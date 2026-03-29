Le jeune combo de Lyon mélange des inspirations hardcore à d'autres plus nu-punk pour un résultat pas trop loin d'un metalcore à roulettes ! Actifs depuis 2021, ce Blossom serenade est leur deuxième EP (deux ans après le premier), il devrait leur permettre de poursuivre leur ascension à une époque où metal lourd et mélodies se marient bien (coucou les Landmvrks) et ainsi convaincre d'autres festivals (ils sont déjà passés par le Sylak, Metal Hunting, WinteRock) et croiser d'autres groupes (ils ont déjà joué notamment avec Red Gordon, MatW, Counterparts et bientôt avec Kamizol-K et Locomuerte). Leurs morceaux sont ultra accrocheurs, certainement trop pour les puristes qui risquent d'être effrayés par la superposition de si douces harmonies à des parties screamées de haute volée ("Old habits"), le quatuor flirte avec les limites (les chœurs mielleux de "Untrustful") mais si on prend en compte leur objectif principal qu'est de bien foutre le bordel et de filer le smile avec un max de gros riffs et de fun, alors on ne peut qu'adhérer au "concept" et leur trouver un sacré talent pour mixer autant les extrêmes ("Way out", "Tears me out").

Oli

Publié dans le Mag #68