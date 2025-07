Si on m'avait dit, ce dimanche 15 juin 1997, en regardant Mass Hysteria sur la scène Tam-Tam du festival Rock à Paris, que 28 ans plus tard, je serais là, au Zénith, pour leurs 30 ans, j'aurais ri. Non pas que je doutais d'eux, mais parce qu'à l'époque, on était jeunes, insouciants, et que le temps paraissait élastique. Pourtant, nous y voilà. Mass Hysteria, cette hydre de metal indus, réunit ce soir toute son histoire, toute sa rage, toute son émotion.

While She Sleeps Ce concert, je n'aurais jamais dû y assister. Un concours de circonstances, une opportunité de dernière minute, et me voilà en route pour le Zénith, sans matériel photo pro, juste en spectateur, une première depuis des années. Une soirée à l'ancienne, à profiter du show sans autre préoccupation que l'intensité du moment. La tension monte alors que les lumières s'éteignent. Quelques semaines auparavant, l'annonce de While She Sleeps en première partie de Mass Hysteria avait suscité un engouement certain. Le groupe, véritable pilier du metalcore britannique, est attendu de pied ferme par un public qui oscille entre curiosité et excitation.



Le premier riff de "Rainbows" fend l'obscurité, et la déflagration est instantanée. Lawrence Taylor entre en scène comme un prédateur en chasse, sa voix perçante déchirant l'air tandis que la fosse s'enflamme. La réaction est immédiate : les premiers rangs s'entrechoquent, les pogos explosent. While She Sleeps n'est pas venu faire de la figuration. Avec "Leave me alone", la pression monte encore. Sean Long et Mat Welsh, armés de leurs guitares incisives, imposent une dynamique redoutable, pendant qu'Adam Savage martèle ses fûts avec une précision chirurgicale. L'énergie brute qui se dégage du groupe est palpable, chaque note semble décupler l'intensité ambiante. Puis, c'est l'explosion totale avec "Anti-social". Le public, qui était encore timide par endroits, se laisse complètement emporter. Les refrains sont repris en chœur, chaque mot craché avec rage et ferveur. La connexion est immédiate, la salle vibre sous l'impact. Le groupe enchaîne sans relâche : "You are all you need" déploie une intensité émotionnelle saisissante, tandis que "The guilty party" et "You are we" imposent une atmosphère épique. La synchronisation entre le groupe et le public est parfaite, une véritable communion portée par des textes puissants et des riffs tranchants.



La seconde partie du set ne fait aucun compromis. "Self hell" et "Systematic" viennent asséner de nouveaux coups de boutoir, portés par une rythmique effrénée et une scène baignant dans un jeu de lumières frénétique. "Four walls", plus introspectif, permet une respiration, mais c'est de courte durée : "Hurricane" déclenche un nouveau chaos dans la fosse. L'apothéose arrive avec "Enlightenment(?)", où le groupe impose une ambiance quasi mystique. Les projecteurs balayent la salle dans une explosion de couleurs psychédéliques, plongeant le public dans une transe collective. "Silence speaks" enfonce le clou, son message puissant résonnant comme un cri d'alerte dans la salle. Enfin, le set se conclut avec "To the flowers" et "Sleeps society", laissant le public à bout de souffle mais conquis. While She Sleeps n'a pas juste assuré une première partie : ils ont livré un véritable assaut, une démonstration de force qui a laissé une marque indélébile. Une belle découverte.



Setlist :

Rainbows

Leave me alone

Anti-social

You are all you need

The guilty party

You are we

Self hell

Systematic

Four walls

Hurricane

Enlightenment(?)

Silence speaks

To the flowers

Sleeps society



Mass Hysteria L'heure est venue de respirer quelques instants, d'aller saluer quelques visages familiers et de s'hydrater avant le choc suivant : Mass Hysteria s'apprête à faire trembler les murs du Zénith. La soirée ne fait que commencer.



Avant toute chose, un immense merci à L'Armée des Ombres, aux frères et sœurs de la fosse, notamment à Nico Lunettes Bleues et Albin, son fils, et Céline, toujours là pour porter la flamme. Merci à Mouss, sans qui je n'aurais pas eu d'invitation. Ce soir, pas de pass photo donc. Et tant mieux. Parce qu'être au cœur du public, avec les purs et durs, sentir chaque coup de double grosse caisse résonner dans nos entrailles, c'est une expérience que rien ne remplace.



Le Zénith est en fusion quand retentit l'intro de "Positif à bloc". Dès les premières secondes, Mass Hysteria réaffirme son message : rien ne nous arrêtera. La fosse est déjà en transe quand surgit Niko de Tagada Jones sur "World on fire". Son chant hargneux renforce encore ce brûlot déjà surpuissant. Chaque album trouve sa place dans cette fresque sonore. "Chiens de la casse", extrait de Matière noire, résonne avec une brutalité jouissive. "Notre complot" suit, hurlé par une salle entière, avant qu'une série de classiques ne vienne nous ramener à l'époque des pogos frénétiques de la fin des années 90. Sur "P4", Mouss descend dans la fosse et provoque un circle pit tout autour de lui. Force au caméraman qui le suit. Puis vient un moment suspendu. Olivier Coursier, ex-membre du groupe parti fonder Aaron, rejoint la scène pour "Intérieur à revoir". Un morceau pas rejoué depuis 20 ans. Un piano, une lumière tamisée, et toute la salle retient son souffle. On a grandi, eux aussi, et voir cette réunion éphémère, c'est un témoignage du temps qui passe et du chemin parcouru. Mais Mass Hysteria n'est jamais dans la nostalgie stérile. Le concert repart de plus belle avec "Contraddiction", "Reprendre mes esprits" et "L'antre ciel ether", pour un enchaînement qui broie nos cervicales.



L'émotion est palpable tout au long de la soirée. Jamie a versé des larmes, incapable de finir certaines phrases. Mouss, la gorge nouée, s'arrête un instant avant de lancer "Tout est poison". Il n'est pas seul à être submergé. La salle entonne spontanément "Joyeux anniversaire" en chœur, un moment suspendu, hors du temps. Puis vient l'instant chaos : "Roots bloody roots". Vithia de Rise Of The Northstar et Lawrence "Loz" Taylor de While She Sleeps viennent en renfort. Certes, Loz s'est un peu emmêlé les pinceaux sur un couplet, mais honnêtement, qui s'en soucie quand le morceau est dévastateur ? La puissance de Vithia rattrape tout, et la fosse explose. L'apothéose est atteinte avec "Furia". Comme le veut la tradition, des enfants montent sur scène, portés par le public. Certains sont plus jeunes encore que l'âge que j'avais en 1997. La boucle est bouclée et la relève est là.



Le final, avec "Le grand réveil", résume tout : un mur de son, une fosse en fusion, une famille unie par la musique.

L'after-show était à la hauteur de la soirée : bières levées, souvenirs partagés, rires entre anciens et nouveaux. Trente ans de Mass Hysteria, c'est aussi trente ans de scène, d'amitiés forgées, de vies transformées par cette musique.

Ce concert était un événement historique. Un de ces moments où l'on se dit qu'on a eu la chance d'être là, à la bonne place, au bon moment. 2025 commence à peine, et déjà, il faudra se lever de bonne heure pour surpasser cette soirée. Merci Mass Hysteria. Pour tout. Pour hier, aujourd'hui et demain. On se revoit en fosse.



Mass Hysteria Setlist

Positif à bloc

World on fire (avec Niko Jones)

Chiens de la casse

Vae soli !

Notre complot

L'inversion des pôles

Failles

Mass veritas

Nerf de bœuf

Se brûler sûrement

L'émotif impérieux

Donnez-vous la peine

Attracteurs étranges

P4

Intérieur à revoir

Contraddiction

Reprendre mes esprits

L'antre ciel ether

Arômes complexes

L'enfer des dieux

Tout est poison



Rappel :

Tenace

Roots Bloody Roots

Furia

Plus que du métal

Le grand réveil

Merci à Nico, Céline et Mouss !

Photos : JC Forestier