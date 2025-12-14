C'est Simon, guitariste et chanteur, qui brache sa caméra et son micro en cet aprés-midi de juillet pour revenir sur cette année qui a vu Mantra sortir 4 EPs formant donc un album dont ils ont fêté l'existence au Hellfest...

Mantra Celestial est sorti il y a quelques jours, quel est le sentiment général ?

Je dirais un sentiment d'aboutissement, dans le sens où c'est vraiment un long projet pour nous. On a commencé en 2020, le projet était assez ambitieux, l'album fait plus d'une heure et il y a ce concept avec différentes saisons. Puis, il y a eu tout le processus d'enregistrement, et là, depuis un an, on a progressivement sorti les différentes saisons. Pour nous, le fait de se dire « Ok, ça y est on est enfin au bout, l'album est complètement disponible, les gens peuvent l'écouter », c'est vraiment... je dirais pas un soulagement, parce que c'est pas comme si c'était la fin d'une souffrance, mais il y a ce côté "on peut souffler", parce qu'on est arrivé au bout d'un truc qu'on s'était fixé il y a maintenant plusieurs années.



Et alors, l'année devait être très très longue à sortir à chaque fois, seulement une saison, et attendre un peu les retours, tout s'est bien déroulé comme prévu ?

C'était pas très long, dans le sens où quand on a eu cette idée, j'imaginais qu'on aurait plus de temps que ça entre les saisons, alors qu'en fait ça passe très vite, trois mois, quand t'as une sortie à faire, des vidéos à tourner, de la promo à organiser... Et on a tout un concept autour du spectacle, donc à chaque fois qu'on sortait l'album, on travaillait une semaine en résidence. En fait, ça allait très vite, on n'avait pas beaucoup le temps de souffler entre deux saisons. Par contre, je pense qu'effectivement pour le public ça a permis de découvrir progressivement l'album, créer un peu de mystère et d'attente sur ce qui va se passer après, ça c'était assez cool.



Cette idée de découpage est-elle venue avant la composition, ou après pour planifier mieux les sorties ?

Non, c'était vraiment au tout départ. On est un groupe qui aime bien se mettre des concepts, plus dans le sens où on aime bien structurer un peu, savoir où on va, et se servir un peu de ces concepts pour embarquer plus de créativité. L'album d'avant, Medium, les deux faces du vinyle pouvaient être jouées en même temps, ça c'est une idée qu'on a dès le départ, et en fait ça te sert, ça sert de base pour avoir plein d'autres idées dans la compo, dans les visuels, dans plein de choses... Là, dès le départ, on s'est dit que ça pourrait être cool, on voulait faire un album un peu à l'inverse de Medium, qui était très concentré sur une idée spécifique. Là, on voulait se lâcher, avoir un album long, avec des retours, tu reviens au thème de départ, etc... On pouvait se lâcher sur les arrangements, les instruments, les chœurs... et on est arrivé à l'idée des 4 saisons, on s'est dit que ça allait forcément être un album qui allait passer sur deux vinyles. Et mine de rien, le format, si tu ne le penses pas dès le départ, tu peux te retrouver coincé. Par exemple, si tu fais un morceau qui fait plus de 20 minutes, tu vas devoir le couper en deux, donc il vaut mieux anticiper. Comme on savait que si tu fais un album qui fait plus de 40 minutes, tu vas devoir faire deux vinyles, on s'est dit, Ok, ça veut dire que l'album va être découpé en quatre faces, et on s'est servi un peu de cette idée. Les saisons, c'est un super thème, dans le sens où c'est à la fois quelque chose qui est très lié à la nature, et c'est un thème qui est très présent dans notre musique, mais aussi il y a ce côté cyclique qu'on aime beaucoup. On a un groupe qui travaille beaucoup autour des polyrythmes, on aime bien l'idée de cycle, et en même temps il y avait cette idée d'étaler la sortie sur les saisons, et en faire quelque chose d'un peu progressif, aller dans la durée, attiser un peu comme ça la curiosité, ce qui, on le sait, aide toujours à apprécier la musique. Enfin, moi, je suis vraiment partisan de ça, de se dire que quand tu crées un univers intéressant autour de la musique, t'as des chances d'apprécier encore plus ça, et ça te donne des clés pour, derrière, te laisser immerger dans l'univers et dans la musique.



Alors, pourquoi avoir commencé avec l'automne, le début de la vie pour la nature, c'est pour le printemps non ?

Ouais... Là par contre, il faut vraiment rentrer dans la création, comment ça s'est fait, je pense pouvoir dire qu'au départ, ça ne devait pas commencer par l'automne. C'est plus qu'on avait des idées, souvent on avait une histoire, on savait quelle thématique on voulait mettre dans les différentes étapes... Peut-être que les autres gars raconteraient les choses différemment sur comment ça s'est passé, mais en gros, vu que ça parle quand même pas mal d'effondrement d'une société, d'un monde, le fait qu'on arrive au bout des ressources et tout, l'envie de terminer par "Summer" avec cette idée de réchauffement marchait assez bien, le côté réchauffement climatique, l'été... Je pourrais aussi te dire que ça commence par la chute d'un objet, c'est le déclencheur de toute notre histoire, comme la chute se dit aussi "Fall", et que Fall c'est automne, ça marchait bien aussi. Il y a des petites choses comme ça... et donc ça commence par l'automne, mais c'est vrai que ça aurait pu marcher autrement, mais c'est un cycle, parce que l'album revient à un point de départ à la fin. D'une certaine manière, tu peux donc considérer que c'est à chaque auditeur de choisir où est-ce qu'il peut commencer l'histoire.



D'ailleurs le fait de découper en EPs, c'est pas forcément l'idée qu'on a de votre public, il y a des gens qui s'intéressent à ce style de musique, qui aiment bien se plonger dans un truc assez vaste et étendu, comme un album d'une heure, les fans ont pu se contenter d'un, deux, trois titres seulement ?

Je ne sais pas, il faudrait leur poser la question ! Je pense que ça peut dépendre des gens, je sais que j'ai vu des gens me dire qu'ils attendaient que tout soit dispo pour tout écouter d'un coup. Ok, et je trouve ça cool que les gens choisissent leur mode d'écoute. Après, tu sais, on nous répète que le format album est fini, que désormais il faut sortir des morceaux tout le temps. Donc, c'est un peu notre manière de nous adapter à ça, parce que c'est vrai que c'est assez difficile en tant qu'artiste, quand tu bosses pendant des années sur un album, de te dire que l'album va sortir tel jour, puis après cela c'est fini. Faire durer le plaisir, pour nous comme pour les auditeurs, c'est aussi un truc sympa : allez, je vous en donne un petit bout, je vous en donne un autre petit bout... Mais je peux comprendre que pour ceux qui veulent vraiment l'album complet, ça peut ne pas correspondre à leur attente, mais je pense qu'ils se sont régalés quand l'album était intégralement dispo à la fin. Effectivement, on a conçu le truc pour qu'il soit écouté d'un coup, et je pense que c'est là que tu te rends compte du voyage complet et de toute la cohérence. Enfin j'espère, parce que c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire, qu'il soit cohérent de bout en bout, malgré le fait qu'il passe quand même à travers plusieurs atmosphères et environnements, d'une saison à l'autre.



Mantra Alors, allons un peu plus dans le détail. Pour "Prémonition", je reproche beaucoup de ressemblances à Tool. Quelles sont vos limites à ces inspirations ?

Quelles sont nos limites ? C'est rigolo que tu demandes ça car c'est vrai que ce morceau a quand même une atmosphère assez proche de Tool. On est évidemment tous des fans de ce groupe. Après, je pourrais même te dire qu'il y a des fois où ça nous est arrivé de nous dire que c'était vraiment trop proche de Tool, donc on n'a pas gardé. Effectivement, d'une certaine manière, la limite, il doit y en avoir une... Mais "Prémonition", pour nous c'est ok ! Pour moi, ce morceau, il a des aspects très Toolesques, mais comme aujourd'hui, plein de groupes le font. Je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait que Tool qui fasse ce style-là. Mais en même temps, il y a des façons de faire, notamment des choix de progression d'accords ou de gammes que Tool n'utilise absolument pas. Par exemple, je trouve que ce morceau ne trouverait pas sa place dans la discographie de Tool, donc je me dis que comme il est dans la nôtre, c'est bon ! Chez Tool, il y a quand même une recette dont les musiciens ne s'écartent pas beaucoup dans le choix des gammes typiquement. Et rythmiquement, il se lâche beaucoup, mais finalement, et notamment en termes de guitare, c'est toujours la même recette. Nous, on essaie d'apporter des trucs, d'aller dans les chemins que Tool n'explore pas. Je pense qu'on le fait assez bien. À la batterie, c'est pareil, je pense que Danny Carey a vraiment sa façon de faire la batterie ! Et Gab, lui, il a une méthode qui lui est propre. Finalement, je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer, même si évidemment, leur musique a infusé dans chacun de nous, parce qu'on a beaucoup écouté ce groupe-là. J'ai vraiment l'impression qu'on le fait à notre sauce. Alors, si derrière, des gens pensent que ça ressemble trop, je suis désolé pour eux, mais moi, je pense qu'on a quand même fait à notre sauce et qu'on va sur des chemins différents.



Il y a donc un très, très gros travail sur le son. C'est Arthur qui en est un des grands responsables. C'est un travail au quotidien ? Ou alors, parfois, vous ne bossez que sur le son, genre on ne travaille pas sur les compos et on passe du temps au studio que pour cet aspect ?

Je pense qu'il s'agit plus d'un travail sur la durée dans le sens où Arthur était notre ingé-son avant de rejoindre le groupe. Il a bossé sur les deux albums précédents donc, d'une certaine manière, on avait déjà construit une sorte de vision commune des choix qu'il fallait faire, les questions qu'il faut se poser pour arriver au son qu'on recherche. Ça se fait en amont, comme la manière d'accorder la batterie, ça fait des années que Gab et Arthur discutent de ça, travaillent sur la batterie, ce qui fait que le jour où ils sont arrivés en studio, elle sonnait nickel parce qu'ils savaient déjà où est-ce qu'ils allaient. Ou par exemple, sur mon son de guitare, ça fait des années que je fais évoluer mes choix de matériel en discussion, notamment avec Arthur, ce qui fait que, pareil, le jour où on arrive, on sait qu'on a un truc qui va être super. Voilà, ça se prépare en amont. Après, il y a évidemment toute la partie enregistrement et mixage qui est du domaine d'Arthur. Mais comme on a tous une certaine expérience de ça, on participe aussi à ces discussions-là : « Est-ce que ça sonne mieux comme ci, comme ça ? » Par exemple, quand on fait le mixage, etc, on fait des allers-retours avec lui pour vraiment peaufiner parce qu'on est assez perfectionniste sur tout ça. Mais je suis content que tu dises qu'il y ait un gros travail sur le son parce que c'est totalement vrai. C'est pas du tout aussi simple qu'on pourrait le croire d'avoir un bon son et d'en être satisfait à la fin de l'album ! Ce sont des petites étapes qui s'enchaînent, et là, sur cet album, le son n'est quand même pas loin d'être très très proche de l'image qu'on avait en tête au départ, donc c'est cool.



Alors, vous avez fait plusieurs release party. La dernière, la plus importante, c'est le Hellfest. C'est votre troisième passage à Clisson et c'est pas encore sur la grande affiche. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas encore dessus ?

Oui, bonne question. C'est vrai qu'on est un peu là aux portes du truc en train de dire on veut rentrer, on a notre place aussi... Même si c'est pas à moi de le dire, je pense qu'on a fait quand même un travail, on a démontré qu'on avait notre place dans cette scène là, sur une scène de la grande affiche, comme tu dis. J'ai bon espoir qu'on pourra s'y produire à un moment ou à un autre. Peut-être que ce qui a manqué jusqu'ici, c'est d'être présent sur des affiches de concerts, sur d'autres festivals plus petits ou je sais pas moi, dans des salles plus importantes. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas énormément de dates par rapport à d'autres, pour plein de raisons... Donc on espère pouvoir en faire plus maintenant que l'album est sorti. Je pense qu'il y a un peu de ça, c'est à dire qu'on est un groupe qui sort des albums qualitatifs, je pense qu'on est assez sûr de nous là-dessus. Mais peut-être qu'on se montre pas suffisamment souvent sur scène. Voilà, ça peut être une des explications. Mais après, il faudrait aller demander aux programmateurs du Hellfest. Je sais qu'ils nous connaissent et que certains au Hellfest apprécient notre musique. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne finisse pas par y accéder...



D'ailleurs, le fait de rajouter un genre de show en plus de la musique, ça peut vous aider ou ce n'est pas l'idée ?

Effectivement, on explore pas mal le côté spectacle depuis quelques années, mais ce n'est pas pour le Hellfest. Ce que je me suis dit depuis longtemps, c'est que Mantra est un groupe un peu hybride et pas trop violent pour quelqu'un qui n'écoute pas de metal, mais hyper soft pour quelqu'un qui en écoute beaucoup. Donc, on s'est souvent retrouvés un peu pris entre les deux et on s'est souvent dit qu'il fallait qu'on aille chercher des gens qui aiment la bonne musique, mais qui ne sont pas forcément des connaisseurs de metal. Quand on a commencé à faire ce show, on s'est dit que ça pouvait donner des clés, rendre le truc plus accessible à quelqu'un qui pourrait ne pas comprendre les clés du metal. Ça pourrait nous permettre d'accéder à des salles, par exemple, à des lieux qui font jouer des musiques qui ne sont pas forcément du metal, mais comme on a un peu cette casquette spectacle, ça pourrait nous permettre de jouer dans des théâtres. Ça nous arrivait de jouer un petit peu dans des théâtres ou des trucs un peu du milieu du spectacle vivant, avec Melvin Coppalle qui nous accompagne et qui fait de la performance, de la danse, etc. Je pense que ça peut toucher des gens qui sont amateurs, par exemple, de théâtre. Ça nous est arrivé plein de fois, les gens ressortent de là, ils sont refaits, ils adorent le truc, même si au départ, ils ne seraient jamais allés voir un concert de metal. Pour le Hellfest, le fait qu'il y ait le show, je ne sais pas. Je ne connais pas assez bien peut-être le Hellfest et toutes ses facettes, tu vois, pour te dire ça. J'ai l'impression que c'est quand même surtout les groupes un peu plus gros qui arrivent avec des shows élaborés. Je ne sais pas si le jour où on serait programmés sur une scène, on aurait la possibilité de faire notre show au complet. Donc peut-être qu'on ferait une version un peu adaptée, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait quand on était sur la Hellstage. On n'a pas ramené tous les décors et tout, on a fait un truc un peu hybride.



D'ailleurs, vos vieux titres, entre guillemets, sont repoussés en fin de set histoire de jouer dans l'ordre les morceaux de Celestial. Ce n'est pas aussi un truc handicapant ?

Alors ça, c'était juste temporaire. Le fait de construire des sets lists à mesure que tu sors des albums, ça devient un enjeu. Pour nous, c'est juste qu'au départ, le concert qu'on a préparé, c'est jouer les quatre saisons dans l'ordre dans lequel elles sont sur l'album.

Donc là, c'est ce qu'on va faire maintenant à chaque fois qu'on peut. Déjà, il faut avoir un set d'une heure, ce qui n'est pas souvent le cas. Au Hellfest, il y a beaucoup de groupes qui ont moins d'une heure. Et même dans les concerts dans lesquels on joue, souvent, on nous donne 45 minutes. Mais à chaque fois qu'on pourra, on fera une heure. Et donc là, on joue tout l'album et il n'y a pas d'autres morceaux des anciens albums.

Par contre, effectivement, pendant la sortie de l'album, on jouait le début de l'album qui était déjà présenté. Et après, on complétait avec d'anciens titres. Donc là, pour la tournée à venir de cet album, on ne jouera que Celestial, sauf si on nous donne plus d'une heure, mais c'est quand même assez rare.



Mantra Là, il n'y a pas beaucoup d'annonces de dates. C'est vous qui gérez vos concerts vous-même ?

Il y a beaucoup de concerts qu'on gère effectivement nous-même. On n'a pas de tourneur. C'est peut-être un peu ce qui nous manque d'ailleurs, mais pour l'instant, on n'en a pas. Par conséquent, il y a beaucoup de choses qu'on fait un peu nous-même et ça nous permet de les contrôler. En fait, dans le groupe, on a une culture DIY. Arthur, comme on le disait, gère la partie enregistrement, mixage. Pierre, notre chanteur, a fait toutes les illustrations sur cet album. Gab est vidéaste, donc il a fait les clips. C'est super parce que ça nous permet vraiment de maîtriser toute la dimension artistique et d'avoir cette cohérence. Pour nous, c'est trop bien. Du coup, ça nous occupe pas mal et ça peut expliquer pourquoi, par exemple, on ne fait pas beaucoup de concerts, ou en tout cas, moins ces dernières années. Mais c'est vrai que si on veut pouvoir jouer plus, peut-être qu'il faudra qu'on se fasse accompagner. Mais là, il y a quand même quelques dates qui sont dans les tuyaux, notamment une date de release party un peu complète où on va jouer tout l'album puisqu'au Hellfest, on n'a pas pu le jouer intégralement. On avait 45 minutes de set et puis on n'avait pas tous les décors. On sera à Rennes cet automne, ça nous permettra de dévoiler le spectacle complet devant le public. On a quelques autres dates qui sont prévues qu'on va annoncer bientôt. Et j'espère qu'on en fera de plus en plus puisque maintenant, on est prêt à le faire.



Tu as évoqué les clips, il y a un bel investissement notamment sur celui de "Prémonition", ça coûte cher de faire décoller une fusée ?

(Rires) Yes ! Alors, c'est Gab qui s'occupe des clips. Et là, il y a un petit peu d'effets spéciaux, on va dire. Et pour ce point spécial, il s'est fait aider par un ami qui est spécialisé là-dedans juste pour le plan avec la fusée parce qu'effectivement, il nous manquait quelques euros pour aller vraiment faire décoller la fusée !



Il y a aussi le clip de "Vessel" qui est très joli et les deux sont associés. Tout est à chaque fois très réfléchi en amont ? Ou vous vous dites plutôt : « On va faire ça et trouver des connexions avec le précédent » ?

Il faudrait demander à Gab. En gros, on a notre univers dont on a discuté pendant des heures et des heures pendant toutes ces années de création d'album. Donc, on a tous une vision commune de ce qu'est l'album et de ce qu'il raconte, etc. Ensuite, quand il fait les clips, Gab a quand même une forme de liberté puisque tout ça est assez libre d'interprétation sur la manière dont visuellement il veut représenter telle ou telle idée. C'est un peu une réponse intermédiaire, mais en gros, il sait où il va dans l'idée générale, mais il y a une part... non pas d'improvisation, mais qui peut se faire au fur et à mesure que les clips sortent. Il y a encore des vidéos qui sont prévues et là, je n'annoncerai rien en termes de calendrier parce que voilà, mais ça se fait quand ça peut se faire. Quoi qu'il en soit, il y aura une suite à "Vessel" effectivement.



La suite, ça va être des concerts, le tournage de vidéos. Vous avez stoppé la composition ? Ou il y a plein de compos qui arrivent pour la suite ? Puisqu'en général, les groupes ne restent pas sans rien faire...

Ouais. On a posé quelques idées. Mais pour l'instant, ce n'est pas officiellement lancé. On a une façon spécifique de composer. Comme le groupe est géographiquement séparé, on est tous dans des villes différentes. Quand on se réunit, c'est pour une idée bien spécifique. C'est soit pour faire un concert, soit pour faire une répétition, une résidence de création de spectacle... Et donc, la composition se fait dans un mode spécifique où on est tous ensemble pendant une période donnée, en général, une semaine où on s'installe notre matériel pour composer. On n'a pas fait encore de session de composition donc officiellement, il n'y a rien. Dans la pratique, il y a déjà les petites idées qui ont commencé à tourner par-ci, par-là, entre deux balances. Il y a des trucs qu'on se doute que ça puisse se transformer en un morceau plus tard. Mais c'est vrai que vu le temps que ça met, pour nous notamment, entre les premières idées et le moment où l'album sort, il ne faut pas qu'on attende trois ans avant de commencer à composer parce que sinon, ça va être trop long. Donc, on va s'y mettre quand même un de ces quatre.



Il y a un groupe très connu, de quatre lettres, qui met 10 ans pour sortir l'album....

Oui, c'est clair. Mais on peut s'inspirer d'eux musicalement sans être obligé de s'inspirer de leur vitesse de sortie d'album.

Merci à Simon, mais aussi à Lola pour la mise en relation.

Photos : Nolive