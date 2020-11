Un EP paru en 2018 aura suffi à Lesser Glow pour rejoindre ce qui ressemble à la plus prestigieuse écurie de post-métal qui continue donc son travail de dénichages de talents au-delà de l'Europe avec ces Américains. Si l'adjectif "post" peut leur aller, leur rayon, c'est plutôt le doom, n'hésitons donc pas au moment de les affubler de l'adjectif "post doom" tant leur sons sont gras, lourds et lents d'une part, tant de l'autre, ils sont capables de faire monter la sauce sur plusieurs minutes, d'empiler les couches de gratte et de jouer avec l'opposition claire/obscure. Les variations de rythmes accentuent l'idée qu'il n'est pas possible de les enfermer dans une case précise, même sur des titres courts, comme "Versterven", ils réussissent à s'amuser des cadences et à creuser leur côté sombre tout en cherchant la lumière. "Fostering this nullity" ou "The great filter" démontrent la capacité du combo à chanter avec une voix douce, elle reste, pour moi, sous-utilisée au vu des frissons qu'elle procure et du choc qu'elle permet avec le chant caverneux, plus monotone et "classique". D'autant plus que les Bostoniens ne rechignent pas à élaborer des plans qui sortent de la norme, poussant parfois l'expérimentation jusque "Alone in the column", le titre est en position centrale mais on ne sait pas trop si c'est un interlude ou une aventure plus mystique. Je préfère quand ça joue un peu plus direct et avec toutes les armes à disposition comme sur "Toba" mais qui écoute ce genre de groupe pour un seul titre ? C'est bien l'intégralité de Nullity qu'on s'enfourne et comme tous les ingrédients y sont, je ne boude pas mon plaisir...

Oli