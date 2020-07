Une première autoproduction d'un tel niveau (de l'artwork au son en passant par les compos bien sûr), ça cache quelque chose... Ca "cache" en effet une somme d'expériences individuelles assez importantes puisque les Lone Survivors sont François, Olivier (Dry Can, Clownage), Samuel, Jérémy et Matthieu (Uneven Structure) et que tous baignent dans la musique depuis leur enfance et essayent de vivre de leur passion. Ils savent donc ce qu'ils veulent et qu'il faut s'en donner les moyens : composer pendant 2 ans, attendre le bon chanteur (et donc convaincre Matthieu), laisser ses pistes à Fred Duquesne (Mass Hysteria, Bukowski, No One Is Innocent...) puis à Magnus Lindberg (Cult of Luna, Aqme, Refused, Russian Circles...), créer un univers graphique cohérent (Michal Klimczak est un spécialiste du genre)... autant de choix à faire et qu'on peut juger comme bons à l'écoute de Ground zero.



D'autant plus que musicalement, le groupe n'a pas choisi la facilité, optant pour un métal qui met en avant autant les mélodies que les parties prog' sans pour autant être assimilables à Porcupine Tree / Klone d'un côté (le lumineux) ou Meshuggah / Architects de l'autre (le côté obscur). Que construisent-ils donc après l'explosion sur ce terrain frais ? Un métal aussi technique qu'harmonieux, aussi agressif que délicat, aussi aventureux que carré, un métal hybride où un chant rock croise des parties bien plus abruptes et où il est difficile de se faire une impression en quelques secondes tant le combo explore différentes pistes tout au long de ce premier opus qui garde néanmoins une belle homogénéité. Et mises à part quelques exceptions comme le très explosif "Six feet under" ou l'interlude "New dimension", la plupart des morceaux mélangent tous les ingrédients de leur recette dont leur base qui mixe chant lourd et chant aérien, tous deux parfaitement tenus et idéalement placés pour que l'ensemble sonne presque naturel.



Apportant une expérience très immersive dans un univers qui leur est propre, les Lone Survivors frappent fort avec ce premier jet qui marque les esprits et offre quelques plages d'une qualité exceptionnelle.

Oli