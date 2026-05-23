J'ai profité de la venue de Lion's Law à l'excellent festival Rock Your Brain de Selestat pour coincer Wattie et lui poser quelques questions avant un show explosif.

Wattie Lion's law Sex Pistols ou Ramones ?

Sex Pistols.



Burning Heads ou Komintern Sect ?

Komintern Sect. Les Pistols ou Komintern, ce sont des groupes que j'écoutais plus quand j'étais petit, tu vois. Genre moi, c'est vraiment les Pistols en premier, les Ramones sont venus beaucoup plus sur le tard, certainement parce que c'est moins agressif je pense. Et Komintern, j'ai grandi avec ce groupe. J'ai connu les Burning après, quand on a rencontré Thoma.



Chant en français ou chant en anglais ?

En français. Surtout pour l'écriture. Je préfère écrire en français. Je trouve que c'est plus dur, mais c'est plus personnel, et c'est plus beau en fait. Tu vois, tous les trucs punk que t'écoutais en anglais, c'est quand même un peu niais si tu les traduis en français. Alors que le français, pour ne pas faire niais, il faut quand même se sortir les doigts.



Survet Skins ou skin élégant ?

Skin élégant, quand même ! Malgré le fait que Survet Skins, le groupe, soit un de mes groupes favoris au monde.



Guitare ou basse ?

Guitare. Au départ, je faisais de la guitare. Je n'ai jamais fait de basse avant le premier concert de Rixe, il faut le savoir quand même. C'est pour ça que je suis assez mauvais ! Mais on me dit : "Oh mais ça va, tu fais de la guitare, ça va aller". Donc il y a quand même un peu de boulot. Mais bon, oui, guitare.



Alors justement, Rixe ou Bagarre ?

Rixe, évidemment. Je n'ai même pas besoin d'en dire plus.



Punk ou reggae ?

Punk.



Amérique du Sud ou États-Unis pour les tournées ?

Amérique du Sud, totalement. Parce qu'on a quand même beaucoup plus une connexion latina. N'oubliez pas que nous sommes un peu plus latins. Je parle couramment anglais, mais je parle aussi couramment espagnol, du coup ça aide. Mais l'accueil y est beaucoup plus chaleureux et les gens sont plus authentiques.



Club ou festival ?

Club.



Doc Martens ou basket ?

Doc Martens, toujours ! D'ailleurs, ça fait trois semaines que je n'ai pas enlevé mes pompes. Du coup, je pense qu'elles font partie de moi !



CD ou vinyle ?

Vinyle. Je n'ai jamais de CD... j'ai quasiment tout bazardé. J'ai même maintenant plus de cassettes que de CD. Mais j'ai plus de vinyles, évidemment.



Wattie Lion's law PSG ou Paris FC ?

Aucun des deux. Nique sa race !

Je pensais qu'en allant jouer au Commando Ultra à Marseille, vous étiez un peu foot...

Oui, mais non. On y a joué pour des amis, dont certains font partie du Commando Ultra. C'est un concert de punks, ça n'a rien à voir. On a joué dans le local, parce que c'est l'endroit où ils font les concerts. Mais ce n'est pas non plus un concert pour les supporters de l'OM, ni un concert pour eux.



Radio ou télé ?

Radio. Droogies radio.



Les Sheriff ou Ludwig Von 88 ?

Ludwig, mais le choix est difficile, parce que ce n'est pas vraiment ma came.



Turnstile ou Casualties ?

(du tac au tac) Turnstile. Ça n'a rien à voir, mais là je t'ai répondu instinctivement Turnstile, alors que j'ai grandi avec Casualties, un groupe que j'adore avec qui on a tourné, et c'était vraiment génial d'ailleurs. Mais là, en ce moment, je suis Turnstile au maximum.



J'avais la question bière ou vin, mais en fait bière ou Kir ?

(NDLR : l'interview est réalisée au comptoir du catering du festival Rock Your Brain et alors que Wattie déguste un Kir royal)

Vin ! Vin blanc avec des huîtres. Je rajoute un topping !



Label ou autoprod' ?

Euh...

Vous avez déjà été autoproduits ou pas ?

Le seul truc que j'ai autoproduit, c'était la démo de Maraboots. Mais sinon, tout le reste, c'était avec des labels, mais des labels de potes. Du coup, c'est limite de l'autoproduction à ce niveau-là. Alors, je vais te répondre Une Vie Pour Rien (NDLR : label historique de Lion's Law)



Et la dernière, le lien c'est avec le producteur, Crim ou Not Scientists ? (NDLR : les deux groupes ont le même producteur qui a déjà enregistré un album de Lion's Law)

Crim. Les autres vont me détester, mais non, j'adore Crim, musicalement, je m'y retrouve plus. J'adore Not Scientists, parce que ce sont des potes, mais bon, Crim quand même !

Merci à Wattie et au clan Lion's Law, et bien naturellement à Marie d'emmaillotements.



Photo : Marie d'Emm