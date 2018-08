On avait laissé LocoMuerte après son premier album, on les retrouve 7 ans après, entre temps le groupe a sorti un autre album (Traición bendición) et recruté El termito pour s'occuper du chant. À part ça, pas grand changement pour ce La brigada de los muertos, enregistré avec Stéphane Buriez, ce troisième skeud ravira les fans de la première heure avec un hardcore old school où la seule vraie valeur ajoutée est l'emploi de l'espagnol qui donne à l'ensemble un petit air de vacances (ou de révolution ?) même si l'accent est plus lié au tonus que tonique. Si l'ensemble est très (trop ?) homogène, quelques titres sortent du lot comme l'éponyme "La brigada de los muertos" et son solo plus enlevé que la moyenne, "Sangre por sangre" tout en matraquage et taillé pour faire participer le public ou encore "El huevo", traduction de "L'oeuf" qui est donc la reprise hispanisante (et moins hachée) du tube de Lofofora. De petits changements mais beaucoup de permanence chez LocoMuerte qui mise toujours tout sur l'efficacité et ne s'encombre pas avec les petits détails. Les aficionados auront le sourire, les autres pourront s'en lasser ou juste pogoter sans trop se prendre la tête.

Oli