Samedi 13 mai, ma femme m'avait préparé un anniversaire surprise que j'ai gâché en lui rappelant quelques jours avant que je devais faire l'interview de Mass Hysteria et les revoir en concert. Elle a annulé la surprise (fatalement), on a quand même fêté ça le dimanche et j'ai donc passé une grande partie de mon samedi en compagnie des Mass . Avant de passer à table, voici un extrait de notre longue discussion dans les loges...

Mass Hysteria 2023 Tenace Tour Le choix de sortir des EPs n'est pas si courant dans le metal, pourquoi couper l'album en deux ?

Yann : En effet, c'est pas une histoire de mode... et c'était pas prévu à la base. On est des gros consommateurs de musique et comme nous, la plupart des gens n'écoutent pas les albums en entier, quand ils sont trop longs, tu te fais les cinq premiers morceaux et tu vas écouter autre chose... Il y a tellement de sorties ! On devait faire dix titres sur cet album et on en a composé quatorze, si on les mettait tous, l'album aurait été trop long et on ne voulait rien jeter. On a hésité entre sortir un album plus court avec des maxis à côté ou le faire en deux parties. J'ai trouvé l'idée vraiment cool, les gens vont écouter tous les morceaux.

Mouss : Et on ne va pas se mentir, le sortir en deux fois, ça nous permettra d'être encore d'actualité dans 6-10 mois, plutôt que d'avoir une grosse actu pour la sortie puis plus rien.

Rapha : Et ça fera parler de la tournée, je pense que cette pratique va se généraliser ou, en tout cas, ça va se faire de plus en plus. Par exemple, le dernier Slipknot, j'écoute une face, j'écoute la deuxième le lendemain, la troisième le mercredi et la dernière le jeudi...

Yann : J'adore Slipknot, mais leurs albums sont trop longs ! Je me suis dit que s'ils sortaient des trucs de 6-7 titres, ce serait bien plus efficace. Comme le dernier MetallicA, je suis fan mais l'album est dix fois trop long ! Personne ne leur dit qu'un album de 40 minutes suffirait ?

Mouss : Eux, peuvent se le permettre... Ce sont des choix artistiques.

Rapha : Surtout que leur prochain album, ce ne sera pas avant cinq ou six ans... à moins qu'ils ne changent de rythme.



J'en discutais avec Unswabbed qui a coupé son album en trois, ils me disaient aussi qu'on pouvait faire plus attention à chaque morceau et que ça avait dopé leurs streams, y compris de leurs anciens morceaux...

Rapha : Pas mal !

Yann : J'écoute pas mal de hip-hop américain et ils ne sortent plus vraiment d'albums, ils sortent des titres tous les six mois et une fois, ils te sortent un album avec tout ce qu'ils ont fait.

Rapha : C'est ce que faisaient les Beatles.

Yann : On voulait vraiment qu'il n'y ait pas de morceaux qui passent à la trappe.



Il reste quoi à faire sur la deuxième partie qui sera disponible cet automne ?

Yann : Il y aura encore sept titres, il nous reste deux morceaux où il faut enregistrer les voix et à mixer.

Mouss : À 90 %, c'est plié.

Rapha : Et ce sera différent de la première partie...

Yann : Oui, moi je suis super content car la teneur de la deuxième partie pourra rappeler De cercle en cercle avec des choses qu'il n'y a pas sur Tenace 1.

Mouss : Sans le vouloir, on va retraverser toutes les périodes de Mass Hysteria, c'est étrange.



Ça a été facile de séparer en deux ?

Yann : Oui, ça s'est fait naturellement. On a fait chacun une liste et on avait la même ! À deux titres près, on avait tous choisi les mêmes donc c'était assez facile.

Mouss : Dans l'idée, on a une partie obscure et une partie lumineuse.

Là, c'est donc la partie obscure car sinon, qu'est-ce que ça va être !

Mouss : Ouais, Tenace 2 sera plus lumineux, sinon, ce serait l'enfer.



Mouss, tu as perdu tes préparations de textes, est-ce la raison pour laquelle certains titres comme "Tenace" ou "Mass veritas" ont des paroles hachées, syncopées, c'est dû à ça ou c'est une volonté ?

Mouss : C'était une volonté d'avoir un truc plus rentre-dedans. On avait fait quelques approches avec "Arômes complexes" ou "Entre ciel et terre" qui étaient dans l'idée trap-metal parce qu'on écoute beaucoup de hip-hop depuis tout le temps. Là, c'est plus que tendance, il y a des groupes énormes en trap-metal, on ne veut pas plagier, on ne fait pas ce genre-là mais c'est une de nos influences, on se fait plaisir. Mais c'est pas parce que j'ai perdu mes textes ! Pas consciemment en tout cas (rires).



On trouve Zola, Céline, Descartes, Orwell, Platon... en références littéraires...

Mouss : Merci ! T'es le seul qui fait le listing !

Est-ce que ce sont de fraiches lectures ou des souvenirs scolaires ?

Mouss : Les deux ! Et beaucoup de relectures scolaires. Comme "La caverne" de Platon, c'est une belle allégorie. Quand tu penses que Platon, c'est un philosophe antique, ça a 2500 ans ! Plein de philosophes te disent que tout a été dit avec Platon, Socrate, Aristote, tout le reste ensuite, c'est des ragots de bas de page ! Sur "Le triomphe du réel", je reprends des grands poncifs de la philosophie, je les réadapte à aujourd'hui et ça n'a pas changé. Depuis tout temps, les hommes font les mêmes conneries et ça ne finit jamais, il y avait des seigneurs, maintenant ce sont des multinationales, le parallèle est assez facile. On est vraiment prévisible. Comme on répète les mêmes bêtises, on doit rappeler les mêmes dangers, il faut rabâcher les préceptes philosophiques pour faire face à la bêtise humaine. Ça fait du bien de rebrasser les classiques littéraires. Surtout que les classiques de notre époque ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, quand je vois le programme de mes enfants... C'est devenu la philosophie pour les très très nuls. Il ne faut pas que ce soit compliqué, comme si on voulait que les nouvelles générations soient teubés à souhait ! On ne met plus de notes, on fait des QCM, on écrit en phonétique les rédactions...

Yann : Ça se voit, j'ai l'impression, peut-être que je vieillis, mais quand tu regardes les trucs à texte dans le hip-hop, les NTM, les IAM, les Assassin, ils avaient des trucs à dire, aujourd'hui quand t'écoutes Damso ou Aya Nakamura qui sont dans la catégorie hip-hop, tu te poses des questions...



Mass Hysteria 2023 Tenace Tour La pochette est encore une grande réussite, certainement elle aussi liée à un mythe, comment faut-il l'interpréter ?

Rapha : Comment, toi, tu l'interprètes ?

Je vois un truc genre chevalier blanc, un protecteur...

Rapha : C'est très bien, c'est la bonne !

Yann : Je déteste intellectualiser les trucs comme les pochettes, je suis très sur la beauté graphique, sur l'esthétique mais forcément, ça part d'une idée. Là, je voyais une histoire avec 4 femmes enfermées et une évasion d'une prison par un chevalier drapé, une ambiance chevaleresque...

Mouss : C'était compliqué pour la maison de disques, ils ont dit à Yann : « T'as l'air de savoir ce que tu veux faire, est-ce que tu veux faire la régie et gérer tout le truc, on te donne un budget et vas-y ». Il a pu faire ce qu'il voulait, il a loué les costumes, les animaux, c'était un casting de malade ! Il a dépassé le budget évidemment !

Yann : Je suis très content du résultat.

Mouss : C'est la première fois qu'on mettait un animal ! On a eu deux enfants, un astronaute, des femmes, un album noir, un homme et donc un cheval, ça représente un peu l'évolution de l'homme (rires).



En terme graphique, il y a aussi le clip de "Mass veritas" qui est généré par IA

Yann : C'est pareil, c'est pas voulu... On voulait faire le premier clip en IA en France, ça a pris du temps, ça devait être autre chose, c'était pas prêt et on n'avait pas de clip au moment de la tournée. On a dit au label qu'il nous fallait un nouveau morceau qui sorte avant la tournée pour que le public le connaisse. Le COVID a retardé plein de trucs et là, il nous fallait quelque chose, même à l'arrache. Deux semaines avant, Mehdi de Verycords nous propose de faire une lyric video. Nous, ça nous gavait un peu parce qu'on pensait que ce serait un peu pourri, surtout pour notre retour mais il a contacté des gens et ils nous ont sorti ça en deux semaines ! Carrément, j'étais sur le cul ! Je ne suis pas un geek, l'Intelligence Artificielle, j'en entends parler depuis quelques mois...

Rapha : Mais non, depuis Terminator ! (rires)

Yann : J'ai été hyper séduit par le résultat. Le débat de l'Intelligence Artificielle, c'est autre chose, nous on a juste un clip.

Vous n'aviez rien demandé de particulier ?

Yann : Non, rien, ils se sont basés sur les paroles et ils ont sorti ça !

Mouss : Ils ont collé aux textes avec les mots clés qu'il fallait.



Et le texte colle à l'actualité, c'était pas fait exprès... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans la "chanson réaliste 2.0" ?

Mouss : Ouais ! Je prends ! C'est bien ! Je n'ai pas cette prétention mais ça reprend la tradition française de la chanson à textes engagée, même à l'époque du musette, de Fréhel, de Piaf... C'est une belle formule, je prends !



Pourquoi avoir choisi ce titre en single, il est assez différent de la patte Mass ...

Yann : Je pense que le deuxième single sera différent aussi. On doit prendre des risques, être un peu surprenant, ce serait facile de revenir avec un truc plus simple, les autres morceaux sont bons mais il faut aller de l'avant.

Mouss : On s'est posé la question, on s'est dit que ce n'était pas évident que ce morceau fasse l'unanimité chez nos fans... Je n'aime pas ce mot, bref, pour ceux qui nous suivent. On le sentait comme ça, on l'a fait comme ça et il se trouve qu'il colle à l'actualité de ouf.

Yann : Celui qu'on voulait sortir en single en premier n'était pas prêt, on n'avait pas le clip.

Mouss : J'espère qu'il verra le jour ce clip, c'est un vrai clip avec tournage, acteurs... Si on arrive à le faire, visuellement, ça va être une grosse claque. Mais c'est compliqué de faire un vrai clip aujourd'hui, ça coûte très cher et on a voulu pousser un peu le truc... On attend, on veut qu'il se fasse et ce sera sur "Tenace".



Arrivons donc à Fréhel, c'est une chanteuse qui a inspiré Piaf, elle a une vie assez compliquée, pourquoi elle ?

Mouss : C'est surtout Yann...

Yann : Pourquoi elle et pas Piaf ? Je suis fan de chanson française et je voulais un truc qui représente la France des années 20, je voulais un truc plus authentique que Piaf.

Mouss : Et c'est avant Piaf, c'est les racines de cette chanson française que Piaf a popularisée dans le monde entier !

Yann : On a un peu flippé car Maître Gims a fait la même chose avec Piaf mais elle ne chante pas, ils ont juste repris l'air sur le refrain.



Les Garçons Bouchers ont repris ce morceau de Fréhel un peu avec la même idée...

Yann : François Hadji-Lazaro avait une grosse culture musicale

Mouss : Lui, Les Garçons Bouchers, Pigalle ... ils représentent vraiment cet esprit. Paix à son âme.



"Le grand réveil", c'est aussi un titre de Sardou...

Mouss : Oui !!! (rires) Je leur ai dit "les gars, j'ai un problème avec "Le grand réveil"... c'est Sardou".

Yann : Faudra faire gaffe, faut pas que ce soit lui qui touche notre thune ! (rires)

Mouss : C'est déjà arrivé ! Nous, la SACEM nous avait appelés pour nous dire que le morceau "L'effet papillon" existait déjà, qu'il fallait qu'on change un truc.



Mass Hysteria 2023 Tenace Tour Ecologiste ?

Mouss : Évidemment ! On ne fait pas nos vidanges dans les prairies !

Insoumis ?

Rapha + Mouss : Oui !

Partageurs ?

Mouss : Ouais

Mass Hysteria, c'est la NUPES ?

(éclats de rires)

Rapha : Ah, je ne l'ai pas vu venir !

Mouss : Juste pour parler de l'écologie, aujourd'hui, il y a une sorte d'éco-fascisme qui m'énerve, tu ne peux plus rien faire. Les voitures tout électrique, ça me casse les couilles et j'ai même pas le permis ! Je ne m'y connais pas du tout, je vais voir ce que pensent les spécialistes dans les séminaires, les colloques, t'as des gars avec BAC + 37, ils te parlent de l'écologie mais pas de ce que tu entends à la télé. Les chercheurs t'expliquent qu'il y avait genre 10 fois plus de carbone à l'époque des dinosaures alors qu'ils n'avaient pas de voiture, et la courbe du carbone n'a rien à voir avec celle des températures. L'homme, c'est un pet de mouche à l'échelle de la planète. Attention, je ne dis pas qu'on ne fait pas de la merde, on pollue les mers, on pollue le ciel, on bousille la planète, il faut faire quelque chose. Mais c'est pas en triant tes ordures et avec 2-3 éoliennes derrière chez toi que tu vas empêcher le réchauffement climatique. T'as des usines pétro-chimiques dans le monde entier qui crachent des kilotonnes de merde dans les fleuves, les rivières, c'est là que ça se joue ! C'est pas dans le gars qui achète sa caisse, qui roule au diesel pour faire 60 bornes tous les jours pour aller bosser parce qu'il habite à la campagne, lui il n'a pas de jet privé et c'est lui qu'on va faire chier ? L'écologie, c'est un sujet trop sérieux pour le résumer à ce que les médias te disent. Ce qu'ils te disent, c'est pour te faire peur, comme la guerre, comme les virus, tout ça, c'est de la peur. On est écolo mais dans le bon sens du terme, on fait attention. On trie nos poubelles mais il faut faire vraiment attention à ce speech éco-fasciste qui t'impose des trucs. Quand je dis "Pass sanitaire, pass climatique", c'est que bientôt, c'est déjà le cas dans certains endroits, t'auras le droit d'utiliser ta caisse qu'à certains moments. Ils vont t'empêcher de vivre mais ça ne les gênera pas eux, c'est eux qui font les lois, ils auront toujours leur jet privé, leur voiture avec chauffeur...



On va rester dans la peur, en 2001, on a eu un vote bancal et suicidaire, le résultat des prochaines élections peut être dramatique, comment on évite la peste ?

Mouss : Ce sera qui ? Marine contre Wauquiez ? Contre Melenchon ?

Yann : C'est tous la peste !

Mouss : C'est ça...

Yann : À un moment donné, ce qu'il va se passer, c'est que le Front National va passer et les gens vont se rendre compte que ça ne changera rien pour eux, sauf que ce sera deux fois plus la merde dans la rue... Et on n'a pas la solution. Pour moi, tous les politiques sont des menteurs pour reprendre la phrase de Lemmy, c'est que des gens qui font des hautes études et une fois qu'ils arrivent là-haut, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils sont pourris. Que chacun à son niveau essaye de faire des choses bien. Quand je vois les mecs qui cassent tout dans les manifestations, ça me fait pitié, c'est eux les moutons. Macron, il en a rien à foutre, c'est nos impôts qui remboursent tout.

Mouss : Au contraire, il aime s'il y a de la merde, il peut dire "Vous avez vu ? Les manifestants sont des casseurs..."

Yann : Comment on évite la peste ? J'ai envie de te dire qu'il est peut-être un peu trop tard...

Mouss : Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que déjà, faut éteindre sa télé. Ensuite, tu vis à ton niveau, tu t'occupes des tiens. Après, il ne faut pas se désintéresser de la politique. Je pense qu'à un moment ça va péter, il y a eu une révolution, il y a eu un mai 68, ça va péter, c'est obligé. T'as vu là ? Macron qui remonte les Champs-Élysées pour le 8 mai ? C'est une commémoration ! "Commémorer" ça veut dire "se rappeler ensemble", le peuple et l'État, tout doit faire corps... Et là, il a remonté l'avenue tout seul, on entendait le croassement des corbeaux ! C'était lugubre ! Il n'y avait personne ! Il y avait un périmètre de 100 mètres autour de lui avec personne ! Il y avait un président élu démocratiquement qui remonte les Champs-Élysées mais qui refuse que le peuple vienne le soutenir ou commémorer avec lui... tout ça parce qu'il a peur des casserolades ! Il faut accepter la réalité, la réalité c'est qu'il est détesté et il a tout fait pour ça, il faut l'accepter ! On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait comment se débarrasser de la peste... Déjà, peut-être qu'on peut manifester contre... Après, si tout le monde arrête de voter... je suis d'accord avec Yann, c'est tous la peste, Marine n'est pas mieux que Mélenchon ! Pour moi, il y a l'extrême gauche, l'extrême droite et l'extrême centre, terminé ! Quand on va se désintéresser de ces gens-là, quand on va vivre sans eux...

Yann : Et ça, on ne sera peut-être pas vivants pour le voir.

Mouss : Oh, je ne sais pas, la révolution viendra d'ailleurs, on va être les derniers... C'est compliqué à expliquer mais on a tout désindustrialisé, on a tout envoyé en Chine et là, il faut réindustrialiser. Ah bon, on a tout vendu il y a 40 ans, Alstom, Thales... tout le génie français a été vendu en pièces détachées pour pas grand-chose... Il y aura des procès dans 10 ou 15 ans, des mecs seront jugés, des mecs comme Macron seront condamnés, "responsables mais pas coupables" comme Laurent Fabius avec le sang contaminé !

Yann : Pour résumer ça, je préfère être à ma place et donner du bonheur aux gens que d'être à la leur.

Mouss : Le bon sens triomphera à un moment donné. "Le triomphe du réel", c'est ça. Là, t'as encore des gens avec des masques, le truc qui ne te protège de rien. Si Macron avait le droit de se représenter, t'as des gens qui revoteraient pour lui... C'est un travail long et fastidieux, nous on ne peut rien faire à part juste dresser un constat dans nos paroles. On n'a pas de solution... Mais pour la victoire, on sera là.

De défaite en défaite jusqu'à la victoire !

Yann : C'est Mao Zedoung qui disait ça, tu vois la référence ! Mais il ne disait pas que des conneries.



À moins que cela ne change ce soir, vous ne jouez que deux des nouveaux titres, pourquoi ?

Rapha : Parce que l'album n'est pas sorti. D'ailleurs, on est très étonné, je crois que c'est la douzième date ce soir, la douzième à afficher complet avec pas beaucoup de promo, avec aucun affichage, c'est soi-disant un début de "Tenace tour" mais on pourrait jouer "Mass veritas" et dérouler le set après, ce serait pareil. Les gens viennent nous voir, c'est tout. Personne n'est venu me voir pour me dire qu'il n'y avait pas assez de nouveaux morceaux. L'accueil est incroyable.

Yann : Il se passe un truc entre nous et les gens, c'est assez incroyable. Il y a un truc supplémentaire, une alchimie entre eux et nous, c'est génial.

Mouss : À mon avis, c'est le travail depuis L'armée des ombres, c'est progressif, on rajoute des petits trucs à chaque fois. Comme disait Rapha, quand on a annoncé les dates, on n'a pas fait beaucoup de promo, aucun affichage, empreinte carbone zéro... et on remplit toutes les salles. Hier, pour la première fois en 30 ans on jouait à Saint-Lô au Normandy, il y avait 950 personnes !

Rapha : Même le Sud-Est, il y a encore quelques années, pour nous, c'était pas facile facile, c'est le cas pour plein de groupes, entre Lyon et Marseille, c'est pas toujours évident et là, à Aix, on a fait 1000 personnes ! C'est aussi la première fois qu'on jouait là-bas ! Des gens sont venus de partout, de Marseille, de Montpellier... C'est fou.

Mouss : Et tout ça sans affichage, sans passer à la télé, sans passer à la radio, juste avec un clip sur Internet, nos réseaux et le bouche à oreille.

Yann : Et 30 ans d'expérience...



Vous n'avez pas hâte de jouer "Tenace" qui va être énorme sur scène ?

Rapha : Comment tu peux le savoir ?

L'expérience !

Mouss : Peut-être qu'on ne le jouera jamais celui-là (rires).

Yann : Il y a un gars qui a gagné un truc pour venir nous rencontrer, on a joué le morceau, quand ça part après l'intro, il s'est reculé, j'ai adoré sa tête.

Mouss : Il est en sol "Tenace", hein Fred ? C'est grave.

Yann : T'aimes bien ce morceau ?

J'adore ! Même s'il n'y a pas beaucoup de morceaux que je n'aime pas...

Yann : Je suis assez fier d'arriver au dixième album avec un morceau comme ça même si j'aime les autres aussi...



La setlist n'a quasi pas bougé depuis le début de cette tournée...

Yann : C'est pour le light show... On se dit à chaque fois qu'il faudrait une colonne vertébrale et à côté des morceaux qui changent mais ça pose souci au niveau des lights, il faut qu'il encode tout, ça demande de faire des résidences, il faut travailler les morceaux.

Rapha : Là, il va y avoir des nouveaux morceaux qui vont arriver et ensuite jusque mi-octobre, ce sera que des festivals donc ce sera encore un autre set, et à partir de novembre, il y aura les titres de la deuxième partie... C'est beaucoup de boulot. Les gens ne se rendent pas forcément compte mais c'est un taf énorme.



La tournée passe par de nombreuses "petites villes" et des salles où vous jouez depuis quasiment vos débuts, c'est important de jouer "en bas de chez moi" à Calais mais aussi à l'Empreinte, chez Narcisse, au Florida... ?

Rapha : Le Florida, c'était hyper cool.

Yann : Chez Narcisse, ça va être chaud. On a une scénographie qui est compliquée à monter, on a une configuration plus petite mais c'est même pas sûr qu'on puisse tout mettre Chez Narcisse...

Mouss : C'est des lieux mythiques ! On a mis vachement de temps avant d'y jouer, je crois qu'on a mis 3 ou 4 albums avant de jouer Chez Narcisse, tout le monde était passé là-bas, on a plein de souvenirs de notre premier passage, c'était fantastique ! On a été accueilli avec de la gnôle en plein après-midi, on est monté sur scène à moitié cuitasse, c'était mortel. Il y a des endroits qui nous ont accueillis alors que c'était pas la meilleure période de Mass Hysteria, la moindre des choses, c'est de leur rendre la pareille quand ça va très bien pour nous.

Rapha : Et c'est rock n' roll, j'aime bien jouer dans ce genre d'endroits.

Mouss : Ça me ferait chier de me dire qu'on est devenus trop gros pour revenir jouer dans ces salles. MetallicA a joué dans des salles mythiques toutes petites genre CBGB, on les avait vus à la Boule Noire, ça doit les emmerder parfois de ne plus pouvoir jouer dans ce genre de salles où c'est devenu compliqué pour eux.

Yann : Pas du tout dans le même style, je suis allé voir Renaud à La Scala, de voir un artiste qui ne fait que des grosses salles dans un petit endroit, c'est génial, et lui, il kiffe grave aussi.

Mouss : C'est l'essence, c'est les caf'conc', tu commences là, c'est la sueur, c'est la proximité, le son est pourri mais ça passe, c'est rock n' roll. Quand tu deviens plus connu, tu ne peux plus refaire ça. Là, on a refait l'Empreinte, j'étais content ! L'Empreinte, j'ai adoré, c'est tout petit. Il y a des gens qui nous ont dit que c'était fou de nous voir là alors qu'ils nous ont vus au Hellfest ! Mais on ne fait pas que des Hellfest même si des gens nous y ont découverts.



Et là, vous ne le faites pas...

Mouss : Pas cette année...



Parce que c'est trop près de la sortie et que vous préférez le faire en 2024 ?

Mouss : Ben connaît déjà les groupes qu'il y aura l'année prochaine, il planifie. Nous on espère y être, là, pour 2023, c'était trop proche de la sortie. Et on ne veut pas se louper au Hellfest, il nous faut au moins 6 mois de préparation. Si on le fait l'an prochain, on ne devrait pas tarder à le savoir et le plus tôt sera le mieux car il va falloir préparer ce show-là. On va avoir du boulot !

