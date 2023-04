Masnada et le W-Fenec, c'est une longue histoire d'amour, Gui de Champi a géré leurs lumières sur de très nombreuses dates, j'ai géré leur site web durant quelques temps, c'était plus qu'un "groupe chroniqué" dans nos pages, c'était une autre famille qu'on retrouvait sur des week-ends, entre petites et grandes scènes... Ne pas reparler un peu de cette époque sans eux, c'était impensable et celui qui tient toujours le micro, c'est G-Rem !

Masnada live à l'octopus 2005 Il y a 25 ans, vous prépariez la sortie de votre EP Hain Teny, quels souvenirs gardes-tu de cette époque ? Tu avais accès à Internet ?

J'en garde évidemment de grands et bons souvenirs ! Les répètes dans le garage d'Anton et Vince, notre première expérience studio et notre premier EP. Le début de notre aventure... Nous étions une véritable petite famille dans le microcosme musical de notre ville Jarny. C'était aussi une époque où plein de groupes rock jouaient dans les cafés, les petites salles de concerts... des tas de rencontres en vrai et une certaine émulation entre les formations locales. Pour ce qui est d'Internet, et bien j'ai le souvenir d'avoir ouvert Netscape Navigator, sans trop savoir ce que c'était, pour la première fois dans la salle informatique de la fac et ça devait être dans ces années-là. Mais une chose est sûre, rien de tout ça à la maison...



Tu te souviens de ta première rencontre avec Gui de Champi ?

Alors, je n'ai plus le souvenir exact de notre première rencontre mais ça devait être à l'occasion d'un concert sur Nancy au début des années 2000 (?). Nous avions aussi un forum de la "Masnada team" dans lequel Gui était actif. Au-delà de notre première rencontre, je me souviens surtout des nombreux moments que nous avons partagés, sur la route dans le camion, dans les soirées après les concerts... Il faisait partie de l'équipe, notre Gui de Champi, et a même été notre lighteux !



Vous tourniez beaucoup et on s'est souvent croisé sur les routes, tu as un souvenir particulier partagé avec un des membres du W-Fenec ?

C'est clair ! Toujours un plaisir de revoir un membre du W-Fenec ! Après notre concert aux Eurockéennes en 1999, je me souviens que l'on avait reçu un courrier d'Oli et Pooly du W-Fenec. Un courrier dans lequel ils disaient tout le bien qu'ils pensaient de nous, nous qualifiant même de révélation de ce festival, rien que ça. Le début d'une grande histoire d'amour... Nous nous sommes ensuite rencontrés plusieurs fois sur des concerts, des interviews et même en studio. À chaque fois, ce fut de grands et bons moments. Je me souviens d'un after en Belgique où, un tout petit peu alcoolisés, nous avons fini par jouer à la pétanque dans un escalier avec un certain André Gielen... ou encore une autre fois où Oli a gentiment accepté de me renvoyer mes baskets que j'avais "oublié" aux 4 écluses à Dunkerque.



Il y a 25 ans, lire une chronique était quasi obligatoire tant l'écoute n'était pas toujours possible, aujourd'hui, ça a encore du sens quand tout est "streamable" ?

Déjà, je me souviens que j'allais acheter des magazines comme Rocksound pour y lire les chroniques d'albums et reviews de concerts. Tu as raison, la chronique était très importante et pouvait conditionner l'achat du disque. Elle l'était tout autant pour le groupe qui venait de sortir son album. Aujourd'hui, tout est accessible en masse. Avant tu achetais des CDs et tu prenais le temps de les écouter. Maintenant, tu as des milliers d'albums en mp3 que tu n'écoutes même pas. Dans l'opulence du streaming, je pense que la chronique faite par des personnes avisées peut encore délivrer quelques repères et aider à faire un certain tri.



En quoi as-tu changé en 25 ans ?

J'aimerais te la faire à la Julio Iglesias "Je n'ai pas changé"... mais la vérité se rapprocherait plutôt du morceau de Michel Delpech "Quand j'étais chanteur" :).

J'ai vécu de grands et bons moments avec Masnada. Aujourd'hui, je suis papa de 2 filles et je vis d'autres grands moments. Une autre partie de ma vie. J'ai énormément de respect pour les groupes qui sont encore présents comme Mass hysteria ou encore Lofofora. Au niveau musical, je t'avoue sincèrement être un peu largué et serais incapable de te sortir le nom d'un nouveau groupe qui déchire.



Tu es encore dans la musique puisque tu fais des "covers", tu peux nous en dire plus ?

La glotte commençait à me chatouiller un peu, j'ai alors décidé de m'équiper pour pouvoir enregistrer quelques covers. J'ai commencé a publié sur Facebook et les retours étaient plutôt bons. J'ai alors créé Rock My Cover, concept dans lequel je chante sur des instrus trouvées sur le net et où je fais également appel à de vrais gens pour les instrus sur certains morceaux. L'occasion de garder un pied dans la musique et de se faire plaisir. Tu peux retrouver tout ça sur Facebook et sur Youtube.



Tu crois que le W-Fenec existera encore dans 25 ans ?

Je l'espère sincèrement. Ce serait beau.

Merci G-Rem ! Au plaisir de se recroiser en vrai un de ces quatre !

Oli