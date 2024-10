Le 11 juin dernier, les Parisiens fêtaient le retour de Biohazard dans leur ville, plus exactement à côté du Moulin Rouge, dans sa "machine". Cela faisait un bail que je n'avais pas remis les pieds dans ce haut lieu de la musique rock (mais pas que), et c'est comme si je remontais le temps avec cette programmation très spéciale pour le public. Qui n'a pas écouté Urban discipline, State of the world adress ou encore Mata leão durant sa jeunesse ? Les plus ou moins "vieux" ont répondu présents puisque le show était complet ce soir.

Biohazard à La Machine (Paris) C'est en préparant le Hellfest de cette année que je me suis mis à réécouter mes vieux Biohazard, le groupe y jouant le vendredi 28 juin au soir. Et puis, ô surprise, en cherchant quelques infos sur le net, je découvre que le gang new-yorkais était de passage à Paris. Je me dis que ce serait pas une mauvaise idée d'envisager d'aller les voir car le planning du Hellfest est toujours compliqué à gérer (les Américains jouent en même temps qu'Emperor et Machine Head...). Et puis, tout le monde sait bien que les meilleurs concerts se font généralement en salle. Je me sens tellement chanceux d'être là ce soir, sachant que les ventes étaient closes. Un double merci encore à Tanguy, pour cette soirée et l'accréd'.



Ce sont les locaux de LocoMuerte (originaires de l'Essonne) qui ont été désignés pour chauffer le public. Je connais bien le nom (notre JC ne tarit pas d'éloges sur ce combo de crossover thrash punk hardcore), mais finalement assez peu le groupe. J'avais l'image d'un ersatz de Suicidal Tendencies, l'habit ne fait pas le moine, et finalement ce n'est pas le cas du tout. Campant le rôle de chicanos (le sont-ils vraiment ?) bien énervés, les Franciliens ne font pas dans la dentelle : micro en forme de machette, son vrombissant de punk hardcore virile, cris rageurs et chœurs fédérateurs, gambades et cabrioles... LocoMuerte, c'est un show à vivre ! Bien que le début du spectacle soit gâché par un chant noyé dans des basses un peu pro dominantes à mon goût, le groupe a déroulé son arsenal de guerre sonore dans la "meilleure salle de concert parisienne", d'après leurs dires.



Le public, un peu timide lors des premiers morceaux, se lâche progressivement comme jamais, enchaînant pogos sauvages et circle pits frénétiques. Certains afficionados du gang ont répondu à l'appel, le bassiste échangeant même quelques mots avec des "têtes qu'ils connaissent bien" avant de leur présenter fièrement un nouveau morceau (un album est attendu en septembre). En moins d'une heure, les grooves, les secousses punk-hardcore, l'énergie et la bienveillance des LocoMuerte nous ont rendus béats. Je ne regrette pas d'avoir pu les découvrir pour la première fois sur scène, car l'essence et le révélateur ultime de ce groupe "muy caliente" se trouve précisément sur scène. A posteriori, je dois me rendre à l'évidence que leurs compositions prennent moins aux tripes lorsqu'elles sont écoutées sur disque. Quelques minutes après leur show, alors que les roadies/techniciens préparent la scène pour Biohazard, deux membres passant devant moi sont venus s'arrêter pour discuter et prendre quelques selfies avec leurs fans, ça en dit long sur la générosité des LocoMuerte et le lien profond qu'ils tissent avec leur communauté.



En parlant de communauté, les Biohazard ont également conservé un lien intact avec la leur, même si leur dernier disque date d'il y a 12 ans déjà. Le quatuor, aujourd'hui présenté sous sa forme originelle (marqué par le retour d'Evan Seinfeld en 2022), a décidé de célébrer les 30 ans de State of world adress en postant deux panneaux affichant son artwork de chaque côté de la scène. Bizarrement, dans les faits, ce n'est pas celui qui sera le plus représenté ce soir puisque cinq petits morceaux de la setlist (l'album en contient 14 !) lui sont consacré, contre six pour Urban discipline qui a plus mes faveurs dans la discographie de Biohazard. Cela n'entrave en rien le déroulement du show qui débute tambour battant un peu avant 21h. Il est plutôt facile pour le quatuor de déclencher dès le départ la ferveur de 800 personnes en enchainant des vieux classiques ("Shades of grey", "What makes us tick", "Tales from the hard side", "Urban discipline"...).



Les mecs ont une sacrée forme olympique et reçoivent une succession de personnes sur leurs planches, que ça soit pour du stage diving (Billy sait aussi prendre son bain de foule, y compris dans un circle pit), pour partager un micro, une tape sur l'épaule, ou bien un sourire. D'ailleurs, la paix et l'unité sont les mots d'ordre maintes fois répétés par les deux frontmen, Evan et Billy, qui partagent volontiers des anecdotes sur Paris et tout particulièrement leur premier show au Gibus au tout début des années 90. Les ayant vu durant cette décennie, je dois avouer avoir été agréablement surpris par ce qu'ils sont encore capables de donner à l'audience après toutes ces longues années. Est-ce le retour d'Evan qui les a revigorés à ce point ? En tout cas, le bassiste recouvert de tatoos prend un pied fou avec les fans et un malin plaisir à les "punir au coin" dès que l'un d'entre eux reste sur scène entre deux chansons. Le malheureux qui a expérimenté ça s'est fait scotcher la bouche en restant posé sur l'estrade de la batterie de Danny avant de sauter subitement dans la fosse dès que les notes suivantes ont retenti. Même quand cela ne se passe pas comme prévu (en l'occurrence dès que c'est un peu trop violent dans le moshpit), le groupe n'hésite pas à arrêter un titre pour régler le problème en direct.



L'ancienne chaufferie du Moulin Rouge est en ébullition, le temps tourne et Biohazard offre une reprise plutôt réussie de "We're only gonna die" de Bad Religion. Puis termine son show par le classique "Punishment" et le très vieux "Hold my own", issu du premier album éponyme. On n'aurait pas été contre certains tubes d'albums oubliés ce soir, tels que les mythiques "Authority" ou "These eyes (have seen") de Mata leão, voire un petit "Switchback" du New world disorder de 1999. Plutôt logique, étant donné que ces albums n'ont pas été enregistrés avec cette formation-là (C'est Rob Echeverria qui tenait la gratte à la place de Bobby pour ces deux disques). On ne s'en plaindra pas plus que ça et on mesure davantage le plaisir intense qu'on a vécu en revoyant ces quatre gaillards ensemble tout donner pendant 1h15. On espère avoir le temps de les apercevoir durant le Hellfest pour revivre une nouvelle fois ces retrouvailles inoubliables.



Ca jumpe chez Biohazard ! Setlist LocoMuerte :

Tiro pa matar

La brigada de los muertes

Parano booster

Bandolero

Sangre

Ronque

Barrio

Mi familia

La vida loca



Setlist Biohazard :

Shades of grey

Tales from the hard side

Urban discipline

What makes us tick

Black and white and red all over

Retribution

Victory

Wrong side of the tracks

Five blocks to the subway

Love denied

How it is

Tears of blood

We're only gonna die (reprise de Bad Religion)

Punishment

Hold my own

Photos : © Rocco de Fixin