est réuni pour que l'on prenne feu, alors prenons feu ! Même sans ajout de flammes de l'enfer, on se brûle ensemble et sûrement. Et on n'oublie pas celles et ceux qui auraient pu être avec nous ce soir, mais qui depuis 10 ans sont devenus des étoiles, comme celles de Natalight à qui Mass Hysteria dédie "L'enfer des dieux". Autre particularité locale, un invité pour "Furia", si les enfants (très nombreux) font désormais parti intégrante du spectacle (avec une petite séance de photos sur scène !), Mouss reçoit la visite d'Arno (Black Bomb Ä) pour retourner un peu plus un public qui ne donne toujours pas de signes de faiblesse et n'hésite pas à se confronter sur un ultime wall of death dans la bonne humeur. Et c'est bien parce que c'est "Plus que du métal" que l'on termine un concert de MH en étant partagé entre le fait de savourer le bonheur que cela procure et l'idée qu'il faut se faire qu'il faudra attendre plusieurs mois avant de revivre de tels moments...

Merci Mass Hysteria, merci à l'équipe de l'Aéronef, merci à Marine et Sabrina (Verycords).

Photos : Oli