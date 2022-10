Lionheart n'a pas besoin de biographe. Le background de ses cinq musiciens britanniques se suffit à lui-même pour savoir de quoi on cause. Et le dossier est si volumineux qu'il a fait l'objet d'un insert dans le digipack sous forme d'une liste sous le blaze de chaque zicos et d'un "circle of bands" dont je ne résiste pas à te faire profiter en cliquant sur ce lien hypertexte ! Dennis Straton, Lee Small, Steve Mann, Clive Edwards et Rocky Newton ont donc notamment joué dans Iron Maiden, United Nations, House of X, Michael Schenker Group, UFO, et des dizaines d'autres formations. Les types ont donc de la bouteille et tu sais sur quel chemin tes oreilles vont s'aventurer quand il s'agit d'enfourner la réédition de Second nature.



Initialement paru en 2017, le deuxième album (qui succède à Hot tonight édité en 1984) a fait l'objet d'un petit lifting sonore et s'est vu agrémenté de deux titres bonus dans le cadre de sa distribution internationale via Metalville. Une belle manière de souhaiter à l'auditeur la bienvenue dans le monde merveilleux de son classic british rock un poil poussiéreux mais tellement scintillant et parfois même étincelant. Les tubes se bousculent dans ce disque à l'artwork un peu douteux, et les fans de guitares tranchantes et mélodieuses, de descentes de tom et de cha(n)t perché en auront pour leur argent. Pas la peine de passer tous les titres en revue, ils méritent tous de figurer en heavy rotation sur les radios hard FM. Ce groupe t'évoquera successivement Europe, Night Ranger, Foreigner et toute la team des biens peignés de la scène hard rock qui font pleurer les filles et les garçons. Même le synthé et les balades ont touché mon petit cœur de rockeur, c'est dire. Ça sonne parfois un peu vieillot, mais c'est finement exécuté par une bande de musiciens parfaitement aguerris. Back to the 80's en mode retour vers le futur. Bien joué les man !

Gui de Champi