Malepeste a quinze ans d'existence, mais leur dernier album datait de 2015... Autant dire que l'attente a été longue pour les fans du groupe et que la sortie d'Ex nihilo est un événement sur la scène black metal.



Avec 6 titres, ce nouvel opus est court, mais intense. Dès "Ab chaos", Malepeste nous plonge dans son univers avec un morceau complexe, chaotique et torturé. Comme un kidnapping en pleine tranquillité. Cela nous permet d'apprécier avec plus de justesse la suite de l'album. "Quaestionis" enchaîne ainsi avec des riffs plus hypnotiques, appuyés par un chant malsain. La voix et les riffs s'enroulent dans nos oreilles, comme une couleuvre autour de sa proie. Ex nihilo alterne chant crié en anglais et voix off en français. Cela nous offre une structure rythmique particulièrement envoûtante. On se laisse absorber par l'esprit nihiliste classique du black metal, mais qui n'est ici qu'une façade. Malepeste veut nous emmener plus loin. Ils explorent le chaos, la souffrance, et le désespoir à la recherche de l'étincelle qui pourrait raviver le feu d'une humanité qui semblent condamnée. Avec son black mélodique, ses riffs lancinants, ses blasts impactants, et ses changements rythmiques flamboyants, les Lyonnais nous font voyager de manière magistrale dans leur univers de noirceur. Avec ce troisième album, le groupe nous offre une des œuvres majeures de l'année, voire bien plus, renforçant l'idée que la scène BM française est sans conteste l'une des plus créatives et des plus riches, et cela pour notre plus grand bonheur.



On notera aussi le superbe artwork. Un titan tenant le monde en flamme dans ses mains, prêt à l'écraser... ou en attente de son renouveau ?

Nolive85

Publié dans le Mag #68