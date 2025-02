Compte tenu de leur nombre impressionnant sur la planète, c'est un phénomène relativement rare de voir des musiciens d'un genre prédestiné se diriger vers un autre plus radical, qui plus est lorsqu'il est d'une brutalité et d'une sordidité à faire pâlir Rambo. C'est ce qui est justement arrivé pour Mandibula, groupe de death metal dans sa plus pure tradition, qui compte dans ses rangs des membres de La Colonie de Vacances, Les Agamemnonz, Pyjamarama, John Makay, Spelterini et sûrement plus encore. Sachant ça, le doute nous envahit de prime abord, puis à la découverte de cet excellent Self devourment, on se surprend à espérer plus d'évolutions de ce type de la part des artistes. Les membres de Mandibula n'ont pas trop l'air de se mettre en danger tant les codes du genre sont respectés à la lettre : dextérité et rapidité d'exécution des guitares et basses aux accordages très graves, blasts et rythmiques surpuissantes avec des lourdeurs absolument savoureuses (dont l'irrésistible fin de "Possessed x kill"), grunt impeccable, atmosphère dense et oppressantes... Bref, la musique du groupe a un parfum déstabilisant, certes, mais il entretient à merveille la flamme d'un genre qui, avouons-le, n'a pas subi de grandes révolutions. À quoi bon révolutionner, tant que c'est apprivoisé avec intelligence, classe et passion.

