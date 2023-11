Pyramids You'll become a memory Chimeras Ghosts of confusion Play dead Fast rewind Sorry for September This mistake again We'll have to

Lodz nous a habitués à un rythme de sénateur pour écrire et sortir ses albums, cette fois-ci ils ont une bonne excuse puisqu'en plus du Covid, le groupe a dû faire face au départ de son bassiste et de son batteur. Changer de session rythmique n'est pas chose aisée mais Julien et Erik ont intégré le groupe et son esprit pour permettre de donner naissance à Moons and hideways. Olivier (guitariste) a épaulé Fabrice Boy pour les enregistrements, Nikita Kamprad a assuré le mixage (il a son studio où il bosse pour son groupe Der Weg einer Freiheit mais aussi pour d'autres comme The Ocean) et Lad (bassiste de Nostromo) s'est chargé du mastering. Passée cette petite mise à jour sur le personnel, venons-en au plus important : les émotions transportées jusqu'à nous via les titres de ce nouvel album.



Avec de belles envolées cinématographiques et une présence plus importante du chant clair, on s'éloigne du post-hardcore pour se rapprocher du post-rock avec tout de même quelques jolies parties growlées qui devraient faire barrage aux oreilles les plus délicates. Dommage pour elles, elles ratent de grands moments qui provoquent des sensations plutôt épidermiques. Frissons, poils qui se dressent, tressaillements, c'est en effet à cela qu'on s'expose à l'écoute de Moons and hideways. D'autres effets secondaires comme la hausse du rythme cardiaque ou la fermeture des paupières pour davantage se plonger dans la musique ont également été notés chez quelques cobayes... Ainsi, et c'est plus grave, qu'une forme d'addiction, les sujets ayant écouté l'album ont tendance à vouloir le réécouter. Ils ont beau savoir ce qu'il se passe après la montée brutale de "You'll become a memory", ressentir le désespoir de "Play dead", se faire embarquer par l'aspect très rock de "Fast rewind", imaginer la patate qu'ils prendront en live sur "This mistake again", ils veulent revivre l'expérience, comme si une meilleure connaissance des titres pouvait permettre de mieux les comprendre et donc d'en profiter encore plus. Personnellement, je n'en suis pas certain, mais juste pour la science, je vais aller remettre "Pyramids" et essayer de faire Stop.