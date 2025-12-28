Mass Hysteria, c'est plus de trente ans de carrière. 10 albums de Le bien-être et la paix aux Tenace - Part 1 et 2. 6 albums live. C'est aussi un nombre incalculable de concerts mais aussi d'interviews. C'est devenu l'un des leaders de la scène metal française avec une grosse fan base rassemblée sous l'appellation L'Armée des Ombres. Alors comment interviewer un tel groupe sans tomber dans les redites ? Et bien, nous avons décidé de rendre un hommage à l'homme en noir qui nous a quitté depuis peu en proposant une interview Ardisson à Yann et Fred, qui se sont prêtés à ce double jeu.

Mass Hysteria Gab : Quelle est la question que vous détestez que l'on vous pose ?

Yann : Présenter le groupe.

Fred : Moi j'en ai pas particulièrement, mais par contre quand je sens que le mec n'a pas écouté le CD, ça peut me vénère un peu. Pourquoi tu viens me faire une interview si tu n'as pas écouté ce qu'on fait ? C'est arrivé.



Nolive : C'est vraiment arrivé ça ?

Fred : Oui, Ardisson ça ne lui arrive pas parce qu'il a bien potassé son truc.

Nolive : Oh putain ! On a la pression. (rires)



Gab : Quelle est la question que vous rêvez que l'on vous pose ?

Fred : Ça fait quoi de gagner des millions ?



Nolive : Il n'y a pas une question qu'on ne vous a jamais posée ?

Fred : On ne réfléchit pas forcément à ça... Ça fait quoi d'être à Bercy ce soir ? Peut-être qu'un jour on fera notre Bercy plein à craquer !



Gab : Quel est votre plus beau souvenir de concert ?

Yann : C'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup, mais celui qui me vient spontanément, c'est les Arènes de Nîmes avec Metallica.

Fred : Notre dernier Hellfest par exemple ! Comme Yann le dit, il y en a plein. Selon les époques, selon comment ça a marqué ta jeunesse, puis après, quand tu deviens plus grand, puis maintenant adulte, il y en a plein. Ceux de nos débuts, ils nous marquent aussi.

Nolive : Les Arènes de Nîmes, il y a deux choses, c'est avant Metallica et puis le site aussi qui est assez incroyable.

Yann : Avoir fait ça avec eux, c'était incroyable ! Et puis presque tout seul surtout, ce n'était pas un festival. Il y avait MOPA , un groupe de Toulouse qui avait ouvert en 20 minutes, Mass Hysteria et Metallica. C'était assez fou. Après, il y a plein d'anecdotes de dingue. La première tournée avec Korn, c'était fou. Quand on a joué au Tattoo The Planet, il y a Slayer, je suis un grand fan de Slayer, et finalement Pantera annule et on nous dit : « Vous venez, vous remplacez Pantera » ! Nous, au début, on avait dit non à ce truc là... Et après, tu te dis, est-ce que vous êtes sûrs ? Parce que, c'est un peu chaud quand même. Et puis, finalement, on le fait et ça s'est super bien passé.

Fred : Moi, j'ai joué en Suisse une fois avec Slayer. C'était le Miles Davis Hall au Montreux Jazz Festival. C'est que du jazz. Et cette année-là, ils décident de faire une soirée metal. Ils nous appellent, il faut venir avant Slayer dans le Miles Davis Hall. Moi, j'étais de la région, quand j'étais petit, j'allais souvent au Montreux Jazz Festival, j'avais vu toutes les stars de l'époque. C'étaient mes premiers émois de concerts. Dans le Miles Davis Hall, j'avais vu toutes les stars que je kiffais à l'époque... Pas forcément en metal. Avec Slayer, j'étais fan aussi à l'époque. C'est souvent lié à ton adolescence et à ce que t'as écouté dans ta chambre quand t'étais petit.

Gab : Oui, tes idoles de jeunesse.

Fred : Et là, tu les rencontres et tu te dis putain ! Alors, nous, on est resté ébahis devant tout ça.



Nolive : Vous vous rendez compte que vous faites la même chose aux groupes qui débutent maintenant ?

Yann : Moi, je ne m'en rends pas trop compte... Tu ne t'en rends pas vraiment compte car tu fais ton truc. Il y a une autre anecdote aussi. Au tout début, on devait signer chez Roadrunner. Et puis ça ne s'est pas fait. Parce que Stéphane Saunier, le patron, il est parti chez Canal+. Il a dit : « Voilà, pour m'excuser de ne pas vous avoir signé, je vous offre une première partie ». On avait fait la première partie de Sepultura à Lyon à l'époque de Roots. Et ça, c'est pareil, ça reste un souvenir de dingue. C'est un truc dont les gens parlent encore après. Parce que ça te propulse un peu. Et puis, c'était quand même mythique.... Même s'ils ne se parlaient déjà plus !

Nolive : Oui, mais bon, c'était encore les frères...

Yann : C'était la formation d'origine, c'était à l'époque de Roots. C'était incroyable. Et pour la petite anecdote, c'était au Transbordeur. Et moi, j'avais un souvenir d'une salle énorme. Après, quand tu y retournes plus tard, et que tu le remplis toi-même, tu te dis que ce n'est pas si grand que ça. C'était 2000 places, mais c'est pas mal.



Gab : Et les pires souvenirs de concert ? Il y en a à la pelle aussi ?

Fred : Quand tu te pètes la gueule sur scène parce que tu as roulé sur un câble et que tu te vautres devant tout le monde, ça, ce n'est pas un bon souvenir. En même temps, il reste drôle maintenant quand on discute.

Yann : À l'époque de la première tournée de Mass où on ne remplissait pas encore grand-chose, on avait joué je ne sais plus où. Et j'étais passé à travers la scène. C'est un truc chelou. Mais tu peux te faire très mal, j'ai eu de la chance. Mouss, à la fin du concert, il est passé à travers aussi. Et lui, il s'est fait un peu mal. Ça peut être drôle aussi quand t'en reparle, mais ce n'est pas le pire souvenir. Le pire souvenir, je pense que c'est les annulations. Ça nous est arrivé au tout début aussi, quand ton sampler ne marche pas. Nous, on a beaucoup de machines. Sans sampler, on ne peut rien faire. Et le sampler, il ne fonctionne pas... il ne fonctionne pas... il ne fonctionne pas... L'heure, elle, tourne. Et à un moment donné, on se dit que ce n'est pas possible de jouer. On avait du faire ça lors d'une première partie de Lofofora. Au tout début de Mass.

Nolive : Ça, c'est les grosses galères. C'est arrivé cette année, je crois, ou l'année dernière au Hellfest...

Yann : Igorrr au Hellfest, pas cette année, mais l'année dernière. Pareil, grosse panne de machines. Ils ont dû écourter leur set de plus de 20 minutes.

Fred : J'avais un groupe avant. Je jouais dans Bukowski, du stoner rock, et on était partis tourner en Russie. La Russie, c'est quand même assez rude comme voyage. C'est hyper cool à faire. Je m'en souviendrai toute ma vie. On est tombé en panne en plein milieu de la Sibérie, au milieu de nulle part, à 3h du matin. Il y avait 1 mètre de neige dehors. On s'est vraiment retrouvé en slibard au milieu de rien. Et on ne savait pas comment faire. C'était vraiment l'angoisse. Donc, on est parti en pleine nuit avec nos sacs. Il neigeait de ouf, il faisait moins 20, c'était l'horreur. Et on est tombé sur un cabanon, comme il y a sur toutes les routes de Russie, où tu as une petite mémé qui tient une mini épicerie pour les routiers, pour leur servir un coup de vodka et acheter 2-3 conneries. Ils nous voient arriver dans ce truc-là et nous font : « Qu'est-ce que vous faites là ? » Parce que c'était vraiment très loin des grandes villes, c'est dans les républiques de Russie. Elle nous voit arriver comme ça, elle n'avait jamais vu d'Européens. Le régisseur avec qui on était traduit... « On est en panne, on cherche un camion.» Elle fait : « Attendez, ne bougez pas, il y a mon mari qui est derrière.» Elle va chercher son mari, il lui explique, le mec fait "Da da da". "Quoi da da da ?" "Ok, il part avec vous sur le reste de la tournée." On avait un van qui était tout pourri, c'est pour ça qu'on est tombé en panne. Le mec arrive avec un van tout neuf, genre le van avait 60 kilomètres, un Hyundai, climatisé, chauffage, la totale. Improbable. Vraiment improbable. Il ne savait pas ce que c'était qu'un groupe de rock. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Il est parti faire dix dates avec nous ! Il s'est retrouvé dans les salles avec les concerts, les meufs, les machins.

Gab : Il vous a carrément accompagnés !

Fred : Au prorata de ce qui nous restait comme argent, c'est-à-dire une misère. Il s'est fait un kiff. C'était un très mauvais souvenir qui s'est transformé en hyper bon souvenir. Ce sont des galères de groupe de rock.



Mass Hysteria Gab : Ça fait 30 ans que le groupe existe. Vous avez eu un disque d'or. Vous avez une fanbase de dingue. Ça fait quoi d'être au top ?

Yann : On ne peut que les remercier. C'est grâce à eux. Nous, ce qu'on rêve, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est ça. Je pense qu'en France, avec la musique qu'on fait, on est arrivé pas mal haut. Maintenant, on essaie de tout faire pour garder ce truc. On a un super rapport avec l'Armée des Ombres. Je pense que tu fais référence à ça. On a un site qui s'appelle l'Armée des Ombres. Ils sont plus de 12 000. On essaie de garder une bonne relation avec eux.

Fred : Et les autres aussi. Tout le monde.

Gab : Quand on va à vos concerts, même au festival, c'est tous les âges qui viennent. Les gens sont fans de père en fils et de mère en fille.

Fred : On voit, ça se régénère devant la barrière.

Yann : C'est un Indochine metal !



Gab : Ce n'est pas faux. Justement, c'était ma question suivante. Est-ce que vous avez encore des rêves ?

Yann : Tout à l'heure, on m'a posé la question. Le rêve qu'on avait, il ne se réalisera pas. On n'a jamais joué avec AC/DC. Je pense que là, ils passent pour la dernière fois à Paris. À chaque fois qu'AC/DC passe, ils ouvrent la porte à un groupe local. C'est la première fois qu'ils ne le font pas parce qu'ils sont trop vieux. Ils ont leur première partie avec eux, qui les suit. Je crois que ça fait un an qu'ils sont avec eux. Ils n'en changent pas. Ils ne veulent pas de groupe avant. Je pense que c'est la dernière fois qu'on les verra. Je vais les voir mercredi, mais j'aurais aimé une fois dans ma vie ouvrir pour eux. Je pense que ça, ça ne se fera pas. Ouvrir pour AC/DC, c'était un peu le rêve de Mass Hysteria de 2005.

Fred : Moi, c'est que ça continue tant qu'on peut physiquement. Et qu'on puisse se dire qu'on va passer notre vie à faire ça. C'est un truc de ouf rien que d'y penser.

Nolive : Une carrière à la Ozzy... jusqu'au bout.

Gab : 15 jours avant de décéder, le mec a quand même encore assuré.

Yann : J'y étais au concert. Et puis, il n'y a pas que lui. Lui, évidemment, c'était le concert d'Ozzy. C'était le truc. Je ne suis pas un grand fan d'Aerosmith, je ne suis pas un grand fan des Rolling Stones... mais, de les avoir vus en vrai jouer ensemble. Les mecs, ils ont 77 ans, 78 ans. Je crois que Steven Tyler, si tu le regardes de loin, tu ne vois même pas les différences avec avant. C'est incroyable. C'est vraiment fou. Tous ces mecs que nous on adule, dont on est fan depuis tout jeune, ils commencent à avoir des âges. Tu vois, les Metallica, ils ont 60 ans. Ça va de 60 à 80 presque. C'est impressionnant. Nous, on rêve de durer autant. On aimerait bien.

Gab : Justement, on parle du physique parce que quand vous avez repris après le COVID, je me souviens, on a vu vos premiers concerts. Apparemment, ça avait l'air d'être dur. Vous le disiez vous-même.

Fred : Oui, je ne sais pas. On reprend vite physiquement.

Gab : Ce n'est pas si dur que ça, la cinquantaine finalement.

Fred : Il y a des hernies discales, des genoux cassés. Mouss s'est fait les ligaments croisés... C'est Mouss qui se plaignait !

Gab : C'est lui qui a le micro.

Yann : Mouss, en fait, il se donne tellement, qu'il est un peu essoufflé. Des fois, il ne gère pas trop.

Fred : Ça dépend de la durée du show aussi. On peut faire des concerts comme ce soir d'une heure. Et au Zénith, on a joué combien ? Deux heures et demie ? Ce n'est pas pareil. Je suis sorti, j'étais en hypoglycémie. C'était violent. Il y a des soirs où ça passe. Je ne sais pas pourquoi. On a encore 25 ans dans nos têtes. On ne vient pas pour tricoter.

Gab : Nous aussi... Le problème est ailleurs...

Fred : Ce n'est pas la tête.



Gab : Est-ce que c'est une forme de consécration d'être parodié par Ultra Vomit ?

Fred : C'est au-delà de la parodie. C'est carrément un featuring. Consécration, je ne sais pas. C'est nos potes. C'est comme les comiques. Ils se moquent d'un truc, mais c'est parce qu'en vrai, ils l'aiment bien. C'est moi qui l'ai enregistré. Je connais bien la situation. Ils sont fans de Mass, les Ultra Vomit. Ce n'est pas un honneur, mais comme on dit : « C'est cool qu'on y soit ».

Nolive : Sachant qu'ils parodient toutes les légendes, ils vous ont placés en haut du Panthéon.

Fred : Après, Mouss ne peut pas aller faire le featuring à chaque fois qu'ils font un concert. Ils sont obligés de remplacer sa voix.



Gab : Vous avez des textes qui sont engagés. Vous êtes des sortes de porte-parole. Est-ce que ça vous met la pression ? Est-ce que vous avez peur de commettre un faux pas à un moment donné ?

Yann : Non, parce que l'engagement et le vrai message de Mass Hysteria, c'est d'être positif à bloc. La joie comme vengeance. Après, Mouss fait des bilans politiques. Ce n'est pas pareil. Il va parler de quelque chose, mais son message va plutôt être de dire : « Bougez-vous le cul ».

Nolive : Oui, j'ai trouvé qu'il y avait une forme d'intemporalité dans ce qu'il dit. Ce sont des choses qui arrivent à être toujours d'actualité, même si le disque était sorti il y a dix ans.

Gab : Moi, ce que j'apprécie, c'est votre côté qui n'est pas moralisateur...

Yann : Voilà, surtout pas. Ça, on a un point d'honneur là-dessus.

Gab : Moi, personnellement, j'ai du mal avec les groupes qui font ça. Même si j'aime la musique, même si j'aime les textes, en concert, au bout d'un moment, je me casse parce que ça m'agace.

Yann : On veut surtout pas être moralisateur. On donne un point de vue, c'est tout.



Gab : Est-ce que vous avez des projets, votre actu ?

Fred : On va passer l'année à travailler...

Yann : On travaille sur un projet qui va avoir lieu. Normalement, il y aura une dizaine de dates. On essaie de faire un truc un peu original où on aimerait fêter nos trente ans avec les gens et avoir une vraie interaction. C'est-à-dire qu'il y aura un petit musée Mass Hysteria, il y aura une rencontre avec les gens avant le concert même s'il y a 800 personnes, on a envie d'avoir cette interaction et on fera un concert à la fin.

On remercie Yann et Fred de Mass Hysteria, ainsi que Keuf Metal et toute l'équipe du Festival 666 pour cette interview.

Photos : Nolive