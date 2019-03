C'est en pleine tournée que Yann, guitariste, prend un peu de son temps pour répondre à nos questions sur le nouvel album, cette tournée mais aussi leurs influences ou leurs projets.

Le tempo moyen est bien plus élevé que d'habitude, vous vous ennuyiez ?

Nous ne nous ennuyons jamais ! On a fait selon l'humeur du moment...



Tu as écrit des passage très "Slayer", ça fait longtemps que tu es fan, pourquoi ces riffs "hommage" n'arrivent qu'aujourd'hui ?

C'est justement en hommage à Jeff Hanneman, nous assumons complètement ce clin d'oeil. En particulier sur le morceau "Ma niaque".



Depuis notre dernière interview, il y a eu, encore, un changement de bassiste, c'est si dur de succéder à Stéphan ?

Thomas était là plus en dépannage. Il est déjà très pris par Comity. Il nous a rendu service et nous l'en remercions. Et nous avons donc intégré Jamie et on trouve que ce line-up est le meilleur que nous avons eu.



Du point de vue du jeu, la basse est moins focalisée sur le rythme qu'avant, c'est une volonté du "groupe" ou le jeu personnel qui veut ça ?

C'est autant une volonté de la musique que le jeu de Jamie. Jamie est un guitariste et il a donc un jeu plus proche de Fred et moi.



A Reims, vous avez joué tous les nouveaux titres mais dans un ordre différent, pourquoi ne pas avoir suivi celui de l'album ?

C'était à cause des changements constants d'accordage sur l'album. Si on l'avait fait dans l'ordre il y aurait eu un changement de guitare à chaque chanson.



Vous jouerez tous les titres sur cette tournée ou certains des nouveaux passeront à la trappe ?

Tous les morceaux sont sortis sur une date ou une autre. On change la setlist tous les soirs pour que les fans n'aient pas tout le temps la même setlist. En général on joue 4 ou 5 morceaux de Maniac tous les soirs.



Dans les "vieux" titres mis de côté, lesquels te manque déjà le plus ?

Il y a certains morceaux de l'album noir que je kiffe. Mais qui ne peuvent être joués pour l'instant pour cause de manque de pistes machines etc...



Il y a moins de samples et de parties "industrielles" en règle générale mais les titres qui en ont jouent cette carte à fond (comme "Arômes complexes"), pourquoi avoir autant "trancher" entre métal et indus selon les morceaux ?

Il n'y a en fait pas du tout moins de sample sur cette album. Il y en a autant que sur Matière noire. Ils sont peut-être moins mis en avant et plus en retrait mais les samples sont toujours là.



Les textes sont moins dans l'action, j'ai l'impression que ce sont plus des constats, comme si souvent, on ne pouvait plus rien faire... C'est moins "positif à bloc"...

Mouss a plus parlé de lui. Il a voulu revenir aux fondamentaux de Mass . Parlé de fraternité, rapports humains, histoires personnelles etc.



Qui a composé "We came to hold up your mind" ?

C'est moi.

J'adore ce titre qui renoue avec vos origines et en même temps, il est très différent du reste de l'album, il y a eu des discussions pour "le mettre ou pas", le "cacher" ou je ne sais quoi ?

Je suis content que tu ais fait le lien avec nos origines, car tout le monde n'en est arrivé à cette conclusion. Pour ce qui est de cacher ou de ne pas le mettre, pas du tout. On en était complètement fan dès le début.



Un dialogue de Tarantino, c'est bien mais pourquoi pas une réplique culte d'Audiard, mettons en avant la culture française !

Ouais, les premiers concerts de Mass commençaient avec une répliques des "Tontons Flingueurs" ! On a tous une culture assez large en cinéma et le choix nous paraissait logique. C'est une scène de hold-up après tout.



Les Etats-Unis, vous y pensez un peu ou pas du tout ? Même en français, ça peut marcher .

Pas du tout. Si on nous le propose on ira, mais ce n'est pas notre but.



Hormis le morceau d'ouverture "Reprendre mes esprits" sur un sampler physique, il n'y a pas eu de grosse promo en amont de la sortie de Maniac. Pourquoi ce choix ?

C'est voulu, on a fait pareil qu'avec Matière Noire. Nous n'avons pas voulu dévoiler plus que ce morceau. Pour que les fans découvrent tout l'album le jour-J.



Un clip est prévu ?

Oui mais tu n'en sauras pas plus...



Il y a deux très belles pochettes pour l'album, pourquoi avoir fait deux éditions ?

Quand on propose une édition limitée on préfère avoir quelque chose de différent à proposer. Seulement sortir l'album en jewel case et l'édition spéciale c'est la même pochette en digipak, ce n'est pas intéressant. On songe aussi en faire une pour la version vinyle.



Mass Ajouter un patch justifiait un deal avec un supermarché ?

Plusieurs idées ont été proposées et celle-ci nous semblait cool.



Vous serez au Hellfest l'an prochain, vous préparez un show particulier, on peut en savoir plus ?

Oui. on développe des idées en ce moment. Mais rien de concret encore. Ça sera un gros show de Mass en tous cas.



Dans un an, vous serez au Zenith, ça représente quoi pour toi ?

On est très fier de faire cette date. Nous espérons que les fans répondront présent parce ce sera une des plus belles soirées de nos 25 ans de carrières.



Il a fallu convaincre le tourneur que c'était rentable ou ça s'est fait facilement ?

Ce sont eux qui ont proposés cette salle donc c'était facile !



Vous savez déjà avec qui vous ferez la fête ?

Non, pas encore.



Si vous pouviez jouer avec qui vous vouliez, l'affiche ressemblerait à quoi ?

Ho99o9, Slayer, Gesaffelstein et Nails.



Et si vous pouviez préparer un tribute album, quels groupes voudriez-vous voir jouer vos morceaux ?

Ultra Vomit, Tagada Jones, Lofofora, Klone, Aqme, Black Bomb A, Loudblast, No One Is Innocent, Dagoba, Gojira, Hangman's Chair, ... bref tous les potes.



2019 sera une année Bal des Enragés, il y a déjà des dates de cochées pour y participer ?

Non, pas pour le moment...



Rencart au bar ?

Au merch surtout !!!

Merci à toi d'être présent et de suivre le groupe.

Merci Yann, merci Mass Hysteria, merci également à Manon et Sabrina chez Verycords

Photos : Oli (Liévin 2018)

Oli