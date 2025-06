Lorsque l'on recherche des références sur le black metal, on s'attend à trouver une profusion de livres. Mais non, c'est loin d'être le cas même si l'on peut s'atteler à la lecture du pavé de Dayal Patterson (Black metal : l'évolution du culte aux éditions Camion Blanc), on peut aussi rechercher un auteur français. Très vite Pierre Avril apparaît comme un incontournable avec ses trois premiers livres (5 sont prévus) aux éditions Flammes Noires. Déjà auteur de plusieurs livres sur le monde de la musique nous avons donc échangé avec Pierre pour parler de cette famille musicale qui sent le souffre après la sortie de son Black metal volume 3.

Bonjour Pierre, tu viens de sortir ton troisième tome sur le black metal aux Éditions des Flammes Noires. Peux-tu commencer par te présenter et expliquer ton parcours ?

Oui bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Pierre Avril, j'ai 52 ans, et cela fait bientôt quarante ans que je suis tombé dans le chaudron du metal, et suis resté complètement accro. J'ai fait de la musique entre mes 14 et 40 ans, jouant en tant que chanteur dans des groupes de rock, punk et metal. Cela est resté plutôt confidentiel, et l'on peut dire qu'il s'agissait de groupes de garage, manquant d'ambition.

En parallèle je me suis mis à écrire. D'abord de la poésie, puis des nouvelles, et quelques romans pas bien finis.

Les groupes dans lesquels je jouais ne faisant que des compos, j'écrivais mes textes, en anglais ou en français. j'avais du mal néanmoins à faire la connexion entre mon écriture de fiction ou poétique et mes chansons, tant il s'agissait d'abord pour moi de choisir des mots "musicaux", à la manière des groupes anglo-saxons. J'ai fait des études en sciences humaines et sociales à Rennes 2, ce qui m'a appris une méthodologie d'écriture de mémoires et de projets, en jonglant avec les concepts et notions sociologiques et anthropologiques. En 2012, pour mes 40 ans, j'ai eu comme un flash, et me suis mis à écrire sur la musique. La boucle était bouclée, et j'enchainais White métal - du bruit pour l'homme en croix (sous le pseudo Esychia Pneuma), une odyssée dans le metal chrétien, du hard FM au grindcore en passant par le black chrétien ou le death. Une plongée dans une scène méconnue de la part d'un outsider... je ne suis pas pratiquant au niveau religieux, même si je ne suis pas athée. Ont suivi Punk & metal les liaisons dangereuses en 2016, dans lequel je partais de ma passion pour les scènes punk et metal tout en démontrant qu'elles avaient beaucoup plus de points communs que ce que l'on pouvait croire.

En 2017, je crée mon blog d'interviews et de chroniques : Le Scribe Du Rock. En 2018, je publiais avec mon épouse Adeline une biographie de GG Allin, le punk américain, en faisant le parallèle entre ses concerts complètement dingues et la scène performance et body art de l'art contemporain, le but étant aussi de prouver que GG avait aussi sorti de bons disques, et méritait mieux que la rubrique "Faits divers" : GG Allin, Antéchrist de l'Extrême. Ces trois livres sont sortis aux éditions du Camion Blanc et sont toujours disponibles. J'ai ensuite été contacté par Émilien Nohaic qui était en pleine création des Éditions des Flammes Noires en 2020 alors que je travaillais sur un - énorme - manuscrit sur le black metal et ses sous-genres. Au final, ce gros manuscrit de 1000 pages s'est transformé en 5 volumes dont trois sont déjà parus.



Il me semble que tes premières amours sont plutôt rock et punk, comment en es-tu arrivé au black metal ?

En vérité, je suis tombé dans le punk et le post-punk quand j'avais environ 12 ans, car mon grand frère m'a éduqué aux Sex Pistols, The Cure, The Clash, Joy Division et New Order. Au niveau du punk, j'ai donc commencé par le "Punk 77" à savoir les Sex Pistols, les Clash, les Damned, les Ramones, Generation X et en même temps se dessinait une scène punk française, dans les années 80, avec Gogol Premier ou Oth, Parabellum et le "Rock alternatif" français avec les Bérurier Noir, Ludwig Von 88, Lucrate Milk, Les Garçons Bouchers, etc. J'étais - et suis toujours - très fan des Bérurier Noir, surtout leurs premiers albums et EPs.

La bascule s'est faite de deux façons : les Cure et Joy Division m'emmenaient sur le territoire post-punk et je plongeais dans le rock gothique des Christian Death, Virgin Prunes, Sisters Of Mercy, Siouxsie And The Banshees, The Mission, Fields Of The Nephilm, Norma Loy et bien d'autres. La deuxième façon a été le hard rock et le metal : AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Iron Maiden ou The Cult m'ont pris dans leurs filets alors que je maudissais les métalleux un an avant (rires). Et puis la suite a été le punk hardcore de Gbh, The Exploited ou Discharge, le thrash metal avec Metallica, Megadeth, Anthrax, Testament, Overkill et surtout Slayer ! Venom, Celtic Frost et Bathory ont été mon entrée dans le black metal en 1986, même si à l'époque je n'appellerais pas ça du black metal, mais plutôt un genre de thrash morbide. La noirceur de ces trois groupes, auxquels se sont ajoutés Sodom, Destruction ou Kreator à leurs débuts me rappelaient les trucs gothiques que je kiffais, la violence dégagée me renvoyait vers le punk hardcore et le thrash, tandis que la mélodie me rappelait davantage le heavy metal de Maiden ou Manowar. Bathory est devenu mon groupe fétiche et ensuite, à compter de A blaze in the northern sky de Darkthrone et De mysteriis dom sathanas de Mayhem, le plongeon dans le black a été définitif. Ceci dit, j'ai gardé du punk une philosophie anti autoritaire et sans compromis.



Qu'est-ce qui t'as poussé, inspiré pour écrire ces livres sur le black metal ?

C'est une bonne question. À dire vrai, j'ai beaucoup hésité, conscient que Dayal Patterson avait déjà sorti un classique (Evolution of the cult) autour du genre. Je me suis dit : "Le black metal te passionne tant que tu ne peux pas ne pas écrire dessus, mais tu vas devoir trouver un angle personnel". C'est pour cela que chacun des volumes de cette pentalogie aborde un ou plusieurs sous-genres du black metal. Aujourd'hui, même si je continue d'aimer les bouquins de Dayal, je pense avoir trouvé ma place, notamment en allant vers la scène française et des groupes moins connus ou sous estimés. Cette série est un gros boulot, même si mes prétentions sont raisonnables : partager une passion avec des passionnés ou des béotiens.



Ce projet était-il décomposé en cinq dès le départ ? Ou bien cela est-il devenu une évidence au fur et à mesure que ton travail d'écriture et de recherche avançaient ?

Comme je l'ai dit avant, le premier projet était un gros volume de plus de mille pages qui couvrait différents sous-genres du black metal. L'idée des cinq volumes est venue d'Émilien, mon éditeur, et je me rends compte qu'il avait raison. Ainsi chaque tome est plus digeste et l'on peut laisser la place à l'expression des artistes visuels qui sont si importants dans cette scène et dans le metal en général. On a Maxime Taccardi pour le volume 1, Von Kowen pour le volume 2 et Jeff Grimal pour le 3. Il faut néanmoins savoir que chaque volume a nécessité une réécriture pour renforcer la cohérence entre les tomes, mettre à jour les infos, et améliorer le style. Encore une fois, c'est un gros boulot, pour lequel Émilien m'a beaucoup aidé.



Quelles difficultés as-tu rencontrées pour écrire sur le black metal ?

Écrire sur le black est toujours intimidant car tu sais que la scène est très exigeante. Ainsi, chaque info doit être sourcée et vérifiée. Wikipédia n'apporte pas grand chose, il faut remonter à des infos de première main. De plus, le black, surtout celui des années 90, est plein de légendes urbaines qui sont soit fausses soit très exagérées. Je prends l'exemple des black legions françaises dans mon volume 2 : j'ai eu la chance d'avoir le concours de Vordb, acteur de première ligne de cette scène avec Belketre, qui a accepté de vérifier et de corriger le chapitre, m'évitant ainsi de parler de cassettes démos qui n'existent pas (rires). Bien sûr les mémoires des acteurs de la scène ne sont pas infaillibles, et eux-mêmes peuvent aussi raconter une histoire plus ou moins réelle, mais je me fie quand même plus à ceux qui ont vécu cela de l'intérieur - d'où les nombreuses interviews - qu'à ceux qui fantasment une époque où ils n'étaient pas nés ou à peine. J'essaie de m'amuser en écrivant, afin que cela soit contagieux pour le lecteur. Ainsi, j'ai beau écrire sur le black, je ne me prends pas pour Baudelaire, mais suis juste un fan qui partage sa passion, soit avec des amateurs chevronnés, soit avec des personnes qui découvrent tout ça, ils sont tous bienvenus.



Tu as une formation en sciences humaines, du coup j'ai été étonné que tu ne mettes pas en relation la société et l'histoire avec le black metal et ses évolutions, à moins que cela ne soit un projet en souffrance ?

Oui, j'ai une licence et une maîtrise en sciences humaines et il est vrai que je n'ai pas trop utilisé à ce jour mes connaissances en sociologie, histoire ou anthropologie dans ces livres, même si leur structure est parfois proche d'un mémoire ou d'un essai. Ta question est très pertinente, car il se peut que j'utilise davantage les concepts en sciences humaines dans le prochain volume, tout en gardant à l'esprit que le livre doit rester abordable, y compris pour celles et ceux qui n'ont pas fait de longues études. L'écriture sociologique peut vite devenir rasoir à lire. Il reste des tonnes de livres potentiels sur le black metal, et je ne serai pas surpris de voir émerger davantage de textes universitaires sur le sujet en France, sachant que cela existe déjà à l'étranger comme les écrits des symposiums black metal theory ou black metal rainbows. Je vais donc essayer de relever le challenge d'utiliser mes compétences en sciences humaines dans le prochain, tout en restant accessible et toujours fan des groupes que j'aborde. Ne vous attendez pas de ma part à une pure neutralité, même si j'essaie toujours de viser l'objectivité.



pierre avril BM 2 Tu n'as pas eu l'idée de créer une playlist pour accompagner la lecture de tes ouvrages ? Quelle serait la playlist idéale si besoin était ?

Non je n'y ai pas pensé. Je peux donc citer les groupes que je mettrais en playlist :

Venom, Hellhammer, Bathory, Celtic Frost, Blasphemy, Burzum, Darkthrone, Mayhem, Sarcofago, Sodom, Kreator, Destruction, Samael, Emperor, Von, Rotting Christ, Impaled Nazarene, Possessed, Varathron, Necromantia, Tormentor, Nargaroth, Satyricon, Graveland, Marduk, Dark Funeral, Setherial, Hades, Cultus Sanguine, Cradle Of Filth, Dimmu Borgir, Behemoth, Bal Sagoth

Volume 2 Noire France (2022)

Gorgon, Mutiilation, Funeral, Blessed In Sin, Bèlkètre, Vlad Tepes, Anorexia Nervosa, Osculum Infame, In Articulo Mortis, Blut Aus Nord, Forbidden Site, Peste Noire, Malhkebre, In Mortis Veritas, Sale Freux, Vociferian, Au Champ Des Morts, Imperial, Seth, Akhenaton

Volume 3 Post BM & black metal avant gardiste (2024)

Alcest, Les Discrets, Pensées Nocturnes, Deathspell Omega, Der Weg Einer Freiheit, Deafheaven, Liturgy, Agalloch, Amesoeurs, Lantlos, Malenuit, Wolves In The Throne Room, Fauna, Demande A La Poussière, Nature Morte, Ophe, Fleurety, Dodheimsgard, Solefald, Arcturus, Plebeian Grandstand, White Ward, Cepheide, Celtic Frost, Sigh, Ved Buens Ende, Aevangelist, Portal, Covenant, Throane, Diabolical Masquerade, Ulver, Gnaw Their Tongues, Gaylord, Moonreich, Enbilulugugal, Echoes, Stromptha, Mora Prokaza, Nergrisen, Elkk, Al Namrood, Maquerelle, Tenebrae In Perpetuum, Sacred Son, Wolok

Bien sûr ces playlists peuvent être largement développées !



Le black metal, c'est plus que de la musique, alors c'est quoi ? Quels sont les piliers du black metal ?

Très compliqué de répondre à cette question. Je crois en effet que le succès du black metal, même en dehors de la sphère metal, est dû au fait que ce genre propose un univers spirituel et ou philosophique, ou même politique, une esthétique très forte, une musique au sein de laquelle les ambiances et atmosphères sont très fortes. Selon les époques et les sous genres, le mode de vie est différent, mais le black metal, à l'instar du punk, est un mode de vie, ce qui n'est pas le cas de tous les genres du metal. Les piliers incontournables ? Une noirceur, qu'elle soit esthétique et/ou philosophique. Certains se dirigent vers le satanisme, d'autres vers le paganisme, les philosophies avec Nietzsche qui revient souvent, mais aussi les philosophes antiques, ou la politique qu'elle soit de gauche ou de droite. Pour moi la musique ne doit pas être trop propre ou confortable, c'est pour cela que je considère que le post-BM, que j'apprécie beaucoup, n'est pas du black metal.



Le black metal a énormément évolué depuis ses débuts, comment vois-tu cette évolution ?

C'est son évolution qui a permis au genre de survivre aussi longtemps. Dès ses débuts, le black metal se distingue du death avec des groupes qui sonnent tous très différemment et apportent tous une vision différente de la scène. Le courant "Trve black" va exister très tôt, mais les groupes ne vont pas cesser d'évoluer et de nouveaux artistes vont apporter leur pierre à l'édifice.



Le "true métalleux", c'est quoi ?

Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas moi (rires). Même si j'adore les groupes de true metal comme Manowar dans le heavy ou Marduk dans le black, j'ai trop besoin de découvrir de nouvelles façons d'aborder ces musiques. Je veux pouvoir écouter Iron Maiden, Blut Aus Nord et Setherial dans la même journée ! Pour répondre un peu plus sérieusement, je pense que certaines personnes sont plus à l'aise en écoutant un seul style de musique et des groupes qui se ressemblent un peu. Cela doit les aider à lutter contre une forme d'angoisse due à une époque très éclatée et instable comme la nôtre. Il y a un côté rassurant là dedans, cela donne des repères précis - oui je ressors aussi mes cours sur la psychanalyse freudienne - mais pour ma part, même si je suis très anxieux et que j'ai besoin de rituels, en matière de musique j'aime trop de styles pour me priver !



pierre avril Le blackeu, misanthrope, sataniste, asocial, ne finit-il pas, par être souvent une caricature du genre ?

Oui, en quelque sorte. En fait, c'est un archétype que je ne critique pas, qui a beaucoup existé dans le passé et existe encore notamment chez des gens de ma génération. Chacun son trip, chacun sa vision du black. Le satanisme fait clairement partie des fondations du genre, même si les groupes étaient plus ou moins sérieux à ce sujet.



Les thèmes et la forme de la musique black metal ont énormément évolué, peut-on dire que musicalement et dans la qualité d'écriture et des thèmes abordés, le black metal a acquis une forme de maturité ?

Le black metal existe depuis quarante ans, il est sûr qu'il a beaucoup évolué. En moyenne, vu le nombre énorme de sorties en matière de black à notre époque, je trouve que le niveau des groupes est assez excellent. Musicalement, il y avait beaucoup plus de déchets dans le passé. Mais il y a peut-être un peu trop de sorties. Oui le black est à maturité, et les jeunes musiciens maîtrisent bien leurs instruments, les home studios avec MAO permettent de faire un disque de A à Z dans sa chambre alors que les studios coûtaient un bras dans les 90's. De ce fait, de jeunes musiciens peuvent sonner très pro dès le début, mais le black metal c'est d'abord une ambiance, une musique qui vous percute et n'est pas confortable, de ce fait, certains peuvent le faire sonner un peu "fade" tout en maîtrisant les outils.



Y-a-t-il aujourd'hui une fracture entre la culture BM et la musique BM ?

Pour moi, c'est simple : je pense que la culture BM telle qu'elle fut dans les années 90 appartient globalement au passé, même si certains la perpétue magnifiquement, alors que la musique BM n'a jamais été aussi populaire, avec autant de groupes et d'artistes qui s'en inspirent même s'ils ne font pas du BM à proprement parler. Je trouve que notre époque est très chouette dans le sens où beaucoup de jeunes artistes viennent tordre le BM pour le renouveler et y apporter leur propre vision, ce qui est en fait très black metal !



La misanthropie semble être le point de départ du BM, mais aujourd'hui n'est-il pas le genre qui explore le mieux et le plus les émotions, et le spirituel ? J'aime aussi beaucoup le hardcore et je trouve au final que les deux styles sont plutôt complémentaires, l'un ancré dans le social, le politique, avec une violence cathartique et le BM qui nous interroge plus sur le spirituel, le philosophique, les émotions, avec une musique plus noire, plus profonde, plus lourde. Tu en penses quoi ?

J'aime aussi beaucoup le hardcore - je pense que ça a un lien avec mes origines punk - et je trouve très intéressant cet aspect social et émotionnel qu'on y retrouve. On le trouve aussi forcément dans le post-black, ce qui est logique puisque nombre de musiciens de ce courant sont également issus ou férus de hardcore et de post-hardcore. Pour ce qui est de la misanthropie, cela existe toujours dans le black, notamment au travers de courants comme le DSBM, ou les groupes qui veulent suivre la filière Trve. Idem pour le social, une scène de gauche nommée RABM prend de l'essor dans le black et traite de sujets sociaux et sociétaux - pauvreté, gouvernement, féminisme, antifascisme, antiracisme, écologie, cause animale, etc. Je crois que le black, comme le hardcore, peut servir de catharsis, on retrouve cela aussi dans les groupes de sludge. Je trouve ça très bien que les idées soient de plus en plus variées dans le BM comme ailleurs, cela apporte une indéniable richesse à la scène. Moi qui suis de gauche depuis toujours, j'avais pas mal souffert dans les 90's dans ma région, car la plupart des blackeux se revendiquaient d'extrême droite, du coup je ne peux que me réjouir de ces évolutions.



Ce troisième tome aborde plus particulièrement le post-black et le blackgaze, dont tu dis que ce n'est plus du black metal. Alors, quelles sont les différences significatives entre le BM et les genres abordés dans ce troisième tome ? Et forcément, du coup, le point commun qui fait qu'ils restent rattachés malgré tout au BM ?

Pour moi, la différence la plus importante c'est que le post-black et le blackgaze ne sont pas du black metal. D'ailleurs les acteurs du genre que j'ai interviewé en sont tous d'accord. Il s'agit d'hybridations de la part d'artistes qui viennent à la base du black metal ou d'un autre courant musical comme le hardcore ou le post-hardcore. Ce qui les relie au black metal ? Des sonorités, des routines : blast beat, riffs en tremolo, chant hurlé suraigu... et surtout une part du public qui écoute tous ces courants. Les puristes du BM ne sont toutefois pas tendres avec le post-black ou le blackgaze.



Tu penses quoi de cette volonté de vouloir sans cesse classer et définir le style de musique des groupes ? On finit par ne plus rien comprendre, non ?

C'est un truc de journaliste, de rock critic. C'est plus facile de créer des sous-sous genres pour classer les artistes. Il est vrai que ça va un peu trop loin, d'ailleurs c'est très français. Quand on lit la presse metal anglaise, elle est moins axée sur les étiquettes et préfère décrire la musique avec des métaphores et des adjectifs.



On remarque, cette année encore, que les sorties BM sont les plus nombreuses, ce style semble être extrêmement prolifique. Bon signe ou pas ?

C'est toujours bien de voir que le genre crée autant de vocations. Après, même moi je n'arrive pas à tout suivre, et je rate forcément des perles chaque année. Le home studio a rendu les choses plus simples, mais c'est à la fois un bien car tout le monde peut s'exprimer et un mal car il y a trop de sorties pour ne rien rater. Sans parler du fait que de plus en plus de sorties ne se font que sur les plateformes digitales du type Bandcamp.



Quelle est la place du BM français sur la scène des musiques extrêmes en France et sur la scène internationale ?

Je crois que le black français est toujours très apprécié à l'étranger. "Nul n'est prophète en son pays" dit on, mais la scène se porte bien, y compris en France. Après, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une petite niche musicale.



Tes livres sont illustrés par des artistes différents à chaque fois, comment se sont faites ces collaborations ?

Soit c'est une proposition de mon éditeur, soit ça vient de moi. Nous ne sommes pas contre des candidatures d'artistes pour le prochain (rires).



Quelle serait ta playlist idéal pour découvrir le black metal ?

Difficile. Reprenez mes playlists genre par genre un peu plus haut et faites votre synthèse !

On remercie Pierre Avril pour sa disponibilité et cette interview. Vous pouvez le retrouver sur son blog ou dans son émission de radio. Vous pouvez retrouver ses livres sur le black metal aux Éditions des Flammes Noires.