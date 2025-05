Numéro : Mag #64

Vu ce début d'année plus que morose, il fallait ramener un peu de fête dans les têtes et qui de mieux pour ça que Marcel et Son Orchestre ? Pour les accompagner, on a d'autres interviews comme celles de L'Ambulancier, A Terre ou Kwoon, on a également venu de la Norvège les Onsloow et en intervi OU Gérard Baste (ex-Svinkels), on donne aussi la parole à pas mal d'acteurs qui ne font pas directement de la musique comme le label 98 Décibels et au coeur d'un dossier black metal : l'auteur Pierre Avril et le président des Acteurs de L'Ombre Gerald.