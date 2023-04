C'était gros, c'est encore très gros. Malgré un faux départ avec les restes de COVID, la tournée emmenant Mass Hysteria, No One Is Innocent, Tagada Jones et Ultra Vomit à travers la France et quelques-uns de ses Zéniths s'est élancée au printemps 2022. Après Dijon et Lille (notre live-report dans le Mag #51), c'est à Strasbourg qu'ils ont posé leurs amplis. Captés pour une diffusion sur le tube d'Arte mais aussi pour rester graver en DVD et Blu-Ray, les quatre concerts bénéficient d'un nouveau mixage, plus précis que le "live" et nous sont servis dans un gros coffret. Un emballage superbe, qui, une fois ouvert nous délivre une affichette de la tournée avec les différents crédits au dos et 6 disques, 4 CDs, un par groupe, et 2 DVDs, deux prestations étant à choisir sur chacun, soit le concert en intégralité, soit en sélectionnant directement son morceau préféré. La seule petite remarque négative que je puisse faire, c'est que j'aurais aimé en avoir plus ! Pourquoi pas des photos, une petite vidéo backstage, et pourquoi pas une reproduction de setlist ou de pass, un médiator ou je ne sais quoi... des broutilles mais qui font toujours plaisir aux grands enfants que nous sommes. J'ai bien conscience que ce genre de choses a un coût et que le label a opté pour un beau coffret et un prix mini (à peu près autant que la place de concert pour se refaire la soirée à l'infini, c'est pas mal !).



Les concerts de Strasbourg étant assez similaires à ceux de Lille, je te laisse revoir ma review du live pour avoir mon sentiment sur chaque set, il y a juste un peu plus de featurings ce soir-là et notamment toute l'équipe sur "Furia" et Mouss qui vient accompagner Ultra Vomit sur "Mouss 2 Mass". Je t'avoue ne pas encore être totalement remis de cet inédit et que, rien que pour lui, j'ai tendance à renfourner assez régulièrement le CD (ou le DVD, ça dépend) du live d'Ultra Vomit. Sinon, bien que très fan des No One Is Innocent également, c'est vers Mass Hysteria (oh, quelle surprise) que se tendent mes oreilles. Le mixage du son est énorme, la qualité du montage et des prises de vue est très impressionnante, on ne rate rien des concerts et celui de Mass Hysteria est celui qui m'a le plus touché. Pourtant, j'ai dû les voir plus de 50 fois ces 25 dernières années, même un peu plus car j'ai commencé mon adoration dès mes deux premiers concerts en l'an de grâce 1997, donc je les ai vus et revus et je les connais à peu près par cœur. Les voir sortir le grand jeu pour un set comme celui du Hellfest, bien sûr, mais les voir à un tel niveau scénique en salle et tout en gardant un contact aussi chaleureux avec le public ou les photographes du tout premier rang, mais quelle claque ! Et donc, je ne m'en lasse pas. Ultra Vomit a aussi une scénographie travaillée qui vaut le coup d'œil, l'autre DVD (avec No One Is Innocent et Tagada Jones donc) restera plus souvent dans son étui, il y a un beau travail sur les couleurs et quelques flammes mais rien d'aussi bluffant que pour les deux très gros autres.



Si tu étais au Gros 4, il te faut un souvenir impérissable de cette soirée, il existe désormais. Si tu n'y étais pas, tu as raté une date historique mais tu peux encore te rattraper et pogoter dans ton salon.

Oli