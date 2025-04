Après avoir scindé en deux son album Medium (une part "Body" et une autre "Mind"), Mantra se coupe en quatre pour correspondre aux saisons et à la pratique de plus en plus courante "d'occuper le terrain". Sortir plusieurs EPs et finalement les réunir sur un album (Celestial) permet de faire parler de soi sur une plus longue période, de focaliser l'attention sur moins de titres, de multiplier les concerts (4 ou 5 "release partys" ?) et pourquoi pas d'augmenter son audience. Sur les trois prochains changements de saison (solstices ou équinoxe), on pourra découvrir la suite, prometteuse, de ce Fall.



Trois titres pour cette livraison inaugurale et des chœurs pour lancer "Messenger", à l'ambiance un peu mystique succèdent des sonorités plus terre à terre avec une basse bien sourde qui vient contrebalancer les guitares jusque là plutôt lumineuses. Le chant ne cherche pas trop à suivre une mélodie, il se fractionne et se fait parfois très hargneux pour suivre un riff longtemps martelé qui mène à un break plus léger. On se fait ainsi balader pendant 7 minutes sans trop savoir où on va. En tout cas, on arrive à "Illumination", plage qui débute avec beaucoup de clarté, les distorsions font l'impasse, la voix se détache, va chercher quelques mots dans les aigües, les six-cordes apportent de l'harmonie et quelques arrangements (encore des chœurs) apaisent le titre qui finit par mourir au piano. C'est classe et assez personnel, "Premonition" charme lui aussi mais se trouve être moins identifiable à "du Mantra" car la composition va largement piocher des idées chez Tool. Même si ce n'est pas pour me déplaire, c'est peut-être un peu trop, sur certains passages, on pourrait presque penser à une cover ! Bien sûr que la bande de MJK n'est pas dépositaire de tout ce qui ressemble à des riffs hypnotiques, des descentes de tomes et des petites notes de gratte, mais il y aurait de quoi faire bugger Shazam si la prod' était signée Joe Barresi ou David Bottrill. Je préfère donc quand cette influence, plus que respectable, émerge de manière moins évidente.



Même avec ce léger écart de conduite, Mantra ouvre un cycle enthousiasmant, surtout si chaque EP peut être musicalement assimilé à sa saison avec, pourquoi pas, un peu plus de rudesse pour "Winter" et de chaleur pour "Summer". Pour le savoir, il faudra attendre encore quelques mois et réécouter ce qui formera certainement un double album majestueux. On a rarement autant eu hâte d'être en hiver...

Oli

Publié dans le Mag #63