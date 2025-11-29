Voici la chronique puzzle du Celestial de Mantra, un assemblage de 4 textes parus à différents moments car le groupe a coupé en quatre son opus pour le faire correspondre aux saisons.

Ce sont des chœurs qui lancent "Messenger", ce sont aussi des chœurs qui ferment "Celestial", ils nous ouvrent les portes avant de les refermer près d'une heure plus tard... À l'ambiance un peu mystique succèdent des sonorités plus terre à terre avec une basse bien sourde qui vient contrebalancer les guitares jusque là plutôt lumineuses. Le chant ne cherche pas trop à suivre une mélodie, il se fractionne et se fait parfois très hargneux pour suivre un riff longtemps martelé qui mène à un break plus léger. On se fait ainsi balader pendant sept minutes sans trop savoir où on va. En tout cas, on arrive à "Illumination", plage qui débute avec beaucoup de clarté, les distorsions font l'impasse, la voix se détache, va chercher quelques mots dans les aigües, les six-cordes apportent de l'harmonie et quelques arrangements (encore des chœurs) apaisent le titre qui finit par mourir au piano. C'est classe et assez personnel. "Premonition" charme lui aussi, mais se trouve être moins identifiable à "du Mantra" car la composition va largement piocher des idées chez Tool, même si ce n'est pas pour me déplaire. Bien sûr que la bande de MJK n'est pas dépositaire de tout ce qui ressemble à des riffs hypnotiques, des descentes de tomes et des petites notes de gratte, mais il y aurait de quoi faire bugger Shazam ! L'hiver arrive avec "Isolation", à la rudesse d'un rythme assez saccadé, le groupe oppose la douceur du chant. On se retrouve à se lover contre les mots, à se réchauffer auprès de sensations qui rappellent (encore) Tool et, pourquoi pas, A Perfect Circle. Et si le ton se durcit par la suite, à l'initiative de guitares particulièrement agressives, on reste blotti sur la voix. Claire et lumineuse, elle nous encourage à prendre nos distances sur l'aérien "Vessel" qui fait face lui aussi à quelques attaques comme ces riffs qui viennent grêler nos oreilles et ces frappes qui transforment un espace mesuré en chaos d'où, encore, le chant essaye de nous exfiltrer. La nature qui nous environne n'est pas forcément rassurante, mais c'est le dernier contact qu'on a avant "Home" qui s'étire sur plus de quinze minutes et, malgré des variations et de nombreuses idées, m'a laissé dehors. Assez peu metal dans l'ensemble, Mantra juxtapose des parties très claires, une guitare orientale, un chant saccadé, un autre presque en spoken word, une grosse rupture, une ambiance religieuse et un final assez grandiloquent. Certes, le titre porte une histoire mais cela manque de liant, d'un gimmick qui assure une continuité entre ces éléments disparates... Chaleur et douceur dominent la fin de l'album même si, mesure après mesure, l'atmosphère se charge, le ton se fait plus dur, le vent se lève et l'orage finit par tonner. Très prog', "Transcendence" mêle un chant rock, des riffs tournoyants un peu matheux, des passages plus sombres, s'offre des pauses dans le récit mais, contrairement à "Home", on ne se perd jamais, la guitare (quel son !) nous sert de repère pour nous mener au-delà. C'est beau et réussi ! Tout comme "Celestial" à l'introduction soignée, tant par le chant mélodieux que par les petites notes lumineuses qui viennent caresser nos oreilles. Un accord plus lourd vient rompre le charme, Mantra gagne en intensité, métallise rudement son propos par les instruments qui semblent peu à peu perdre le contrôle. Un peu de poids rythmique et les mots redressent la machine et la dirige vers une fin plus heureuse avec des chœurs qui donnent de la hauteur avant de laisser aux oiseaux, revenus peupler la nature, le soin d'annoncer un nouveau cycle.



Assez varié sans perdre de son homogénéité, Celestial présente un Mantra qui ne cherche pas la facilité et propose de nombreuses petites idées sans perdre celle d'un tout cohérent. C'est un album particulièrement exigeant, qui ne peut s'écouter sans un maximum d'attention mais qu'il est plaisant d'y passer du temps.

Oli

Publié dans le Mag #66