Soirée metal indus allemand dans la sublime salle du Quai M à La Roche-sur-Yon ! On y était et on vous raconte tout.

Dogma Attardons-nous un moment et, encore une fois, sur cette toute nouvelle salle du Quai M. Nous voulons promouvoir cette superbe salle parce qu'elle propose de très jolies programmations et parce que vous allez y être très très bien ! Une acoustique incroyable, un mélange de béton et de bois très réussi, un balcon avec des gradins pour les vieux comme moi qui veulent s'asseoir, un système à plusieurs niveaux dans la salle principale qui permet à chacun de voir de n'importe où ! (Ouais, je suis petite aussi...) Donc n'hésitez plus, venez au Quai M ! Vous y serez très bien accueillis avec sa grande terrasse extérieure à l'étage, 2 bars proposant des bières artisanales à prix raisonnables et servies avec le sourire !



Nous débutons la soirée avec un jeune groupe : League Of Distortion, groupe allemand né pendant la pandémie. Ils réalisent une belle entrée en matière grâce à un beau show de lumières sous les vivats du public. La scène est bien décorée. La chanteuse Anna Brunner fait preuve d'une présence incroyable, en plus d'un physique plus qu'agréable, elle est également joyeuse, très souriante et commence à interagir dès le début avec le public. Elle ne cessera de le faire durant tout le show et gagnera aisément le cœur des spectateurs. Anna a une voix incroyable, juste, puissante. Elle est également la chanteuse du groupe symphonique Exit Eden. Elle est aussi à l'aise en voix claire qu'en scream ou bien en growl, et on se régale. Une batterie puissante, quelques riffs bien marqués et une touche d'electro indus complètent la recette de ce groupe très festif à découvrir.



Lord of the Lost On enchaîne avec Dogma, groupe de pseudo-bonnes sœurs sexy. Et là, c'est le drame. Ce n'est pas sexy, c'est vulgaire. La chanteuse est certainement fatiguée car elle n'a pas de voix et est même inaudible par moments. Je ne dois pas être la seule à faire le même constat car cela discute beaucoup dans le public et un certain nombre de personnes, comme moi, feront le choix de faire une pause et de profiter de la terrasse en dégustant une bière fraîche.



Viennent enfin les très attendus Lord Of The Lost et la salle les accueille sous un déluge de cris et de mains levées. La mise en scène est soignée et le look gothique de ce groupe de metal indus est très esthétique. Pendant près d'1h30, Chris Harms, the Lord, va charmer ses fans, alternant moments mystiques, sombres et moments lumineux pendant lesquels il joue de son sourire charismatique. Il interagit énormément avec le public qui lui mange dans la main, lançant des peluches dont une finira coincée au balcon sous les rires de la foule. Je retiens le duo avec Anna Brunner, un moment magnifique pendant lequel leurs voix se mariaient à la perfection. Pour autant, et cela n'a rien à voir avec le metal, je retiens ce moment sublime, poignant de sa récitation d'un poème de Baudelaire accompagné juste d'un piano. C'était mon premier concert de Lord Of The Lost, je les ai trouvés très pros, très charismatiques, proches du public... Même si Eva de l'Amarock m'a confié, pour les avoir souvent vus, que les mêmes mots sont prononcés aux mêmes moments. Cela n'ôte rien à la sincérité pour autant, non ?

Un grand merci au Quai M pour nous avoir accueillis une fois de plus dans leur superbe salle avec une si belle programmation ! On se revoit dans quelque temps pour Rise Of The Northstar ! On a hâte, vous aussi ?