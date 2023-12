Comme sur la dizaine de dates précédant celle de Calais, c'est "complet", Mass Hysteria est de retour sur scène avant la sortie de Tenace - Part 1, mais leur public répond présent autant pour y goûter un peu en live que pour prendre une grosse rasade de bonnes ondes avec les "vieux" morceaux.

On dit souvent que la première partie "chauffe" la salle, ce soir, ce n'est pas un échauffement, à peine quelques étirements... Curieux choix que celui de Parad1gm pour ouvrir... Un rock un peu metal assez progressif avec des touches électro, c'est certainement meilleur sur disque au calme que dans une grande salle prête à dépenser toute son énergie. Le Centre Culturel Gérard Philippe applaudit poliment, mais c'est un peu long comme entrée en matière. La présence de Betov (ex-ADX) dans le combo a certainement orienté ce choix car musicalement, on reste très loin dans l'esprit comme dans les sons ou la dynamique de ce que propose MH. Un jeune combo aurait pu profiter du public impatient, dommage.



Mass Hysteria Sur les planches, un immense M à gauche et un immense H à droite encadrent une structure sur laquelle Rapha est installée et où le reste du groupe peut monter, il n'y aura pas de flammes ce soir mais un superbe light-show avec des lumières assez douces dans des tons bleu/rouge/violet. Pas d'échauffement et pas de round d'observation non plus, il ne faut pas avoir peur du claquage car c'est avec "Mass veritas", son riff destructeur et ses phrases scandées que Calais rentre dans le set... et c'est déjà de la folie dans la salle, plus qu'heureuse de pouvoir à nouveau se défouler. Les paroles sont déjà bien connues, tout le monde est déjà "Positif à bloc", le train est lancé, avec un tel titre en locomotive, les wagons ne peuvent que suivre la cadence... Le groupe a pioché dans la plupart de ses albums pour construire une setlist qui nous permet de remonter le temps, même si on ne se donnera pas la peine, qu'on ne respectera pas le dance-floor ou qu'on ne mettra pas le monde en feu... Incandescent, le public menace de brûler, Mouss envoie un peu de bière, un peu d'eau et s'excuse auprès d'un kid de l'avoir un peu trop arrosé, toujours aux petits soins, il lui rapporte donc une serviette... Ambiance bon enfant, comme d'habitude, les barrières n'existent pas entre la scène et les centaines de spectateurs acteurs. Ainsi, les parents de la petite Maelys viennent chercher une baguette et un médiator pour leur fille qui souffre de handicap et qui a pu, dans l'après-midi, échanger avec le groupe et un furieux fête son 150ème concert avec une belle accolade au milieu du set qui se déroule sans "Failles" mais avec le titre du même nom. Certains titres bénéficient d'un petit plus comme "Même si j'explose" où l'on baisse le volume, les "Ça va aller" aussi persuasifs que jouissifs de "Reprendre mes esprits", le passage accroupi d'un explosif "Arômes complexes", les jumps de "Contraddiction" qui attaquent le rappel... Juste avant, on aura eu le droit à une autre nouveauté, "Encore sous pression" qui blaste et capte un peu plus encore l'attention du CCGP. Pour "Furia", toute la jeunesse (et ils sont nombreux) monte sur scène, elle fait péter le pas de danse et, après l'invitation et les explications de Mouss, s'offre son baptême de slam ! Mass Hysteria c'est "Plus que du metal", ils l'ont prouvé une fois de plus, c'est une machine à déclencher les sourires !

Setlist : Mass veritas / Positif à bloc / Plus qu'aucune mer / Chiens de la casse / Vae soli ! / Babylone / Une somme de détails / Nerf de bœuf / Se brûler sûrement / Failles / Même si j'explose / Reprendre mes esprits / Arômes complexes / L'enfer des dieux / Encore sous pression / Tout est poison /// Contraddiction / Furia / Knowledge is power / Plus que du métal



