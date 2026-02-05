Toulouse, la ville rose au bord de la Garonne, est plutôt connue pour son équipe de rugby et son cassoulet. Mais la capitale de l'Occitanie, c'est aussi une ville où la musique se vit intensément. On y retrouve régulièrement des groupes ou musiciens qui émergent et cela, dans tous les styles de musique.



Lethernal Utopia mélange thrash, death et metalcore pour nous submerger de riffs violents et d'une basse martiale. La voix alterne entre growl et chant clair, ce qui donne des breaks du plus bel effet. On a aussi des passages de guitares clairement heavy comme dans "We are". Les Toulousains nous balancent même des passages lyriques qui donnent des notes aériennes à l'ensemble. Cela donne un résultat puissant et mélodique qui trouve un équilibre entre noirceur et douceur. Un voyage dans les abysses de l'intimité et un mélange cohérent très prometteur pour un premier album.

Nolive85

Publié dans le Mag #67