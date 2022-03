Saad Jones a débuté sa carrière d'auteur avec un Violent instinct estampillé "roman métal", on était en effet plongé dans cet univers au travers d'un groupe, d'un fan, des festivals... sa deuxième œuvre littéraire est plus simplement un "roman" car si la musique reste présente au fil des pages, ce n'est qu'une découverte faite par la protagoniste, Lia. Une jeune malgache élevée au contact d'une famille de diplomates scandinaves pour lesquelles sa mère est cuisinière mais également à celui des enfants des rues qui fréquentent son école. Une petite intrépide à qui le politicien norvégien offre un CD de Django Reinhardt. Loin du jazz, encore plus du rock ou du métal, le premier tiers du livre nous plonge dans la jeunesse de cette Lia, insouciante au quotidien mais de plus en plus soucieuse de connaître son histoire, qui est ce père qu'elle n'a jamais connu ? C'est une des principales trames du roman, la question des racines, rouges comme la latérite de Madagascar, hante notre héroïne mais également d'autres personnages en quête d'identité ou de reconstruction. Le façonnage de la personnalité est un des thèmes chers à l'auteur, parmi les autres évoqués dans Red roots, on peut noter les migrations, le racisme, les traditions, le goût du voyage (de l'Afrique à Oslo en passant par les catacombes après nous avoir fait découvrir un Liban en guerre et l'Angleterre dans Violent instinct) et la volonté farouche d'être un passeur de culture, qu'elle soit musicale (les chapitres ont pour nom des titres de morceaux de Burzum, Black Sabbath, Loudblast ...) ou artistique au sens large (chaque lecteur aura irrémédiablement envie de visiter Oslo et le mausolée Vigeland).



Après la vie de la jeune Lia, le roman fait un saut dans le temps, on retrouve notre petite lionne une sangle autour du cou, devenue guitariste émérite sur une plage au bout du monde, le métal refait surface mais ne reste qu'un détail, les relations entre les personnages sont bien plus importantes que certains décors ou quelques situations. Les non initiés profiteront de la lecture sans forcément y prêter attention et pourraient même presque résumer le livre sans citer l'adjectif "métal". Si je n'ai rien à dire sur l'écriture fine et rythmée de Saad Jones, je me permets deux remarques : la première, c'est le peu d'intérêt des "notes" (si ce n'est que de perdre un peu de temps à retrouver la page qui ne nous en apprend guère plus et casse un peu la lecture -ok, j'aurais pu les zapper-), la seconde, c'est la mention "suite" sur la quatrième de couverture. En effet, on retrouve des personnages de Violent instinct dans Red roots, mais est-ce pour autant une "suite" ? Je pense qu'on peut lire Red roots sans avoir lu Violent instinct et que ceux qui voudraient avoir la suite directe des aventures du groupe de Tilio en seront pour leurs frais. Saad Jones risque de continuer de nous raconter des histoires, il se trouve que celles-ci ont des points communs, que les chemins de ses héros se croisent mais c'est à chaque fois une nouvelle aventure.

Oli