Behind the Mask of Ananké Wolves Words I Say I Won't Be Here Long A Sinister Look This Song Has No Name and It's Alright

This EP has no name and it's alright commence comme il pourrait se terminer, dans la douleur et le chaos, mais c'est bel et bien une introduction et le premier contact avec Lamiràl est pour le moins brutal. On espère alors juste que le supergroupe ne cherche pas juste à faire mumuse dans la veine de The Dillinger Escape Plan . Le "Wolves" qui suit nous rassure, la base est plus rock'n'roll même si le rythme reste plus que soutenu, le chant de l'invité colle parfaitement aux déflagrations sonores, les mots en français se fondent dans la dynamique et explosent dans nos oreilles, il faut préciser que l'invité en question est l'ex-chanteur d'AqME Thomas qui avait pris ses distances avec le métal pour s'adonner au tatouage, un milieu dans lequel il s'est fait un nom : "L'Amiral" (serait-ce une simple coïncidence ?). "Words I say" calme un peu le jeu, le riffing tourbillonnant et le chant écorché font toujours bon ménage mais les Belges ne laissent pas trainer les choses et concluent rapidement leurs morceaux (5/6 sont expédiés en près de 3 minutes), on passe donc rapidement d'un plan à un autre, d'une piste à la suivante. "A sinister look" joue avec le tempo et la clarté d'une guitare pour se faire remarquer et c'est déjà fini, ou presque, il reste le morceau qui donne son nom à l'EP (ou presque) "This song has no name and it's alright" où Lamiràl condense tout ce qu'il sait faire, ajoute des hurlements, un long break et laisse agoniser sa petite apocalypse tranquillement, comme si c'était seulement le début de l'EP...

Oli