Quand t'es guitariste de Lamb of God et que tu veux faire un album solo, tu trouves assez facilement un deal avec un label, par contre, si t'es pas super sûr de toi pour le chant, tu fais appel à des potes... Et ils défilent les uns après les autres pour au final te laisser avec un album qui n'est plus franchement "solo" tant il y a du monde qui a bossé dessus ! Sur les 10 morceaux, pas un seul n'est signé Mark Morton ... Ses producteurs, musiciens et amis ont tous participé au truc. Et chacun y est allé de sa touche perso pour colorer les riffs de départ, pour l'homogénéité, faudra repasser même si on se retrouve avec un truc peu ou prou métal core sans grande saveur. Le seul intérêt réside donc dans la présence de zicos que tu peux aimer (ou pas), donc si dans la liste qui suit, tu es super fan d'un lascar, va voir sur quel titre il a travaillé et écoute voir si ça vaut le coup (ou pas) de récupérer le morceau. La liste : Chester Bennington (Linkin Park), Jacoby Shaddix (Papa Roach), Mark Lanegan (Screaming Trees), Chuck Billy (Testament), Myles Kennedy (Alter Bridge), Mark Morales (Sons of Texas), Josh Todd (Buckcherry), Randy Blythe (Lamb of God), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Paolo Gregoletto & Alex Bent (Trivium), Marc Ford & Steve Gorman (The Black Crowes), Mike Inez (Alice In Chains), David Ellefson (Megadeth), Roy Mayorga (Stone Sour), Ray Luzier (KoRn), Jean-Paul Gaster (Clutch), Chris Brooks (Lionsize)...

Oli