Avec Sleepless empire, Lacuna Coil signe un album dense, cinématographique, profondément ancré dans son époque. Dixième opus studio du groupe milanais, ce disque prolonge la réinvention opérée sur Comalies XX en 2022. Cette relecture de leur album culte a agi comme un électrochoc créatif, permettant au groupe de renouer avec ses racines tout en projetant son identité vers l'avenir. C'est Marco Coti Zelati, alias Maki, bassiste et principal compositeur, qui insuffle à l'album sa dimension immersive. Grand amateur de bandes originales, il s'inspire autant d'Hans Zimmer que des ambiances de films d'horreur culte comme "Halloween" ou des œuvres du groupe Goblin. Résultat : une atmosphère dramatique, quasi cinématographique, qui irrigue tout l'album. Les orchestrations, les nappes électroniques, les effets sonores concourent à créer un véritable univers, sombre et captivant.



Dès "The siege", l'ouverture donne le ton : riffs lourds, tension constante, dramaturgie sonore. "I wish you were dead" marque par son refrain entêtant, et "Sleepless empire", morceau-titre, condense parfaitement l'esthétique du disque : une alchimie entre force brute, mélodies gothiques et production ultra soignée. Le groupe s'offre aussi deux collaborations bien senties. Sur "In the mean time", Ash Costello (New Years Day) ajoute sa voix rugueuse à celle de Cristina Scabbia. Sur "Hosting the shadow", c'est Randy Blythe (Lamb Of God) qui apporte une intensité féroce, rappelant les liens fraternels tissés depuis leur tournée commune à l'Ozzfest 2004. Ces invités s'intègrent parfaitement à l'univers du groupe, sans jamais en dénaturer l'essence.



Au cœur du disque, une thématique forte : celle d'un monde insomniaque, hyperconnecté, en perte de repères. Andrea Ferro, chanteur, évoque une société où le sommeil devient une lutte, où l'attention est sans cesse sollicitée. Cristina Scabbia, de son côté, évoque l'impact de la pandémie sur leur créativité. C'est avec Comalies XX qu'ils ont retrouvé l'envie, et Sleepless Empire en est le fruit direct. Sans renier ses racines gothiques et metal, Lacuna Coil embrasse pleinement la modernité, à l'image de groupes comme Spiritbox ou Sleep Token, capables de redéfinir les codes du genre sans les trahir. Cet album se classe en haut de leur discographie sans être sur le podium, mais le groupe aura toujours une place spéciale dans mon cœur depuis plus de 20 ans. Il ne me reste plus qu'à les voir sur scène... enfin.