Découverts en live dans la superbe salle Paul B de Massy en ouverture de Lofofora, j'ai gardé un œil sur cette formation qui se livre 100% dans ses lives. Un alignement des planètes les a propulsé sur la Hellstage, comme un marche-pied vers la warzone ?

Locomuerte au Hellfest 2023 Vous qui étiez plus habitués du Off du Hellfest, vous avez réussi à traverser le rond-point pour arriver à la Hellstage. Qu'est ce que cela vous a fait ?

On était vraiment honorés et heureux de jouer sur la Hellstage, on savait que ça serait le feu mais on n'imaginait pas qu'il y aurait autant de monde et que les gens seraient aussi réceptifs à notre musique dès le premier morceau. C'était vraiment incroyable et ça restera à jamais gravé dans nos mémoires. Il y avait pas mal de monde qui nous avait découverts la veille sur le Off et qui voulait faire la fiesta avec nous. On a eu aussi beaucoup de latinos dans le public qui ont kiffé qu'on chante en espagnol et nous on était trop heureux de voir des drapeaux mexicains dans la foule. Pendant tout le Hellfest les gens venaient nous féliciter pour notre show et nous dire qu'ils n'avaient jamais vu un truc pareil sur la Hellstage, c'était génial. En réalité la première fois qu'on est venu à Clisson en 2012 c'était pour jouer au Hellfest le jeudi soir en ouverture, on avait gagné la My Rock Battle et on avait pu jouer devant le public du Hellfest qui nous avait fait un super accueil. Mais effectivement depuis que nous avons décidé de mettre toute notre énergie dans Locomuerte il y a un an, c'est le Off du Hellfest qui nous a invités deux années de suite ! On remercie chaleureusement Alexandre Saba de M&O Music et Marc Antoine le patron du festival. Cette année le public était grave au rendez-vous sur le parking du Leclerc ! Il y avait énormément de monde et c'était la grosse fiesta de loco avec un gros mosh pit, les gens sont montés foutre le bordel sur scène avec nous, slammer, ils ont éclaté nos kakemonos tout neufs et il y avait même un mec à poil ! C'était parfait !



Les bonnes fées se sont penchées un peu tard sur votre berceau mais cela valait le coup d'attendre : Stéphane Buriez, HK où vous avez enregistré, Stéphane Labas et la résidence à l'Empreinte, des premières parties de « loco », etc. Vous êtes sur un bon alignement des planètes ?

Pour être franc, les bonnes fées sont penchées sur notre berceau depuis longtemps car dès le début du groupe pour Maquina de guerra les Black Bomb A nous ont soutenus et fait jouer sur leurs concerts. Phil de Lofofora nous a toujours beaucoup encouragés et aidés. Stéphane Buriez également, il avait d'ailleurs produit notre troisième album La brigada de los muertos. Ils ont toujours tous cru en Locomuerte mais à l'époque on avait des obligations à coté qui ne nous permettaient pas d'avoir assez de temps pour travailler à fond sur le projet. Aujourd'hui c'est différent car nous sommes tous à fond sur Locomuerte et ça paye ! Comme tu le dis, il y a un super alignement de planètes en ce moment. Beaucoup de personnes ont rejoint la Familia, Nico HK du Vamacara Studio qui est un gars incroyable et un excellent producteur, Stephane Labas de l'Empreinte qui nous aide énormément sur plein d'aspects dans notre professionnalisation. Nous avons aussi Grégoire Saint Maxin aka Dr Gre qui bosse avec Loudblast, Black Bomb A, Gojira qui est un ingénieur du son très talentueux, avec lui on a toujours un son muy brutaallll. Gornoss qui a réalisé le clip de "La vida loca", a fait un travail de fou en un temps record et le résultat est fantastique le clip est top. Je ne peux pas tous les citer mais c'est vraiment le top. On travaille aussi énormément pour cela, en un an on a composé 12 nouveaux titres, enregistré deux albums, finalisé deux clips, fait plein de concerts importants, une résidence, créé pleins de nouveaux visuels pour le merch... On bosse à fond car Locomuerte le mérite vraiment. On est super heureux de tout ce qui se passe car notre groupe c'est plus qu'un projet musical, c'est vraiment une famille et une aventure humaine extraordinaire. Ça nous fout les poils à chaque fois de voir tous ces gens qui s'éclatent à nos concerts et qui kiffent nos albums ! On prend tellement de plaisir à composer et à jouer nos morceaux, c'est décuplé quand c'est partagé avec les locos qui nous suivent. Et ils sont de plus en plus nombreux alors muchas gracias à vous tous carnales !



Vous n'aviez pas attendu cela pour faire des première parties assez folles, quel est votre meilleur souvenir ?

Locomuerte nous a offert de nombreux moments inoubliables jusqu'ici et on espère en vivre encore beaucoup d'autres ! Si je devais en choisir un ce serait quand nous avons ouvert pour Suicidal Tendencies / Infectious Groove au Plan à Ris Orangis. C'était un rêve de gamin qui se réalisait et la journée a été incroyable du début à la fin. Quand ils sont arrivés, je suis allé voir Mike Clark avec la larme à l'œil pour lui dire à quel point on était heureux de jouer avec eux et de les rencontrer. Il a été super cool, il est venu discuter dans la loge avec nous et il a signé tous nos vinyles et autres objets de SxTx . Après il nous a filmés avec sa caméra, on délirait avec lui c'était excellent. On lui a demandé si on pouvait jouer "War inside my head" dans notre set vu qu'il jouait avec Infectious Groove ce soir-là. Il a répondu "avec plaisir c'est un honneur les mecs". Ils nous ont aussi fait monter sur scène pour faire des chœurs sur un morceau d'Infectious, c'était dingue. La salle était pleine et notre show s'est super bien passé, c'était le feu. Après le show, on a passé 30 minutes avec Mike Muir il a été super gentil, c'était énorme. Depuis, à chaque fois qu'on les croise, ils nous reconnaissaient et on peut discuter avec eux, voire même rester avec eux après le concert, notamment à l'Élysée Montmartre. C'est vraiment incroyable quand tu peux vivre ça avec des musiciens que tu as toujours admirés, ça vaut vraiment tout l'or du monde.



Locomuerte au Hellfest 2023

Que représente le Hellfest pour vous ? Nous vous avons souvent croisés en tant que festivaliers. En quoi ce festival est particulier ?

Nous venons sur le festival depuis le Fury Fest ! On a toujours adoré ce festival et aujourd'hui c'est devenu le plus beau festival de metal au monde ! Pour une fois en France on a le truc le plus mortel en termes de concerts metal. C'est un gros avantage pour tous les groupes de la scène française, du plus petit groupe de punk aux poids lourds du metal. Ça permet aussi de faire connaitre ce style musical à un plus grand nombre de gens, on a besoin de sang neuf, de jeunes qui comprennent que cette scène est géniale. Le partenariat avec Arte Concert qui retransmet les lives sur une chaîne nationale, ça donne à notre musique une grande visibilité et une vraie légitimité, c'est hyper fort ! C'est très important d'élargir notre audience, les rappeurs l'ont compris depuis longtemps. On trouve ça très bien aussi que le grand public puisse comprendre que la communauté metal dans son ensemble ce n'est pas juste un gros cliché de mecs chevelus qui boivent des bières et qui montrent leur cul ou qui vénèrent Satan dans une cave... bon même si c'est cool de boire des bières et de montrer son cul (rires). Mais une communauté de passionnés qui défendent des valeurs de respect, d'entraide et de liberté d'expression. Au Hellfest, quand tu es vraiment un fan passionné de gros son, tu peux avoir la chance de voir dans la même journée des groupes légendaires comme Pantera ou Black Sabbath et de découvrir un groupe de stoner ou de hardcore super underground... ou un groupe de frenchicanos sur la Hellstage ! Tu passes 4 jours dans un décor incroyable avec des flammes partout, le monument de Lemmy, des gens sympa habillés avec des fringues délires le tout avec une organisation impeccable compte tenu du monde présent, c'est parfait, tu te vides complétement la tête. Quand tu joues dans un groupe et que tu viens au Hellfest ça te permet de rencontrer tous les gens qui font vivre la scène metal toute l'année. Tout le monde est là, les programmateurs, les tourneurs, les labels, les musiciens, c'est un peu la Mecque. Tu vis des moments de ouf ! Cette année on a rencontré Municipale Waste pendant une interview, on adore leur son et les gars sont super cools. On a bien discuté avec eux c'était génial. Donc il faut vraiment s'estimer heureux d'avoir un événement comme ça en France et soutenir le Hellfest !



Lors de votre passage sur la Hellstage, on avait rarement vu l'extrême market aussi full que cela, vous avez eu des guests exceptionnels. C'était prévu que Sylvain, ex-Artsonic et co-responsable de Savage Lands, Auré d'Akiavel et Stéphane Buriez vous rejoignent ou cela s'est fait à l'arrach' ?

Effectivement je crois que personne n'avait jamais vu la Hellstage en feu comme ça ! C'était un moment incroyable. Oui nous avons eu la chance d'avoir du beau monde sur scène ! C'est avant tout de très bons potes, certains de longue date comme Stef Buriez aka Don Pablo EscoBlast et d'autres que nous avons rencontrés plus récemment comme Aurélie d'Akiavel, un groupe hyper cool qui sont venus nous aider pour faire un concert pendant le tournage de notre clip "La vida loca", c'est des compadres en or ! Et bien-sûr Sylvain, un mec incroyable, que nous avons rencontré grâce à Savage Lands. Il se trouve que notre batteur El Floco a l'honneur de jouer sur les morceaux du projet de soutien à l'ONG avec Poun et Etienne de Black Bomb A mais aussi Dirk Verbeuren de Megadeth et Andreas Kisser de Sepultura. Il y a une vraie connexion entre Savage Lands et Locomuerte, comme le projet protège principalement les forêts du Costa Rica et qu'on chante en espagnol c'est juste parfait ! Avant le Hellfest nous avons échangé avec Sylvain pour organiser des happenings qui donneraient de la visibilité à Savage Lands. Comme on avait le concert du Off et celui du Hellfest, on a organisé un feat sur notre morceau "Bario". C'est le morceau parfait pour cette cause car il parle justement d'unité entre des gens qui partagent les mêmes valeurs. C'était génial que Stéphane Buriez soit là aussi, c'est lui qui nous a présenté Sylvain et Loudblast soutient Savage Lands depuis le début donc c'était vraiment la Familia qui débarquait sur scène ! Sur le Off c'était déjà le feu mais sur la Hellstage c'était vraiment énorme ! El Mitcho a fait monter Aurélie sur scène au dernier moment ce n'était pas prévu et c'était excellent. Tous les gens chantaient le refrain avec nous ! Mission accomplie c'était la fiesta et on espère que vous serez nombreux à rejoindre l'armée des arbres avec Savage Lands.



Locomuerte @ Hellfest 2023 avec Buriez Votre "nouveau" line-up est désormais consolidé, Steeve est 100% sur cette formation, vous venez de passer une étape importante ?

Oui tout à fait, c'est une étape très importante car c'est ce qu'il faut pour qu'un groupe se développe et dure dans le temps. Là on est tous à bloc focus sur notre projet. Avec El Mitcho on a créé ce projet pour composer des chansons qui groovent et s'éclater sur scène, on est donc ravi d'avoir trouvé los hermanos qu'il fallait pour cette aventure. Steeven aka El Termito est aujourd'hui dédié 100% à Locomuerte, même si, à côté, il fait aussi son boulot de musicien de session, il met énormément d'énergie dans le groupe. Que ce soit dans la composition des morceaux, le travail de studio, la production vidéo du groupe et bien sur la scène, il donne tout ce qu'il a dans le ventre, il est vraiment Loco. Il a fait des lignes de chant de folie pour Parano booster notre prochain album, quand on était en studio avec Nico HK pour produire les voix je voyais sa tête parfois derrière la console avec une expression genre "putain comment il fait ça !". On s'est vraiment éclatés. El Termito a envoyé du super lourd vous allez voir ! En plus maintenant nous avons Florian Pons aka El Floco à la batterie qui est la Maquina de guerra parfaite ! Il a tout de suite fait partie de la Familia, c'est un mec génial et un pinche batteur. Ce qui est excellent c'est qu'il a grave kiffé les drums parts de Devil Divo, notre batteur d'origine donc il a gardé le même esprit groove mais avec son propre son démoniaque et sa fureur dans les parties speed. C'est pour ça que Los clasicos de locos et Parano booster sonnent aussi bien. En live, il y a une forte connexion entre nous on s'éclate vraiment et je pense que le public le ressent.



Reparlons de votre prestation au Hellfest, connaissant votre musique et vu la guerre que vous avez mise, le prochain objectif est une Warzone ?

Ce serait vraiment le rêve pour nous de jouer sur la Warzone ! Nous avons assisté à tellement de concerts mythiques sur cette scène. Le public de la Warzone c'est des guerrières et des guerriers pit et ils sont là pour danser ! Donc c'est parfait pour notre Chicano Mosh, la fiesta serait muy brutal c'est sûr ! En plus on a plein de morceaux brûlants pour cette scène dans notre prochain album Parano booster, on a trop hâte de les jouer sur scène et ce serait un honneur de les envoyer avec le gros son bien Cholo sur la Warzone, que ce soit l'année prochaine ou plus tard. En tout cas c'est super motivant pour nous que les gens nous réclament sur la Warzone, ça veut vraiment dire quelque chose pour nous c'est déjà une énorme récompense.



Quelle serait l'affiche idéale d'une des scènes principales si vous deviez vous produire au-delà de la cathédrale ?

Pour ce qui est de l'affiche c'est clair que le top serait Suicidal Tendencies, Sick Off It All, Agnostic Front, Terror, Municipale Waste qui ont d'ailleurs tout défoncé cette année pour n'en citer que quelques-uns. Quelle que soit l'affiche ça envoie toujours du lourd sur la zona de guerra !



On vous laisse le mot de la fin.

Merci à toi pour cette interview. On voudrait aussi remercier toute la Familia Locomuerte, tous ceux qui nous aident au quotidien dans l'équipe et surtout tous les Locos qui nous suivent, qui nous aident à faire connaitre le Chicano Mosh partout dans le monde. C'est grâce à eux qu'on fait des fiestas muy caliente en live ! Muchissimas gracias todos ! Profitez bien de la vie, éclatez-vous, écoutez Locomuerte et venez nous voir en concert ! A Huevo !

Merci aux Loco d'être complètement loco et à Alex de M&0 pour avoir fait l'intermédiaire.

Photos : JC Forestier