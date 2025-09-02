Au-delà de l'aspect musical (un metal ouvert avec des touches core et d'autres prog), March Of Scylla coche de nombreuses cases annexes pour que je devienne rapidement un de leurs fans ! Dans leur line-up, stabilisé en 2021, ils comptent un guitariste prof de philo et un chanteur qui a fait une fac d'histoire, et c'est donc tout naturellement que leurs créations sont fortement marquées par un thème à la croisée de ces chemins, thème que j'adore moi aussi : la mythologie. Ce n'est pas de l'Histoire, mais la façon dont certains ont travaillé les sujets a donné de nombreuses idées à Hérodote et ses successeurs. Plusieurs versions existent quant au mythe de Scylla, on retiendra l'idée d'une nymphe transformée en monstre qui dévore ceux qui s'approchent trop près de lui du côté de Messine, un mythe sombre (comme le nom traduit de leur EP de 2023) qui illustre les déviances de l'humanité (la jalousie ici) autant que les menaces qui pèsent sur notre monde.



March Of Scylla nous présente donc Andromeda, fille de Cassiopée (à qui un titre est dédié) qui aurait dû servir de repas à un monstre marin (évidemment) qui nous plonge dans un passé lointain irréel, mais aussi vers un futur tout aussi irréel puisque c'est le nom de la galaxie la plus proche de la Voie Lactée (mais ce qu'on en voit a mis 2,5 millions d'années à arriver alors n'imagine pas pouvoir t'y rendre en vacances). Ajoutant un peu de matière noire et de jolies images (signées Pierre Gacquer), le groupe montre des centres d'intérêts à la fois opposés et tellement proches, tant le lointain cosmos est parsemé de noms issus de la mythologie. Si tu apprécies autant ces sujets que moi, tu as de quoi faire avec Andromeda qui donne une interprétation de l'histoire d'Ulysse, d'Achille ou de Myrrha. Si ce thème ne t'émoustille pas, sois rassuré, "Storm dancer", "Death experience" ou "BlaAst" ont des titres qui évoquent d'autres sensations bien plus métalliques et tout autant dans l'ambiance des Amiénois.



Avec un metal ultra moderne qui allie puissance et légèreté, March Of Scylla peut ravir un large spectre d'auditeurs d'autant que les parties lumineuses sont aussi bien senties que les passages les plus obscurs. Aussi à l'aise avec un death plombé qu'avec les atmosphères plus aériennes et aventureuses ("Dark matter" coche toutes les cases !), le combo se permet de naviguer d'un plan à l'autre avec une facilité déconcertante et, de par la qualité des compositions comme la finesse de la production, mérite largement la comparaison avec les patrons que sont Gojira, même si dans les intentions comme dans le son, on les sent plus modérés et moins "hargneux". Tu l'as compris, March Of Scylla impressionne dès son premier album.

Oli

