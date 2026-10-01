Les Toulousains sont de retour avec un troisième album qui fait honneur au black metal traditionnel. C'est lourd, profond, très sombre. Malhkebre dresse un état des lieux sans concession d'un monde qui s'enfonce dans la fange boueuse de l'inhumanité. « Nous déclarons la guerre à la médiocrité, nous déclarons la guerre à la pensée unique, nous déclarons la guerre au nouveau monde aseptisé, nous avancerons glorieux et victorieux, soyez avec nous ou contre nous, honneur à la connaissance... » Autant dire que le propos est sans concession. B.A.M.N (By Any Means Necessary) est un hymne solide qui ravira les amateurs de BM traditionnel. Ses influences death metal, très présentes, lui confèrent une singularité particulière qui contribue à l'identité sonore du groupe. Cet album du quatuor nous plonge, à coups de riffs torturés, de basses percutantes et de doubles pédales ravageuses, dans un univers nihiliste teinté d'un mysticisme religieux du plus bel effet. Le chant est torturé, déchirant et profond. La production est solide, mais on n'en attendait pas moins d'un album qui a mis aussi longtemps à voir le jour. On notera un bel artwork qui fait du CD un bel objet, et on sait que le metalhead est sensible à cet effort qui est parfois négligé dans certaines productions.



Au final, nous avons affaire à un album solide, tant dans la structure de ses compositions que dans la qualité d'écriture de ses textes. Il nous plonge dans une ambiance à la fois pesante et brutale qui saura convaincre les fans de la première heure du black metal. Alors, pas d'hésitation : offrez-vous 41 minutes de voyage au pays de la colère nihiliste de Malhkebre !

Nolive85



Publié dans le Mag #71