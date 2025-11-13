Dernier quart de Celestial, Summer boucle la boucle et nous emmène vers l'hiver avec chaleur et douceur pour débuter puis, mesure après mesure, l'atmosphère se charge, le ton se fait plus dur, le vent se lève et l'orage finit par tonner. Très prog', "Transcendence" mêle un chant rock, des riffs tournoyants un peu matheux, des passages plus sombres, s'offre des pauses dans le récit mais, contrairement à "Home", on ne se perd jamais, la guitare (quel son !) nous sert de repère pour nous mener au-delà. C'est beau et réussi ! Tout comme "Celestial" à l'introduction soignée, tant par le chant mélodieux que par les petites notes lumineuses qui viennent caresser nos oreilles. Un accord plus lourd vient rompre le charme, Mantra gagne en intensité, métallise rudement son propos par les instruments qui semblent peu à peu perdre le contrôle. Un peu de poids rythmique et les mots redressent la machine et la dirige vers une fin plus heureuse avec des chœurs qui donnent de la hauteur avant de laisser aux oiseaux le soin de clore le chapitre. Ce sont donc deux titres riches et bien charpentés qui achèvent une œuvre découpée dont on va maintenant pouvoir profiter intégralement.

Oli

Publié dans le Mag #66