Parfois, les planètes s'alignent et nous permettent d'assister à des moments rares. En effet, Madball, l'un des piliers du NYHC (New York Hardcore), s'est produit au Cold Crash à Nantes, grâce au travail de l'association Toumi qui a bossé cette date après l'annulation du Re-Animator Festival...

Madball Ce qui rend ce moment rare, c'est la salle elle-même et la proximité avec les artistes. Voir Madball dans une salle de 250 places, c'est devenu une chose exceptionnelle ! Autant dire que tout était réuni pour une soirée torride.



Son début commence avec un vent frais de jeunesse. Escalator nous propose un hardcore classique, sans chichis, mais leur jeunesse est enthousiasmante ! Ensuite, les Frontstab montent sur scène pour un set bien énergique, avant que les Nantais de Brasiers ne révèlent être une formation solide qu'il faudra suivre ! Je ne m'étendrai pas davantage sur ces groupes, car nul doute que nous aurons l'occasion de les revoir et de leur consacrer un live report digne de ce nom.



Mais revenons au cœur de la soirée : le concert de Madball. La bande de Freddy Cricien n'est clairement pas venue pour nous offrir un set au rabais. C'est un florilège des classiques du groupe qui s'abat sur l'assemblée ! De "Set it off" à "Rev up", les New-Yorkais mettent une ambiance délirante pendant plus d'une heure. Les spectateurs chantent, dansent, montent sur scène avant de se jeter dans une foule électrisée. Les murs de la salle et le plafond transpirent, tant l'air est devenu irrespirable. Pas de chichis, du hardcore comme on l'aime, avec de la proximité et de l'engagement. Le concert se termine avec des fans groggy et souriants, tous convaincus d'avoir vécu un moment... très rare.

Merci au Cold Crash et à Toumi association de nous avoir fait vivre cette incroyable soirée.

Photo : Nolive