A la fin de Winter, j'évoquais de potentielles faiblesses à venir, et sans vouloir m'auto-satisfaire de cette vue nostradamusienne, ce Spring est la saison la moins intéressante des quatre. Ce n'est qu'un seul titre, "Home", il s'étire sur plus de quinze minutes et malgré des variations et de nombreuses idées, je ne suis pas complètement rentré dedans. Assez peu metal dans l'ensemble, Mantra juxtapose des parties très claires, une guitare orientale, un chant saccadé, un autre presque en spoken word, une grosse rupture, une ambiance religieuse et un final assez grandiloquent. Certes, le titre porte une histoire et se veut certainement un point central de l'opus, mais cela manque de liant, d'un gimmick qui assure une continuité entre ces éléments disparates... Ou alors, il aurait fallu découper la pièce en deux ou trois pour qu'on en comprenne mieux les contours. L'idée de sortir 4 EPs avant l'album est une bonne idée car cela maintient le groupe dans l'actualité toute l'année et ça nous permet d'être bien focus sur quelques titres, mais quand il n'y en a qu'un seul et qu'il nous plait moyennement, il passe vite à la trappe. Il pourrait même donner une image tronquée du groupe à celui qui n'écouterait que cette partie... Par chance, on m'a livré Summer en même temps et j'y suis rapidement passé pour me délecter de cette fin de cycle.

Oli

Publié dans le Mag #66