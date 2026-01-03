Lunar Tombfields est un groupe de black metal atmosphérique français, formé en 2020 à Nantes que nous avions découvert au Nantes Metal Fest avec leur premier album The eternal harvest, sorti en février 2022 chez Les Acteurs de L'Ombre Productions. En octobre 2023, ils ont publié leur deuxième album, An arrow to the sun, qui marque une évolution dans leur style, avec une musique plus personnelle, plus sombre et enivrante.

Lunar Tombfields Pouvez-vous nous dire qui se cache derrière Lunar Tombfields ?

Le groupe est composé de Äzh et de moi-même, M. Nous sommes responsables de l'ensemble de la musique, du chant, des paroles et du concept du projet. Äzh est originaire de Bordeaux, et je suis né à Angers.



Comment vous êtes-vous rencontrés ?

Nous nous sommes rencontrés quand Äzh est devenu le batteur d'un groupe de death metal dans lequel je jouais, Defenestration.



Quelles sont vos expériences personnelles ? Est-ce que certains d'entre vous font partie d'autres groupes ?

Nous avons tous les deux fait partie d'autres projets de musiques extrêmes, soit en tant que membre permanent ou en tant que membre de session.



Lunar Tombfields Pourquoi Lunar Tombfields comme nom de groupe ?

Le nom est inspiré par un morceau du groupe Venenum, mais c'est simplement car nous trouvions qu'il représentait parfaitement notre musique, voilà tout. Il n'y a aucun hommage derrière cela. Le terme "Lunar" fait bien sûr référence à la lune et aux étoiles en général. Thématique centrale de notre premier album, l'humanité s'est très souvent tournée vers les étoiles et les dieux pour obtenir des réponses concernant le chemin à suivre. Le terme "Tombfields" fait référence aux échecs de ces destinées, aux erreurs commises et sans cesse répétées, aux pardons jamais formulés, aux cimetières toujours plus bondés et aux trahisons jamais pardonnées.



De quoi parlent vos chansons ?

Les thématiques abordées sur An arrow to the sun font directement écho à celles présentes sur The eternal harvest. Si le fatalisme et la contemplation peuvent être considérés comme les maitres mots du premier album, le sursaut, la combativité et la rage dessinent le deuxième. Les démons de l'Histoire, les erreurs des temps passés et présents ainsi que les croyances biaisées ont triomphé des cieux sans nuages. An arrow to the sun est l'ultime sursaut d'une humanité aux abois qui n'a plus rien à perdre.



Depuis le NMF, nous avons remarqué que vous étiez à l'affiche dans de nombreux lieux et festivals...

Nous avons effectivement beaucoup joué ces deux dernières années afin de promouvoir notre deuxième album, que ce soit en France ou à l'étranger. Nous aimons jouer sur scène et il était important pour nous de donner vie à ces nouveaux morceaux dans des endroits où nous n'avions jamais joué auparavant.



Vous avez également participer au Hellfest et vous allez faire le Motocultor cette année : alors, ça fait quoi ?

Le Hellfest, pour être honnête nous l'avons abordé comme n'importe quel concert. Nous revenons tout juste d'une tournée européenne de près d'un mois donc la machine est désormais bien en place. Nous avons simplement dû travailler les transitions afin que notre set rentre dans les 30 minutes imparties. Nous sommes conscients que ce n'est peut-être pas le concert qui nous ouvrira le plus de portes dans le style que nous pratiquons mais je ne vais pas mentir, cela fait quelque chose de jouer devant 7000 personnes. Et c'est un petit rêve d'adolescent qui se réalise.



Lunar Tombfields Quel est votre concert le plus marquant ?

C'est difficile à dire. Comme je viens de le dire, celui au Hellfest possède une saveur particulière. Mais à titre personnel, je mentionnerai celui donné au Dark Easter Metal Meeting à Munich devant une salle pleine à craquer. C'était le dernier concert de la tournée du printemps 2025 avec Austere et ce fût une magnifique manière de la clôturer.



Et au Hellfest, quels ont été les concerts les plus marquants en tant que spectateur ?

Pour ma part, je retiens principalement Jerry Cantrell, Judas Priest, Blood Fire Death, Spectral Wound, Pentagram et Alcest.



Et maintenant, quels sont vos projets ?

La priorité est de finir de composer notre troisième album. Par conséquent, nous allons faire une pause sur les concerts mis à part quelques festivals l'an prochain...

Nous remercions Lunar Tombfields pour cette interview ainsi que Noemy de Solstice Promotion pour son travail.

Photos : Nolive