Déjà 35 ans que les Lofofora distillent un metal qui ne laisse pas les textes de côté... Tout comme les animaux sauvages, Lofo porte des couleurs vives, ici le rouge pour indiquer qu'il est venimeux, et dans le son et dans les textes. Pour une fois, Phil a laissé Reuno aux manettes de l'artwork qui est néanmoins aussi efficace que les précédents. Un premier single, présenté de belle façon en festivals en juin, "La machette" avait été avant-coureur de l'album et on va se dire la vérité, on pense que Lofo au bout des années pourrait se répéter et dans les thèmes abordés et dans la musicalité. Malheureusement l'époque actuelle est une manne infinie pour l'inspiration de la révolte du groupe. « Certains me voient trop radical, les autres me trouveront ridicule. En révolte depuis l'école et jamais de ceux qui reculent », ils savent quel est leur impact et comment ils peuvent être perçus. Leur happening dans un festival d'été a, telle une préparation de wall of death, séparé les spectateurs en deux, entre ceux qui adhèrent et ceux qui, un brin réac, trouvaient que ce genre de choses n'a pas sa place en festival. Nous savons de quel coté nous sommes.



Le premier titre "Apocalypse" se lance dans un riff accrocheur qui sera présent tout au long de la chanson, même si la voix chaude de Reuno se fait prêcheur de l'apocalypse et nous détourne de la musique pour écouter ce discours sur la fin du monde qui semble inéluctable. La chanson "La distance", avec ses paroles « Un œil sur la sortie de secours » fait écho à ce que nous avons vécu en tant que spectateur dans nos premiers concerts post Bataclan et cette volonté de ne pas se laisser piéger et se rassurer. Les parrains de la scène auraient pu jouer la facilité et refaire du "Lofo", mais on les sent plus verts que jamais. Capable de sortir des riffs classic rock ("Les deux") et d'enquiller derrière avec une fusion abrasive sur "AD haine" qui nous laisse pourtant un pré refrain posé et chanté. Il n'y a pas que Daniel qui peut commencer les chansons par des riffs implacables, les lignes de basse peuvent également lancer une chanson comme "Le temps" qui est une course effrénée contre la montre à un rythme lui aussi effréné. Si Maz était déjà présent avec Lofofora sur les précédents opus, c'est étonnement pour la première fois Francis Caste qui s'occupe du mix et du mastering. Des titres comme "Maladie mortelle", sorte de "Macho Blues 2024", qui parlent de féminisme ressortent encore plus puissants par un mastering qui donne une cohérence colossale aux compositions et textes du quatuor.



Radical ? oui. Ridicules ? non. Ou alors pour les téléspectateurs de CNews. Lofofora montre qu'encore une fois ils sont les patrons tant musicalement que dans leurs textes corrosifs ancrés dans une époque bien maussade. "Laisse pas faire" conclue l'album de belle manière avec un Reuno qui semble faire un double chant dans une chanson 100% fusion qui lorgne vers les Beastie Boys. Vivement les lives pour écouter ces titres dans leur environnement naturel, la scène.

JC

Publié dans le Mag #62