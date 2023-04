C'est Mouss de Mass qui a répondu à notre petite série de questions "anniversaire", on en a profité pour avoir quelques infos sur le Tenace qui arrive...

franco02 : mass hysteria Tout d'abord nous, Mass Hysteria, souhaitons un joyeux et furieux anniversaire à W-Fenec qui suit la scène française et étrangère depuis 25 ans avec sérieux et probité... Champagne !



Merci ! Il y a 25 ans, vous défendiez Le bien-être et la paix sur scène, vous imaginiez encore jouer "Knowledge is power" ou "Donnez-vous la peine" 25 ans plus tard ?

Concernant "Donnez-vous la peine" ou "Respect to the dancefloor" nous les jouions encore il n'y a pas si longtemps... Ils ne sont plus sur la set-list mais peuvent bien réapparaître... donc un oui absolu quant au fait de les jouer aujourd'hui en live.



Quels souvenirs as-tu de cette époque ?

Mes souvenirs sont lumineux et plein d'innocence car je ne me doutais pas de l'aventure humaine des plus furieuses qui s'annonçait... c'était rock'n'roll à bloc, on jouait encore dans les bars et les café-concerts, on dormait sur place ou parfois chez l'habitant, c'était fou !



Tu avais accès à Internet ?

J'ai eu Internet dès que ce fut possible mais en ce temps-là, il n'y avait aucune plate-forme, ni réseau, bref, quelques sites... C'était utile pour les mails mais c'était l'âge de pierre d'Internet...



Pour ce numéro, on a interviewé des membres de Leto, Sriracha, La Ruda , ArtSonic, c'est pas si simple de résister au temps, comment Mass y arrive ?

Résister au temps... il n'y a pas de recette mais pour Mass, ce qui fait que nous sommes encore là avec passion, c'est juste que nous avons encore une "complicité" et ça c'est la base. Quand on est ensemble, on est content d'être là et on se le dit. On a encore la connerie pour se marrer, se vanner et surtout de ne pas se prendre au sérieux. Il n'y a pas de chef ou leader... Mass Hysteria est une petite entreprise familiale qui échappe à la crise et on croise les doigts pour que ça dure encore un peu voire longtemps !



Vous tournez beaucoup et on s'est souvent croisé sur les routes, tu as un souvenir particulier partagé avec un des membres du W-Fenec ?

J'ai des souvenirs avec W-Fenec lors d'interviews ou l'on se marrait bien mais surtout lors d'after dans les loges... mais ça, ce n'est pas à moi de balancer !



On ne balancera pas non plus ! Il y a 25 ans, lire une chronique était une évidence, aujourd'hui, ça a encore du sens quand tout est "streamable" ?

Bien sûr qu'une chronique est encore utile et pleine de sens ! Tout est streamable mais l'un va avec l'autre. Il ne faut pas négliger le "old fashioned" au nom du tout moderne ! Je compose mes textes comme au premier jour, j'avais quinze ans, c'est à dire que je compose exclusivement au stylo et papier. Jamais je n'ai utilisé un ordinateur, une tablette ou autre pour composer. J'écris tout à la main. Des centaines et des centaines de feuilles raturées à chaque album. C'est pas écologique mais je m'en fous. L'écriture, c'est un stylo du papier et un cerveau, point.



Vous préparez la sortie de Tenace, on peut avoir un mot sur ce nouvel opus ?

Pour la composition des textes, j'avais gratté comme une fourmi japonaise pendant la triste période COVID. Des tonnes d'écrits et des ébauches... puis début 2022 alors que je rentre en compo d'album, je jubilais grave d'avoir autant de matière pour composer en me disant que je serais plus serein et confiant pour une fois ! Et puis je ne sais pas comment cela est arrivé mais j'ai perdu tous mes écrits !!! Impossible de mettre la main dessus. J'ai tout retourné chez moi j'étais comme un fou... même la cave... j'ai tout retourné ! C'était dans un carton qui a dû partir à la poubelle avec tant d'autres car on avait fait le vide dans notre appart, ma femme et moi pendant le putain de confinement... Donc, j'ai commencé la compo de Tenace avec une feuille blanche, mon angoisse ! Le propos est peut-être plus brut du coup, moins travaillé dans le style... moins poétique peut-être aussi. Mais la période COVID n'a pas fini de faire des émules car on a vécu un confinement que l'humanité n'a jamais connu, du jamais vu ! Donc cet album est profondément axé sur cette période trouble. J'ai dit ou écrit tout ce que j'avais à dire... et ça va loin !



Tu crois que le W-Fenec existera encore dans 25 ans ?

Bien sûr que W-Fenec sera là dans 25 ans et nous ferons même une interview pour expliquer pourquoi on fait une huitième tournée d'adieu...

Merci Mouss, merci Sabrina (Verycords).

Oli