Déjà plus de 30 ans de carrière pour Lofofora. Un nouvel album, Cœur de cible, toujours juste et ancré dans l'actualité sans jamais faire la moindre concession. Défenseur d'une contre culture et du DYI des indépendants, il n'en faut pas plus pour chatouiller Reuno sur la politique, les gros festivals ou les costumes... la joie des interviews par courriel où l'on pense avoir des bonnes questions, mais à la relecture on se prend des bourre-pif... Nous réfléchissons à la création d'une rubrique "Mode et Metal". D'ici là, j'essaie de récupérer toutes mes dents. Bonne lecture.

lofofora Comment s'est passée la composition de l'album, vous avez réussi à canaliser et trouver du temps dans ton planning entre Madame Robert, Les Tambours du Bronx ou encore Mudweiser ?

Il s'était écoulé au moins deux ans et demi depuis la sortie du EP Omnia vanitas, ça m'a laissé du temps pour jouer avec d'autres équipes. La composition se passe toujours de la même manière depuis des lustres, comme une bouffe entre potes à la bonne franquette en évitant de réchauffer la même soupe. On sait que l'on en fera moins qu'on en a déjà fait, alors on s'applique peut-être un peu plus.



Vous avez sorti votre premier single, "La machette", quelques jours avant votre passage sur la mainstage du Hellfest, en plein entre deux tours. Le clip est une campagne électorale, alignement des planètes sur la date ou vous aviez planifié ?

C'est ce qu'ont pensé quelques haters et autres personnes bien intentionnées, que l'on surfait sur l'actualité au point d'écrire, réaliser, monter et sortir un clip en 3 jours. Nous n'avons pas l'opportunisme aussi réactif. On a tourné le jour des européennes sans se douter du merdier à suivre.



La dernière fois qu'on avait vu Lofo en costard, c'était pour une couv de Rocksound, mais vous aviez les Borsalinos types mafioso. C'est votre prochaine tenue de scène ? Comment s'est passé le tournage ?

Pour la fois précédente que tu évoques, au siècle dernier, on avait des costards qu'on n'aurait pas pu se payer, des trucs de marque pour avoir la classe. Là, mon costard bleu, c'est un Celio, je l'ai payé 30 balles sur "Le bon coin" et après son saccage à la mousse à raser et crème Chantilly, il est importable. On n'est ni un groupe à déguisement ni à uniforme de scène. Le tournage a été assez épique, entre tournage furtif sans autorisation et grosse rigolade.



Difficile de ne pas revenir sur votre passage au Hellfest avec les Femens. En 2019, vous aviez lancé un "on espère revenir, mais pas en début d'après-midi", c'était chose faite en 2024. Il y avait nécessité de relancer un "Macho blues" 2024 avec ce type de happening ?

Bien sûr que ça serait facile de ne pas revenir là-dessus et en plus ça aurait été original de ta part, mais comme ce festoche est désormais le soleil, l'alpha et l'omega du metal dans notre petit hexagone, alors allons-y... Pour moi, il n'était pas question de refoutre les pieds au supermarché de l'enfer après leurs réactions face aux accusations de VSS sur le site, de harcèlement au sein de leurs équipes et de leur bureau central, on a quand même un avocat qui déclare que la solution adoptée est de ne plus y employer de femmes ! Ainsi que des prises de paroles désastreuses du grand manitou, Ben Barbaud, droit dans ses bottes au sujet des artistes problématiques, « Je ne les ai pas vus taper leurs femmes » ou encore « J'ai appris de la polémique ». Gasp ! On est où là ? En 2023, alors qu'ils en sont à leur 17e édition, la formation d'une "patrouille" HellCare, 60 personnes pour 600 000 festivaliers ayant reçu 20 minutes de formation n'était qu'un coup de com', tout comme l'appli de signalement, totalement inefficace mise en place en 2024. Alors oui, évidemment face à ce mépris et cette incompétence affirmée, il me semble qu'il y a bien plus qu'une "nécessité" de sensibiliser notre public sur le sujet tant que le problème ne sera pas pris au sérieux par cette orga.



On retrouve cette thématique sur le disque avec le titre "Maladie mortelle". Les Femens avaient inscrit "l'enfer c'est vous, nous c'est #meetoo". Pourquoi ne pas avoir fait comme Birds in Row qui a boycotté l'édition ?

À voir l'encre et la salive qu'a fait couler notre prestation, le choix d'y aller pour marquer les esprits plutôt que d'annuler en amont me parait avoir été le bon.



Tu parles de la convergence des luttes, des artistes comme Shaka Ponk semblent avoir une convergence des luttes : égalité hommes femmes, écologie... avec vous, pourquoi ce tacle les deux pieds décollés ?

C'est amusant de constater qu'une partie du public metal semble plus offusqué par ma petite sortie sur Shaka Ponk que par la présence d'agresseurs et de racistes auto-proclamés sur les scènes de leur fest adoré. La magie du metal, j'imagine. J'avais appris leur prise de conscience tardive sur leur bilan carbone et que l'homme qui marche sur son public disait arrêter pour cause de pollution. Et là, je vois que pour leur tournée d'adieu, ils se trimballent au moins trois semi remorques et deux tour bus sur 60 dates. Comment prendre ça autrement qu'un énorme foutage de gueule ? Alors, je l'ai dit aux gens. Ouh le méchant Reuno ! Et s'il te plait... leur engagement féministe ? Dans leur logique, c'est surement la raison de leur duo avec Bertrand Cantat. Quelle crédibilité !



Une dernière question autour du "Disneyland du metal", tu as mis en avant les petits festivals, on t'a vu cet été avec les Tambours et Mudweiser au Furios Fest par exemple. C'est plus important pour vous, même si le cachet est moins élevé ? Tu disais "La contreculture va avoir besoin de vous. Ne faites pas les métalleux juste un week-end". Selon vous, la contre-culture est-elle en danger ?

Ok interview "Hellfest trois mois plus tard" donc... d'accord... c'est un peu pénible et réducteur de tout faire tourner autour de ça, mais allons y pour la 3éme couche... Sur ces festivals à taille humaine, on est payé normalement, un vrai cachet. Cela permet de payer chaque membre de notre équipe, 7 personnes, 4 zicos et 3 techos 160€ net par concert. Cette année au Hellfest, c'était la première fois que l'on avait le droit à un vrai cachet. Les fois précédentes, nous étions programmés en main stage pour 1000 euros. Pas par personne hein ! Contrairement à d'autres plus petits, ce festival ne prend pas non plus les frais d'hébergement à sa charge. Depuis 18 ans de Hellfest, je suppose que tu es au courant qu'il y a même un paquet de groupes qui jouent gratis pour avoir la "chance" d'y être, alors que le taulier a détourné 300 000 euros pour s'acheter du pinard et des tableaux. La honte ! D'après moi, la contre-culture nait dans les squats, les cafés concert, les milieux alternatifs, associatifs par des passionnés et a besoin d'un public assidu pour se développer. Certainement pas d'un fest géant dans lequel la chance découvrir de nouveaux groupes diminue un peu plus chaque année.



Revenons à l'album, cette fois c'est toi qui a réalisé l'artwork, Phil a laissé sa place, y a-t-il une raison ? La peur de tourner en rond ou plutôt une volonté de ta part de défendre visuellement ce disque par une pochette qui, comme toujours, frappe les esprits ou les "ouvre" pour faire référence à l'avant dernière piste du disque ?

Phil m'a laissé réaliser la pochette car des raisons personnelles et familiales lui ont pris et lui prennent encore beaucoup de temps et d'énergie. Il voulait en garder un maximum pour notre musique. J'avais ma petite idée concernant le visuel. Envie de quelque chose d'assez inspiré par les flyers punk old school à base de photocopies et de découpages. Après un premier essai pour tenter d'expliquer à mes copains de quoi il retournait, ils m'ont dit "c'est cool, vas-y !". J'avais déjà fait tous les visuels pour Mudweiser et Madame Robert, pour Lofofora, c'était une première.



En plus de la bio traditionnelle accompagnant le disque, il y a un livret qui fait un "track by track" où on y apprend quelques-uns de vos secrets de fabrication. Comme pour le dernier morceau du disque "Laisse pas faire", c'était une volonté de laisser parler la spontanéité que ne pas arriver avec toutes les chansons finies pour l'enregistrement ou vous n'aviez pas fini vos devoirs ?

On avait déjà tout ce qu'il nous fallait, c'était juste une inspi de dernière minute, une ébauche bidouillée sur mon ordi que j'ai proposé au groupe. Les gars ont tellement bien bossé en studio qu'on a eu le temps de terminer la compo au studio et du coup un autre titre a été évincé du disque.



Parlons de Mazarin, vous avez encore pour cet opus travaillé avec lui, c'est bien d'avoir un ingé son qui vous connait ?

70% du boulot d'ingénieur du son en studio c'est éducateur spécialisé. Savoir comment organiser le merdier et comment obtenir le meilleur de chacun, ça n'est pas donné à tout le monde. Avec Maz, c'est fluide, facile et évident. C'est quelqu'un que l'on connait depuis des lustres, déjà présent sur Dur comme fer avec qui on peut tout se dire pour avancer mieux et plus vite. En plus de son talent, son oreille affutée et son ouverture d'esprit, c'est un ami dans la vie aussi.



Question inverse avec Francis Caste, je pense que toute la rédaction était étonnée d'apprendre que vous n'aviez jamais collaboré avec lui, c'est bien pour le mix et le mastering d'avoir un regard nouveau ?

C'était justement une proposition de Jean-Marc Pinaud aka Mazarin de faire appel à lui pour le mix et le master afin de profiter de sa vision et d'emmener la prod' un peu plus loin. On en est ravis.



Dans le bandeau du clip "BIM TV" tu poses la question "comment faire pour kiffer nos vies quand le monde nous dégoute ?", assister à un concert de Lofo est une des solutions, quelles sont les autres ? Et un big up au petit spasme d'épaule dans le clip, digne d'un Sarko....

C'est une phrase extraite du texte de la chanson. Avec Lofofora, on n'a jamais été là pour donner des réponses mais plutôt pour poser des questions. Celle-là, je me la pose tous les jours. Des fois je sais, des fois j'ai du mal. Se concentrer sur l'essentiel de ce qui nous fait progresser, évoluer et éviter de céder aux injonctions normative et réductrices peut-être ?



35 ans de carrière... Avec Michel Barnier, vous n'êtes pas près de prendre votre retraite... il y a des moments que vous retenez, tant en chose faites qu'en rendez-vous manqués ?

Tu ne crois quand même pas que nos inspirations dépendent des castings gouvernementaux . Nan sérieusement, parmi les trucs qu'on a laissé passer, écrire une chanson pour Johnny comme nous l'avait suggéré il y a fort longtemps notre éditeur d'alors ou enregistrer un duo avec Bertrand Cantat, une idée d'un ancien D.A de chez Virgin désormais hors service pour harcèlement. Pour le reste, pas de regrets non plus.



lofofora On vous a vus en guests au Trianon avec Black Bomb A fin septembre sur leur reprise de "Beds are burning". Un peu nostalgiques de la période Sriracha ? Le Sriracha Tour est une chose que vous pourriez remettre en place, si oui avec qui ?

La nostalgie ? Jamais ! C'est bon pour les gens qui cultivent les regrets quand les projets leur font défaut et nous n'en sommes pas encore là. Même si nous y avons vécu des moments exaltants, on a été saoulé à la fin de l'histoire Sriracha de servir de tête de gondole pour certains groupes avec lesquels on n'avait rien en commun, mais que le tourneur de l'asso nous collait aux basques par facilité "artistique". Black Bomb A sont les seuls à être restés des amis depuis la fin de ce boxon. C'était à vivre, au moins pour ne plus reproduire les mêmes erreurs.



Le clip de "Konstat 2024" et ce retour à l'adolescence... retour dans les années 70 avec ce riff pistolien ? On doit s'attendre à vous voir sur scène avec ces looks ?

Je te sens très branché fashion et costume de scène dis donc, tu devrais créer une nouvelle rubrique "Mode et metal". Nous par contre, on n'est définitivement pas un groupe à dress-code . C'était drôle toutefois de retrouver le genre de look que l'on pouvait avoir dans notre adolescence pour ce tournage.



La musique de Lofofora se vit sur scène vous avez déjà une belle série de concerts qui s'annonce, c'est le moment promo...

C'est une question ? La promo, c'est quand tu dois faire tes devoirs en répondant aux interviews, pas quand tu vas enfin jouer tes nouveaux morceaux avec tes potes !



Vous sortez également l'album en vinyle mais pas d'édition limitée, c'est pour préserver les finances de vos fans ?

Si si ... il y avait un vinyle splatter en édition limitée, mais certainement pas assez cher, tout a été vendu en un éclair.



La question qu'il fallait que je pose et que je n'ai pas posé ? Et la réponse à celle-ci ?

- T'en a pas marre des questions sur le Hellfest ?

- Ta gueuuuuuule !



Et je te laisse le mot de la fin.

À tous celles et tous ceux qui au bout de plus de 30 ans de route nous conseillent de les divertir sans faire de politique : demandez déjà aux politiciens d'arrêter de faire du spectacle et allez chialer plus loin avec les "not all men" et autres chouineurs du genre. Tous les courants musicaux sont nés d'une révolte, d'une contestation, d'une volonté de changer les choses. Votre avis n'intéresse personne. Peace !

Merci à Olivier chez At(h)ome et à Reuno pour ne pas avoir retenu ses coups.

Photos : JC Forestier